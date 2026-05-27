Chart Sync 指标 —— 用于终端窗口中图形对象的同步。

什么时候需要 Chart Sync，它是如何工作的？

如果您使用多个图表进行市场分析，并希望在一个图表上创建的所有图形对象自动复制到所有其他图表上，Chart Sync 指标会非常有用。

设置方法很简单，只需在图表上安装 Chart Sync 指标，它就会自动将该图表上图形对象的创建和修改复制到所有其他图表上。

如何设置指标请观看此视频：

▶️ YouTube: https://youtu.be/qGbbnW4nRgw

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