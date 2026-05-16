2026年5月18日 – 22日 外汇与加密货币预测

过去一周，美元持续走强。强于预期的美国宏观经济数据，以及美国国债收益率上升，在市场继续预期美联储将在更长时间内维持高利率的背景下，为美元提供了支撑。因此，风险资产和贵金属承压：比特币再次未能站稳80,000上方，而黄金则在此前上涨后出现回调。与此同时，围绕伊朗的地缘政治紧张局势升级，仍然是市场的重要不确定因素。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1625，此前再次未能有效突破1.1700区域。目前汇价处于1.1400-1.1830中期震荡区间的中部。最近阻力位位于1.1680-1.1700。若突破该区域，目标将指向1.1755-1.1785，随后是1.1830。支撑位位于1.1580，其后为1.1500-1.1530、1.1445以及1.1390-1.1410。只要价格维持在1.1580-1.1600上方，中期结构仍保持中性偏多，但美元走强限制了欧元进一步上涨空间。

🟠 比特币 (BTC/USD)

截至5月16日周六，BTC/USD交投于78,000附近，此前市场从局部高点回落。比特币再次未能站稳心理关口80,000上方，引发获利了结并加大卖压。最近阻力位位于79,500-80,000。只有有效突破该区域，市场才可能重新指向85,000-90,000。支撑位位于75,000-76,000，其后为73,300-74,150以及70,500-71,200。在BTC/USD维持于80,000下方的情况下，市场情景仍偏中性，同时存在进一步向下修正风险。

🛢 布伦特原油

布伦特原油收于每桶109.48美元，并稳固站上心理关口100.00。油价还受到美伊紧张局势再次升级的支撑。市场正密切关注霍尔木兹海峡局势，美国已向该区域派遣一艘核潜艇，这进一步加剧了市场对供应中断风险的担忧。最近阻力位位于112.00，其后为119.00。支撑位位于105.00-106.00，其后为100.00-102.00以及97.00-98.00。只要价格维持在100.00上方，Brent基准情景仍保持温和看涨，尽管市场波动性依然较高。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于每盎司4,540美元附近。在尝试延续涨势后，市场因美元走强和美国国债收益率上升而遭遇获利回吐压力。最近阻力位位于4,600-4,650，其后为4,765-4,800以及4,860-4,900。支撑位位于4,500，其后为4,350-4,400以及4,200-4,250。只要价格仍低于4,650，市场情景仍维持中性偏空，但4,400区域目前仍在限制卖方压力。

📈 本周关键事件与基本情景

下周市场焦点将集中在美国商业活动（PMI）与劳动力市场数据、欧元区和英国通胀、日本与德国GDP数据，以及美联储会议纪要。这些事件可能调整市场对利率的预期，并影响主要货币及其他资产走势。

基本情景：EUR/USD – 在1.1580-1.1600上方维持中性偏多。BTC/USD – 在80,000下方维持中性，并存在进一步回调风险。Brent – 在100.00上方维持温和看涨。XAU/USD – 在4,650下方维持中性偏空。