耶伦吐露今后有多次加息，扭转美指

美联储主席耶伦称美联储接近达成双重目标，且一年有多次加息后，美元/日元短线上扬突破114关口，日内涨幅1.29%；美国短期利率期货跌至日内低位

美联储接近于达成双重目标，无法给出下次加息确切时间 ，就业市场仍有更多改善空间，与多数同僚都预计一年会有多次加息，逐渐降低货币政策支持是明智的，下一次加息时间取决于“未来数月的”经济形势，在去年12月的时候，预计美联储到2019年每年都将加息几次，通胀目前低于2%美国接近实现充分就业

昨日黄金整天走空，少许反弹，也显得无力，直到美联储耶伦讲话以后，金价跌破了上升趋势线，暴跌15美金，

欧元也受到了耶伦讲话的影响，日线跌破了1.0676，收中阴线，

短线欧元有反弹需求

英镑也是昨天中阴下跌，收盘下降趋势线附近，macd看涨。所以逢低做多





日元受美元指数带动，触底反弹，收大阳线





阻力位：黄金1208.38；欧元1.0676英镑1.222附近，日元115.61附近；支撑位：黄金1170；欧元1.0512附近，英镑1.227附近，日元113.72附近；

操作建议：

1、黄金1208.00 受阻做空，止损1229.00 止盈1170、1133.19；

2、黄金1199.00 跌破做空，止损1206.00 止盈1195、1170；

3、白银16.95跌破做空，止损17.11止盈16.46、15.76；

4、加元1.3243 企稳做多，止损1.3207 止盈1.3309、1.3534；

5、澳元0.7522 受阻做空，止损0.7556 止盈0.7363、0.7204；

6、日元114.48企稳做多，止损114.35止盈114.83、115.61；

7、欧元1.0676 受阻做空，止损1.0760 止盈1.0529、1.0378；

8、英镑1.2272 不破做多，止损1.2235 止盈1.2333、1.2396；

9、瑞郎1.0033 企稳做多，止损0.9958 止盈1.0165、1.03；

10、镑日140.68不破做多，止损140止盈142.43、144.19；

11、欧日121.3不破做多，止损120.72止盈121.88、123.69；

12、原油51.19企稳做多，止损50.21止盈52.94、54.69；

13美指101.03跌破做空，止损102.02止盈100.64、100.25、97.92；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差