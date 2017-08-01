八月做多黄金迎非农

投资李哥

2017/8/1 10:11

技术面：

" 昨日黄金日图收光头小阴线，macd产生死叉，但是价格收在支撑线1263.67上方，所以近期金价应该是高位盘整，1259.69如若不破，后期还会是涨势，但万一这个价位被击破，那么金价将会是如以往一样，开始盘整的下行段，现在我们要做的就是观察等待。





欧元在日图上，昨天是继续多头发力，企稳了1.1764，收中阳线，macd二次看涨，小时图呈现盘整走势，这就是说日内会有继续上行走势，慢慢等待机会到来。





英镑走势跟欧元相似，日图是继续看涨走势，小时图来看可以积极参与多单。





日元在日图上，已经跌破110.66，并且收出小阴线，图像显现行情走势很弱，日内可以反弹逢高做空，下看108.82。





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基本面：

"8月1日(周二)交易日待公布重点数据及财经事件提醒1/2；

1) 09:45 中国7月财新制造业PMI终值

2) 12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明

3) 15:50 法国7月制造业PMI终值

4) 15:55 德国7月制造业PMI终值、德国7月季调后失业人数、德国7月季调后失业率

5) 16:00 欧元区7月制造业PMI终值

6) 16:30 英国7月制造业PMI

7) 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值

8) 20:30 美国6月个人支出月率、美国6月核心PCE物价指数年率及月率

9) 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

10) 22:00 美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率

11) 次日04:30 美国至7月28日当周API原油库存

历史回顾：

道琼斯工业平均指数周一收盘上涨66.84点，涨幅0.31%，报21897.15点

标普500指数周一收盘下跌0.92点，跌幅0.04%，报2471.18点

纳斯达克指数周一收盘下跌25.14点，跌幅0.39%，报6349.54点

欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.07%

英国富时100指数周一收盘上涨0.1%

德国DAX指数周一收盘下跌0.4%

法国CAC 40指数周一收盘下跌0.6%

西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.3%

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今日观点：

综上所述，日内黄金观望，下方关注1263.67，欧元下方关注1.1764，企稳后做多，英镑1.32089企稳做多，先看上方1.3228，日元反弹110.92受阻做空，支撑110.1。

今日关注：

黄金阻力位：1270.97、1282.24支撑1263.67、1259.69；欧元阻力1.1844、1.1967支撑1.1764、1.1721；英镑阻力1.3222、1.3292支撑1.3177、1.3152附近，日元阻力110.69、110.92支撑110.19；

1、黄金1263.67 企稳做多，止损1259.69 止盈1270.97、1282.24；

2、黄金1259.69 跌破做空，止损1282.24 止盈1237.8、1215.91；

3、白银16.62企稳做多，止损16.48止盈16.85、17.22；

4、加元1.2536 突破做多，止损1.2219 止盈1.2604、1.2978；

5、澳元0.7988 企稳做多，止损0.7946 止盈0.8064、0.8182；

6、日元110.66受阻做空，止损110.92止盈110.19、109.46；

7、欧元1.1764 企稳做多，止损1.1721 止盈1.1884、1.1967；

8、英镑1.3177 企稳做多，止损1.3152 止盈1.3292、1.3588、1.4；

9、瑞郎0.9070 受阻做空，止损0.9774 止盈0.9581、0.9486；

10、镑日145.71企稳做多，止损144.65止盈145.88、147.12；

11、欧日129.83企稳做多，止损129.33止盈130.75、132.17；

12、原油50.22企稳做多，止损49.45止盈50.35、51.73；

13美指93.15企稳做空，止损93.44止盈92.61、91.78；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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