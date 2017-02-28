川普初次显秀，引市场关注

投资李哥

2017/2/28 9:08

技术面：

" 昨日金价冲高1263.77，美盘尾盘后高位滑落1250.9，最终以1252.32收盘，收于1254.6下方，周线继续保留上方1290的看涨空间，日线收小阴线，macd保持看空走势，小时图企稳1252.32支撑线，macd走势偏空，亚盘观望。

欧元反弹，日线收倒垂阳线，macd逆转，均线系统逆转有望看多，小时图走势偏空，亚盘走势有望回落，可寻找1.0530支撑做多。

英镑昨日企稳1.2402反弹，，收盘阳线，macd偏空，小时图在2467受阻回落，macd看空，日内逢高做空。

日元强势反弹，企稳112.24，日线收阳线，macd方向不明朗，均线组合看空，小时图关注112.73得失，macd顶部结构，亚盘有回落调整趋势。"

基本面：

"【周二(2月28日)需要关注的重要财经数据和大事提醒(一)】

① 15:45 法国第四季度GDP初值

② 21:30 美国第四季度实际GDP修正值、个人消费支出(PCE)修正值和1月商品贸易帐

③ 22:45 美国2月芝加哥PMI

④ 23:00 美国2月谘商会消费者信心指数

⑤ 次日04:00 美国费城联储主席哈克(2017年FOMC票委)在费城谈论经济

⑥ 次日04;30 美国旧金山联储主席威廉姆斯(2018年有投票权)讲话

⑦ 次日05:30 美国石油协会(API)发布截至2月24日原油库存数据

⑧ 次日07:40 美国圣路易斯联储主席Bullard(2019年有投票权)在华盛顿讲话；

⑨ 次日时间待定 美国总统特朗普在国会山演讲

历史回顾：

美联储卡普兰：加息宜早不宜迟的意思是“近期”

OPEC秘书长：将在6个月之后重新考虑产量上限协议及豁免条款；

非OPEC国家在监督产量上限方面存在挑战

【美国总统特朗普：需要就医保问题采取“迅速行动”】

撤销奥巴马医改的计划将很快公布；明天在国会将说明如何处理奥巴马医改问题；希望在医改问题上与民主党合作；新医疗计划将对个人和企业都有利；将关注转向“必需的医保”。"

今日观点：

综上所述，日内黄金逢高做空，关注前高点1254阻力突破，和1251附近支撑力度，欧元逢低做多为主，英镑亚盘可逢低做多，美盘关注1.2475阻力，不破可空，日元。

今日关注：

黄金阻力位：1263.77、1272.9支撑1222.09、1248.81；欧元阻力1.0660支撑1.0530、1.0493英镑阻力1.2475支撑1.2405附近，日元阻力112.73、113.43支撑112.24；

1、黄金1254.68 不破做空，止损1263.77 止盈1222.09、1189.57；

2、黄金1244.92 跌破做空，止损1252.32 止盈1230.89、1222.09；

3、白银18.26跌破做空，止损18.46止盈17.54、16.82；

4、加元1.3184 企稳做多，止损1.3089 止盈1.3211、1.3238、1.3427；

5、澳元0.7676 跌破做空，止损0.7794 止盈0.7445、0.7222；

6、日元112.24企稳做多，止损111.57止盈113.43、114.01；

7、欧元1.0559 企稳做多，止损1.0542 止盈1.0660、1.0791；

8、英镑1.2467 受阻做空，止损1.2488 止盈1.2392、1.2296；

9、瑞郎1.0109 突破做多，止损1.0001 止盈1.0139、1.0170；

10、镑日139.22企稳做多，止损137.84止盈141.68、144.06；

11、欧日118.78企稳做多，止损117.67止盈120.76、122.74；

12、原油54.13突破做多，止损52.62止盈54.97、57.99；

13美指101.45受阻做空，止损102.01止盈100.45、99.46；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差