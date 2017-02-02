美联储措辞含糊，在演什么戏？

【周四(2月2日)需要关注的重要财经数据和大事提醒】
（因春节假期，中国上交所和深交所休市）
① 03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明(已公布，维持利率不变)
② 16:15 瑞士12月实际零售销售年率
③ 18:00 欧元区12月PPI月率
④ 20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
⑤ 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数
⑥ 21:30 美国截至1月28日当周初请失业金数据
⑦ 23:30 美国截至1月27日当周EIA天然气库存数据
美联储周三对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。美联储称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。
美联储于北京时间周四(2月2日)凌晨3:00公布的2017年首次利率决议维持利率在0.5%-0.75%的区间内不变，且未提及特朗普政策对美联储的影响。周四(2月2日)交易时段内英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告，美国1月挑战者企业裁员人数、美国至1月28日当周初请失业金人数、有关各方面的新闻
英镑强势翻转，今日英央行利率恐利多英镑
欧元重回支撑线，后期走势难料，或期待非农指引
日元终于在112.8止住下跌脚步，多头存一线生机，近期看涨
今日关注： 阻力位：黄金1212.12、1215.51；欧元1.0813英镑1.2755附近，日元115.36附近；支撑位：黄金1200.13；欧元1.0579附近，英镑1.2332附近，日元112.8、112.07附近；
1、 黄金 1215.51 不破 做空， 止损 1224.19 止盈 1200.13、 1184.74；
2、 黄金 1200.13 跌破 做空， 止损 1202.07 止盈 1191.81、 1184.74、 1176.06；
3、 白银 17.49 受阻 做空， 止损 17.7 止盈 17.1、 16.69、 16.54；
4、 加元 1.3014 企稳 做多， 止损 1.2922 止盈 1.3177、 1.3346；
5、 澳元 0.7558 企稳 做多， 止损 0.7558 止盈 0.7608、 0.7657；
6、 日元 112.8 企稳 做多， 止损 112.07 止盈 115.36、 117.9；
7、 欧元 1.0759 跌破 做空， 止损 1.0814 止盈 1.0575、 1.0392；
8、 英镑 1.2603 企稳 做多， 止损 1.2332 止盈 1.2758、 1.2801；
9、 瑞郎 0.9912 企稳 做多， 止损 0.9808 止盈 1.0097、 1.0282；
10、 镑日 143.85 不破 做空， 止损 145.68 止盈 140.61、 137.37；
11、 欧日 121.91 不破 做空， 止损 122.99 止盈 120.84、 120.23；
12、 原油 53.52 企稳 做多， 止损 52.48 止盈 53.88、 54.66；
13 美指 99.86 受阻 做空， 止损 100.71 止盈 99.38、 98.89；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差