特朗普政府下狠心，锋芒毕露，非美看好吗？





【特朗普政府对他国汇率连番开炮，似要抛弃强势美元政策】美国总统特朗普及其一名高级经济顾问周二对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者；特朗普在白宫与制药企业高管会面结束之际作出上述表态，其贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)也在接受报纸采访时发出了同样的言论；这是迄今为止特朗普发出的准备放弃“强势美元”政策的最强烈信号；美国奉行该政策已有二十年，可追溯至克林顿时代；上述批评还表明，美国在G20财金领袖会议上所做的承诺发生了动摇；G20在2008年金融危机后达成协议，要求各国不得以汇率为手段增强竞争力

1月31日特朗普和其贸易顾问对欧元等货币贬值的指责，再次强化了市场对特朗普打算压低美元的意愿，隔夜美元随之下跌再次失守100大关，并录得两周来最大单日跌幅，最低触及99.43，触及12月8日创下的近两个月低点，金价则趁机重新站上1210美元关口，不过市场现在开始关注北京时间周四凌晨的美联储决议，日内交投可能受到限制。

在移民政令签署后，再遇川普顾问指责欧元贬低言论，非美及金银再获支撑，黄金冲高1215关口，日图显示1215受阻，但在macd的支持下，或有可能冲破此关口，需期待接下来的美联储利率决议再给一碗羹汤。

欧元再回到上升趋势，macd释放虚假信号，谨慎关注1.0759支撑