川普与媒体叫嚣，新政府压力不小

投资李哥

2017/2/20 13:06

技术面：

" 金价上周未创新高，但是以小阳类十字收于1231上方，本周恐有回踩确认需求，日图最终以倒垂阴线收盘，与上一交易日形成阳转阴姐妹线，macd继续位于0轴下方，日内关注上方1237.48，下方1231.14，小时图早上开盘连阴走势，金价破位1235.7，下方目标1230

欧元在日图上，最终以1.0612收出中阴线，与上一交易日形成阳转阴姐妹线，macd位于0轴下方，日内走势看空，下方重点关注1.0554支撑，小时图1.0610失守macd走势不明。

英镑多次1.2385处企稳，价格没有实质性下跌，macd走势下滑，未来走势震荡，关注1.2385的支撑，提防走势逆转。

日元周五跌穿113.26分界线，收成阴线，macd走势看空，日内关注113.26得失，逢高做空"

基本面：

"【2月20日(周一)交易日重要数据及财经事件】

(美国、加拿大休市一日)

① 07:50 日本1月未季调商品贸易帐★★★；

② 08:01 英国2月Rightmove平均房屋要价指数月率★★；

③ 15:00 德国1月PPI月率；

④ 19:00 英国2月CBI工业订单差值★★；

⑤ 23:00 欧元区2月消费者信心指数初值★★

【英国上议院今日(2月20日)正式开启对脱欧法案的辩论】

① 英国上议院周一(2月20日)将对“脱欧法案”(《里斯本条约》第50条合约)进行辩论，辩论维持两天；而政府希望在3月7日前完成所有立法程序。

② 对此，BBC评论称，需要特别关注中立议员的此次立场；同时，超级法官Lord Pannick作为上议院团队领头人，他的表态也将举足轻重；

③ 汇通网提醒，2月8日英国下议院以494对122的压倒性票数通过一项让政府启动欧盟里斯本条约第50条文的法案；

④ 由于下议院三分之二的议员曾经争取英国留在欧盟，这一压倒性的投票结果促使人们预计，该法案同样将在上议院顺利通过

美国媒体称，经过动荡和不稳定的四周执政，特朗普团队举行大规模集会，旨在重拾大选期间的能量和气势，并与支持者会面，舒缓就职以来面对的压力。"

今日观点：

综上所述，日内黄金1237逢高做空，关注1231附近支撑，欧元逢高做空为主，英镑1.2385请问做多。日元113.26不破逢高做空。

今日关注：

黄金阻力位：1244.5、1237.49支撑1231.14、1212.47；欧元阻力1.0647支撑1.0554、1.0521英镑阻力1.2525支撑1.2385附近，日元阻力113.26、114.59支撑111.95；

1、黄金1237.49 不破做空，止损1244.55 止盈1212.47、1187.46；

2、黄金1231.14 跌破做空，止损1237.49 止盈1212.47、1187.46；

3、白银17.95受阻做空，止损18.11止盈17.36、16.78；

4、加元1.3089 跌破做空，止损1.3187 止盈1.2995、1.2968；

5、澳元0.7668 受阻做空，止损0.7794 止盈0.7445、0.7222；

6、日元113.26受阻做空，止损113.57止盈111.95、111.59；

7、欧元1.0674 受阻做空，止损1.0694 止盈1.0554、1.0521；

8、英镑1.2525 受阻做空，止损1.2581 止盈1.2385、1.2065；

9、瑞郎1.0017 企稳做多，止损0.9989 止盈1.0089、1.0118；

10、镑日141.65受阻做空，止损142.79止盈139.22、138.58；

11、欧日119.76企稳做多，止损118.88止盈121.31、122.86；

12、原油53.26企稳做多，止损52.72止盈53.94、54.67；

13美指100.52企稳做多，止损100.45止盈101.45、101.73、103.31；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差