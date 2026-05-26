THE X 和 XCUSTOMEA 设置与外部变量说明

🧩 The xCustomEA 设置指南 如何在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 The xCustomEA 中配置自定义指标信号、过滤器、缓冲区、交易规则、资金管理和保护模块。 The xCustomEA 是一款通用 Expert Advisor，适用于希望通过 iCustom 逻辑自动化自定义指标策略的交易者。本指南以实用方式解释最重要的设置，帮助你理解每个模块的作用，并正确构建自己的自动交易系统。





















🚀 什么是 The xCustomEA？

The xCustomEA 是适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的通用 Expert Advisor，可以使用自定义指标进行交易。

核心思路很简单：你不需要为每一个新指标单独订购一个 Expert Advisor。你可以将自己的指标连接到 The xCustomEA，指定信号缓冲区，定义 BUY / SELL 逻辑，添加过滤器，配置交易规则，并在 MetaTrader 中测试策略。

The xCustomEA 与 The X Universal EA 基于相同的强大基础，但有一个重要区别：The X 主要使用标准 MetaTrader 指标，而 The xCustomEA 专为自定义 iCustom 指标而设计。

🧩 自定义指标逻辑 连接来自互联网、MQL5 Market 或你自己的 MQL 代码中的自定义指标。 🎯 信号缓冲区 从指标缓冲区、箭头或非空缓冲区值中读取 BUY / SELL 信号。 🔎 过滤器 使用自定义指标过滤器确认或阻止交易信号。 ⚙ 完整 EA framework 使用止损、移动止损、保本、自动手数、加仓平均、限制、时间过滤器和回撤保护。





✅ 核心理念： The xCustomEA 让你无需为每个指标单独编写 Expert Advisor，就可以测试并自动化多种自定义指标策略。





🧩 MT4 和 MT5 版 The xCustomEA 适用于两个终端的统一 Expert Advisor 概念：连接自定义指标信号，配置过滤器，并构建自动交易逻辑。









🆚 The X 与 The xCustomEA

The X 和 The xCustomEA 使用相同的通用 Expert Advisor framework，但它们面向不同任务。

The X The xCustomEA 适用于标准 MetaTrader 指标。 通过 iCustom 逻辑适用于自定义指标。 更适合希望使用内置标准指标策略的交易者。 更适合希望连接自己的指标、箭头指标或 Market 指标的交易者。 不需要设置自定义指标缓冲区。 需要理解指标缓冲区、箭头或信号输出值。 如果你不想研究编程或缓冲区，这是一个更简单的选择。 如果你需要更高灵活性，并愿意深入配置信号逻辑，这是更合适的选择。









🧠 xCustomEA 如何读取指标信号

The xCustomEA 可以通过多种方式从自定义指标接收信号。最常见的方法是读取指标缓冲区。

许多自定义指标会在图表上绘制箭头。这些箭头通常来自指标缓冲区。如果缓冲区中存在非空值，Expert Advisor 就可以将其视为信号。

信号类型 工作方式 xCustomEA 与特殊指标模板一起工作，你可以在其中编写自己的策略，并将信号返回给 EA。 xArrow 直接使用带有箭头型缓冲区或 BUY / SELL 非空缓冲区值的自定义指标。 标准 The X 信号 允许使用继承自 The X framework 的内置标准指标逻辑。

逻辑示例

BUY 缓冲区的值大于零 → EA 收到 BUY 信号。

SELL 缓冲区的值大于零 → EA 收到 SELL 信号。

过滤器缓冲区确认 BUY → 允许 BUY 交易。

过滤器缓冲区阻止 SELL → 忽略 SELL 交易。

重要： The xCustomEA 无法自动猜测你的指标逻辑。你必须正确指定指标名称、信号类型和缓冲区编号。





🎯 OWN Signal Options

OWN Signal Options 模块定义主要入场信号来自哪里。

这是你首先需要理解的模块，因为它控制 EA 是否能从你的指标接收 BUY 或 SELL 信号。

设置 实际含义 SignalNameIndicator 提供主要开仓信号的自定义指标名称。 SignalTypeIndicator 定义 EA 如何读取信号：xCustomEA、xArrow 或标准策略逻辑。 BUY / SELL Buffer Numbers 指标写入 BUY 或 SELL 值的缓冲区索引。 Signal Shift 定义信号是从当前柱还是已收盘柱读取。 ReverseSignal 反转最终策略信号。BUY 变成 SELL，SELL 变成 BUY。

推荐的信号设置流程

将自定义指标安装到正确的 Indicators 文件夹。 在图表上加载指标，并检查它在哪里绘制信号。 找到 BUY 和 SELL 缓冲区编号。 在 SignalNameIndicator 中输入指标名称。 选择正确的 SignalTypeIndicator。 设置 BUY 和 SELL 缓冲区。 在 Strategy Tester 的可视化模式中开始测试。

实用建议： 首先只配置主信号，不要同时启用过滤器、加仓平均、Martingale 或其他模块。先确认 EA 能正确打开 BUY 和 SELL，然后再添加过滤器和管理模块。





🔎 Filter Options

Filter Options 模块允许你在开仓前添加确认逻辑。

信号回答的问题是：是否应该交易？

过滤器回答的问题是：当前是否允许这个信号？

设置 实际含义 FilterNameIndicator 用作过滤器的自定义指标名称。 FilterTypeIndicator 定义过滤器如何读取：xCustomEA 或 xArrow。 Filter BUY / SELL Buffers 用于允许或阻止 BUY / SELL 信号的缓冲区。 Filter TimeFrame 允许从另一个 timeframe 读取过滤器。 Filter Reverse 在需要时反转过滤器逻辑。

示例

主信号来自 M15 上的箭头指标。过滤器来自 H1 上的趋势指标。

如果 M15 给出 BUY，并且 H1 过滤器也允许 BUY → EA 可以打开 BUY。

如果 M15 给出 BUY，但 H1 过滤器不允许 BUY → EA 忽略该信号。





⚙ Signal Processing Options

信号处理模块控制 EA 检查信号的频率，以及信号出现后如何开仓。

设置 为什么重要 Show_alert_without_opening_positions EA 不开仓，只在信号出现时显示提醒。适合半自动交易和检查指标逻辑。 OpenBarControlOnly 所有 EA 功能只在新柱开盘时运行一次。适合应像 Open Price 测试一样运行的策略。 ControlNewBarforSIGNAL 只在新柱检查指标信号，而不是每个 tick 都检查。可以加快优化并减少噪音式重复计算。 ControlNewBarforSIGNALType 定义信号控制使用最小信号 timeframe、当前图表 timeframe，还是不使用新柱控制。 ControlNewBarforOpenbySignal 控制开仓是在当前图表的新柱上执行，还是在信号 timeframe 检测到信号后立即执行。





性能提示： 每个 tick 都检查信号可能会更慢，特别是使用较重的自定义指标时。新柱控制可以让优化更快、更稳定。





🚦 Opening Filters and Trade Permissions

该模块控制 EA 可以开多少仓、在哪个方向开仓、需要等待多久，以及在什么点差条件下允许交易。

设置 实际含义 TypeTradeBUYSELL 允许 Buy 和 Sell、仅 Buy 或仅 Sell 交易。 MinuteToOpenNextPosition 上一笔持仓后，打开下一个信号交易前的最小等待时间。 DistanceToOpenNextPosition 打开下一笔信号持仓前所需的最小距离。 OpenOppositePositionAfterStoploss 上一笔交易因 Stop Loss 关闭后，打开相反方向的持仓。 ONlyOnePosbySignal 每个信号方向只允许一笔当前主持仓。 OnePosPerDirection 根据方向规则允许一笔 BUY 和一笔 SELL 持仓。 OnlyOnePositionPerMagic 按 Magic number 在所有品种中限制为一笔持仓。 OnlyAlternateSignals 强制信号交替：SELL 之后下一个只能是 BUY，反之亦然。 MAX_BUY_POSITION / MAX_SELL_POSITION 限制由信号打开的 BUY 或 SELL 持仓数量。 MaxSpreadToNotTrade / MinSpreadToNotTrade 当点差超出允许条件时，阻止新的信号持仓。





🛑 Close Options

关闭选项模块控制当信号变化或交易持仓时间过长时，EA 如何关闭持仓。

设置 工作方式 ClosePosifChange 当主指标和过滤器的组合信号反转时关闭持仓。 ClosePosition_After_X_Minutes 在选定分钟数后关闭持仓。 CloseChangeOnlyInProfit 只有当前持仓盈利时，才允许按反向信号关闭。





📌 Pending Orders Options

The xCustomEA 可以打开 pending orders，而不是立即打开 market positions。

当你希望市场在信号出现后继续移动指定距离来确认信号时，这非常有用。

设置 实际含义 StopOrderUSE 打开 pending 或 limit orders，而不是市价持仓。 StopOrderDeltaifUSE pending 或 limit orders 的距离，单位为点。 StopOrderDayToExpiration pending orders 的到期时间，单位为天。 StopOrderBarToExpiration 按柱数设置到期。例如 M1 上 10 根柱约等于 10 分钟。 ReInstallStopOrdersNewSignalAppears 当新信号出现时删除并重新放置 pending orders。 Virtual Stop / Limit Orders 在真实图表或可视化测试中使用虚拟 pending 水平。不适合优化模式。





⚙ Trading Options

该模块控制订单技术执行：Magic number、slippage、filling mode、订单注释和价格舍入。

设置 实际含义 Magic 用于识别由该 EA 打开的持仓的 Magic number。 Slippage 开仓或平仓时允许的最大价格偏差，单位为点。 MarketWatch 对于 market execution 账户：先开仓，成功后再修改 SL/TP。 CommentToOrder 额外订单注释。建议使用短注释，最好不超过 12 个字符。 RoundingDigits 开仓或修改订单时对价格进行舍入。适用于价格精度特殊的品种。 TypeFilling MT5 filling mode。如果出现错误 10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL，请设置正确模式：FillOrKill、ImmediateOrCancel 或 Return。





🛡 Stops Options: Stop Loss、Take Profit 和 Virtual Stops

止损模块控制 Stop Loss、Take Profit、虚拟水平和服务器最小 stop 限制。

设置 实际含义 VirtualStops 使用虚拟 Stop Loss、Take Profit 和 trailing levels，而不是服务器端水平。 SetMinStops 在可能的情况下，自动将 stop 参数调整到经纪商允许的最小 stop 水平。 StopLoss 每笔开仓持仓的 Stop Loss，单位为点。 TakeProfit 每笔开仓持仓的 Take Profit，单位为点。 ForcedModifySLTP 如果持仓已打开但水平未正确安装，则强制修改 SL/TP。 TimeToCheckAverageSpread 用于计算基于点差的 stop values 的平均点差时间窗口。 AutoCheckLowSpread 自动检测极低点差条件，并保护基于点差的计算。

基于点差的参数

如果使用负值，某些设置可以根据平均点差计算。

示例：

StopLoss = 2000 表示固定 Stop Loss 为 2000 点。

表示固定 Stop Loss 为 2000 点。 StopLoss = -100 表示 Stop Loss = 100 × 平均点差。

这种逻辑适用于点差经常变化的交易品种。

Virtual stops 警告： 虚拟水平只有在终端和 EA 正在运行时才有效。如果终端关闭，虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 无法保护持仓。





📊 Lots Options: Fixed Lot、Autolot 和 Martingale

手数模块控制持仓 volume 和风险模型。

设置 实际含义 Lots 开仓时使用的固定手数。 AdditionalLots 当允许多个信号持仓时，添加到每个新信号持仓的额外手数。 CoeficienteLots 用于放大每个新信号持仓的手数系数。 DynamicLot 启用基于余额、可用保证金和风险参数的自动手数计算。 LotBalancePercent autolot 计算中使用的风险百分比。 RiskRate 用于正确计算 autolot 的货币转换汇率。Market Watch 应显示所有需要的交易品种。 MaxLot autolot 和 martingale 计算允许的最大手数。 Martin 亏损交易后的手数乘数。Martin = 1 表示关闭 martingale。Martin = 2 表示亏损后手数翻倍。





风险提示： martingale 和手数倍增可能非常快速地扩大回撤。在启用激进手数逻辑前，请使用 MaxLot 和现实的风险限制。





🔁 Averaging Options

Averaging 会在第一笔持仓进入回撤时打开额外持仓。

这可以让平均价格更接近当前市场，但也会增加敞口和风险。

设置 实际含义 AverageUSE 启用逆价格运动方向的持仓平均。 TakeProfitALL 同方向所有持仓平均价格的总 Take Profit。 Distance 从上一笔持仓到下一笔平均持仓的距离。 DistanceMartin 增加平均持仓之间距离的乘数。 LotsMartin 每个新平均持仓的手数乘数。 LotAdditional 添加到平均持仓的额外手数。 MaxOrdersOpen 平均持仓的最大数量。 CloseFirstAfterMaxAverage 当达到最大数量且需要打开新持仓时，关闭最早的平均持仓。 Averaging Filter 用于允许或阻止新平均持仓的额外指标过滤器。





📈 Additional Opening by Trend

Additional Opening 是 Averaging 的相反思路。

它不是在市场逆着第一笔交易移动时加仓，而是在交易进入盈利方向时增加持仓。该模块用于趋势延续和 pyramiding 逻辑。

设置 实际含义 AdditionalOpening 启用盈利方向上的额外持仓。 StopLossALL 所有额外持仓平均价格的总 Stop Loss。 DistanceAdditionalOpening 打开下一笔趋势加仓前，距离上一笔持仓的距离。 LotsMartinAdditionalOpening 趋势加仓持仓的手数乘数。 LotAdditionalOpening 添加到每个趋势加仓持仓的额外手数。 MaxOrdersOpenAdditionalOpening 趋势方向额外持仓的最大数量。 CloseFirstAfterMaxAdd 当达到最大数量且需要打开新持仓时，关闭最早的额外持仓。 Additional Filter 用于允许或阻止趋势加仓的指标过滤器。





🕒 Time Trade Options

时间模块控制 EA 何时可以打开新交易，以及何时应停止交易或关闭持仓。

设置 实际含义 TradeStartStopbyTime 只允许在选定时间内交易。 SeveralTimeWork 允许使用多个交易时间段，格式为 HH:MM-HH:MM。 OpenHour / OpenMinute 当天交易开始时间。 CloseHour / CloseMinute 当天交易结束时间。 ClosePeriod_Minute 以分钟为单位，从开始时间计算交易持续时间。 CloseAllTradesByOutOfTime 交易时间结束时，可以关闭持仓和/或 pending orders。 TradeByDays 只允许在选定星期几交易。 TradeStartbyTimeMonday 控制 EA 在星期一开始交易的时间。 TradeStartStopbyTimeFriday 控制星期五的交易时间表。 CloseFriday 在星期五指定时间关闭所有未平仓交易和订单。





🟢 Breakeven Without Loss

Breakeven 模块会在持仓向有利方向移动后，将 Stop Loss 移动到盈利或保本区域。

设置 实际含义 MovingInWLUSE 为已开持仓启用 breakeven 逻辑。 LevelWLoss breakeven 激活后 Stop Loss 将被放置的盈利水平。 LevelProfit 开始 breakeven 修改前所需的盈利距离。 Include_Commission_Swap 在 breakeven / trailing 计算中包含负 swap 和佣金。





示例： 如果佣金和点差带来额外成本，请将 LevelWLoss 设置为大于零，让 breakeven 覆盖交易成本，而不是以小亏损关闭。





📉 Standard Trailing Stop 和 Parabolic SAR Trailing

Trailing stop 会随着持仓进入盈利而修改 Stop Loss。

The xCustomEA 包含标准 trailing stop 和基于 Parabolic SAR 的 trailing stop。

设置 实际含义 TrailingStopUSE 启用标准 trailing stop。 IfProfTrail 如果为 true，trailing 只会在 breakeven 加 trailing distance 后开始。如果为 false，当交易进入盈利时即可开始。 TrailingStop Trailing 距离，单位为点。 TrailingStep 下一次 Stop Loss 修改所需的最小步长。 SaveTPafterTrailingStop 控制 trailing stop 修改 Stop Loss 后，Take Profit 是否保留。 TrailingStopSAR 启用基于 Parabolic SAR 指标点的 trailing stop。 TrailingStopSAR_TimeFrame 用于 Parabolic SAR trailing 计算的 timeframe。





💰 Close All by Total Profit or Loss

当总利润或总亏损达到选定值时，该模块可以关闭所有持仓。

设置 实际含义 TypeofClose 总利润/亏损计算类型：资金、点数、余额百分比或净值百分比。 SeparateBuySell 分别计算 BUY 和 SELL 的总结果。 CloseProfit / prifitessss 当总利润达到选定值时关闭持仓。 CloseLoss / lossss 当总亏损达到选定值时关闭持仓。 TrailOptions 当总利润达到选定值后使用 profit trailing。 ForcedClose 总利润或亏损条件达到后强制关闭。 OFFAfterClosePROF / OFFAfterCloseLOSS 按总利润或总亏损关闭后禁用 EA。 CloseTerminalAfterClosePROF / LOSS 按总利润或总亏损关闭后，可以关闭终端。





🚧 Limiting Losses and Profits

限制模块控制选定周期内的 profit 和 loss：日、周、月，或上次限制关闭后的自定义周期。

设置 实际含义 LimitFor 限制周期：day、week、month 或 NOTIME。 LimitForProfits 选定周期的利润限制。 LimitForLosses 选定周期的亏损限制。 LimitType 限制类型：资金、点数或余额百分比。 ClosebyLIMITING 当限制被突破时关闭 EA 持仓。 UseCurrentProfit 将当前浮动 profit/loss 纳入限制计算。





📉 Drawdown Control

Drawdown 控制模块用于在风险过高时保护账户。

它可以根据选定的 drawdown 水平禁用新信号、禁用 averaging、关闭盈利或亏损持仓、关闭所有持仓，或者显示警告。

设置 实际含义 DrawDown_Level 启用 drawdown 控制模块。 Type_DrawDownHR 定义 drawdown 如何根据历史和当前持仓计算。 DrawDown_Level_One 第一个 drawdown 水平，单位为百分比。 Type_Deal_Level_One 达到第一个 drawdown 水平后的动作：禁用新交易、禁用 averaging、显示消息等。 DrawDown_Level_Two 第二个 drawdown 水平，单位为百分比。 Type_Deal_Level_Two 达到第二个 drawdown 水平后的动作：关闭盈利持仓、关闭亏损持仓、关闭全部或显示消息。





示例： DrawDown_Level_One = 50 可以禁用新信号，而 DrawDown_Level_Two = 90 可以关闭所有持仓。请谨慎使用，并在 live trading 前测试。





🧪 Tester and Optimization Tools

The xCustomEA 为认真优化策略的用户提供高级测试器工具。

设置 实际含义 OnTester_Custom_max 用于遗传优化标准的自定义公式。 OnTester_Min_Trades 优化结果被接受所需的最小交易数量。 OnTester_Min_Profit 优化结果所需的最低利润。 OnTester_Min_ProfitFactor 优化结果所需的最低 profit factor。 OnTester_Max_Balance_DD / Equity_DD 优化结果允许的最大回撤。 Withdrawal Strategy Tester 中的虚拟提款模拟。 Withdrawal_mode / amount / periodicity 控制测试期间的提款类型、金额和频率。

自定义优化公式示例

STAT_PROFIT * STAT_TRADES / STAT_EQUITY_DD

这种公式不仅可以按利润优化，还可以同时考虑交易数量与回撤之间的关系。





🛠 推荐设置顺序

由于 xCustomEA 非常灵活，最佳方法是一步一步配置。

步骤 操作 1 将你的自定义指标安装到 MetaTrader Indicators 文件夹。 2 找到 BUY 和 SELL 缓冲区编号。 3 配置 SignalNameIndicator 和 SignalTypeIndicator。 4 先只测试主信号。 5 只有当主信号正确工作后，再添加过滤器。 6 配置 Stop Loss、Take Profit 和交易方向。 7 如有需要，再添加 breakeven 和 trailing stop。 8 只有在固定手数测试稳定后，才启用 autolot。 9 只有在理解回撤行为后，才使用 averaging 或趋势加仓。 10 在使用较高风险前，先在 demo 或小型 real account 上进行 forward test。





📌 实用建议

不要一次启用所有模块。

首先确认指标缓冲区配置正确。

使用 Strategy Tester 的 Visual Mode 检查信号出现的位置。

在启用 DynamicLot 或 martingale 之前，先使用固定手数。

如果指标在当前柱上会重绘，请使用已收盘柱信号，以获得更稳定的测试。

不要仅因为指标在历史上画出漂亮箭头就信任它。

在 live account 使用前，检查指标是否重绘。

只有当过滤器真正改善逻辑时才使用过滤器，而不是因为它们存在就启用。

始终检查 spread、stop level、lot step 和经纪商执行条件。

如果启用 averaging、martingale 或额外开仓，请使用 drawdown 限制。





❓ 实用 FAQ

xCustomEA 可以与任何自定义指标配合使用吗？

它可以与提供可读取信号数据的自定义指标配合使用，通常是通过缓冲区、箭头缓冲区或 EA 可以解释的数值。

需要编程知识吗？

基于箭头缓冲区的基本使用可能不需要编程。但对于高级自定义逻辑，理解指标缓冲区和 MQL 结构非常有帮助。

购买指标前可以先测试吗？

在许多情况下，可以先在 Strategy Tester 中测试 Market 指标。实际思路是先测试指标逻辑，再购买并用于 live account。

为什么 EA 不开仓？

常见原因包括：指标名称错误、缓冲区编号错误、所选柱上没有信号、过滤器阻止信号、spread filter 阻止交易、AutoTrading 被关闭，或自定义指标没有提供可读取的缓冲区值。

信号和过滤器有什么区别？

信号产生交易想法。过滤器确认或阻止该想法。例如，箭头指标可以提供入场信号，而趋势指标可以只允许顺主趋势方向的交易。

xCustomEA 也可以交易标准指标吗？

可以，它包含来自 The X framework 的标准策略逻辑，但它的主要价值是自动化自定义指标。





⚠ 风险提示

Forex 和 CFD 交易存在风险。 The xCustomEA 是一个强大的自动化 framework，但它不会让一个指标自动变得盈利。结果取决于指标逻辑、缓冲区正确性、重绘行为、经纪商条件、点差、slippage、手数大小、止损设置、优化质量和风险管理。Averaging、martingale、virtual stops 和 dynamic lot 都可能增加风险。live trading 前请务必认真测试。





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🏁 总结

The xCustomEA 是交易者在 MetaTrader 中自动化自定义指标时最灵活的工具之一。

它可以读取自定义指标信号，使用过滤器，打开 market 或 pending orders，管理 Stop Loss 和 Take Profit，应用 trailing stop 和 breakeven，使用 autolot，控制交易时段，管理总 profit/loss，应用 drawdown 保护，并模拟高级测试场景。

最重要的是不要一次配置所有内容。先从信号开始，验证缓冲区，测试逻辑，然后逐个添加保护和管理模块。

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