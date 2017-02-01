特朗普政府下狠心，锋芒毕露，非美看好吗？

【特朗普政府对他国汇率连番开炮，似要抛弃强势美元政策】美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者；特朗普在白宫与制药企业高管会面结束之际作出上述表态，其贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)也在接受报纸采访时发出了同样的言论；这是迄今为止特朗普发出的准备放弃“强势美元”政策的最强烈信号；美国奉行该政策已有二十年，可追溯至克林顿时代；上述批评还表明，美国在G20财金领袖会议上所做的承诺发生了动摇；G20在2008年金融危机后达成协议，要求各国不得以汇率为手段增强竞争力
1月31日特朗普和其贸易顾问对欧元等货币贬值的指责，再次强化了市场对特朗普打算压低美元的意愿，隔夜美元随之下跌再次失守100大关，并录得两周来最大单日跌幅，最低触及99.43，触及12月8日创下的近两个月低点，金价则趁机重新站上1210美元关口，不过市场现在开始关注北京时间周四凌晨的美联储决议，日内交投可能受到限制。
在移民政令签署后，再遇川普顾问指责欧元贬低言论，非美及金银再获支撑，黄金冲高1215关口，日图显示1215受阻，但在macd的支持下，或有可能冲破此关口，需期待接下来的美联储利率决议再给一碗羹汤。
欧元再回到上升趋势，macd释放虚假信号，谨慎关注1.0759支撑
英镑昨日冲高继续在1.2597受阻，macd不够看多条件。
短线英镑可尝试空单
日元日图三连底
关注日元113的得失
今日关注：阻力位：黄金1212.12、1215.51；欧元1.0813英镑1.2597附近，日元113.61附近；支撑位：黄金1200.13；欧元1.0759附近，英镑1.2329附近，日元112.8/112.07附近；
1、 黄金 1215.51 不破 做空， 止损 1224.19 止盈 1200.13、 1184.74；
2、 黄金 1200.13 跌破 做空， 止损 1202.07 止盈 1191.81、 1184.74、 1176.06；
3、 白银 17.49 受阻 做空， 止损 17.7 止盈 17.1、 16.69、 16.54；
4、 加元 1.3014 企稳 做多， 止损 1.2922 止盈 1.3177、 1.3346；
5、 澳元 0.7558 跌穿 做空， 止损 0.7657 止盈 0.7383、 0.7208；
6、 日元 112.8 企稳 做多， 止损 112.07 止盈 115.36、 117.9；
7、 欧元 1.0759 企稳 做多， 止损 1.0758 止盈 1.0811、 1.0833；
8、 英镑 1.2597 受阻 做空， 止损 1.2748 止盈 1.2329、 1.2061；
9、 瑞郎 0.9912 不破 做空， 止损 1.0043 止盈 0.9866、 0.9808；
10、 镑日 143.85 不破 做空， 止损 145.68 止盈 140.61、 137.37；
11、 欧日 121.91 不破 做空， 止损 122.99 止盈 120.84、 120.23；
12、 原油 53.52 受阻 做空， 止损 53.88 止盈 51.08、 50.3；
13 美指 99.86 受阻 做空， 止损 100.71 止盈 99.38、 98.89；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
【周三(2月1日)需要关注的重要财经数据和大事提醒(一)】（中国大陆、香港及台湾地区因春节假期休市）
1) 05:30 美国至1月27日当周API原油库存(已公布)
2) 09:00 中国1月官方制造业PMI
3) 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率
4) 16:50 法国1月制造业PMI终值
5) 16:55 德国1月制造业PMI终值
6) 17:00 欧元区1月制造业PMI终值
7) 17:30 英国1月制造业PMI 反馈06:59:20
8) 21:15 美国1月ADP就业人数
9) 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
10) 23:00 美国1月ISM制造业PMI、美国12月营建支出月率
11) 23:30 美国至1月27日当周EIA原油库存
12) 次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明