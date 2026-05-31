神速EA跟单使用教程

此文为神速EA跟单的使用教程, 教程里假设读者已经具备了基础的EA安装/使用知识, 并且已经安装好神速EA跟单.



## 快速实践

安装神速EA跟单(通过mql5市场或者ex4/ex5文件安装) 在喊单的MT4/MT5中打开神速EA跟单, 加载EA时, 确认已在MT4/MT5工具栏开启全局的**自动交易**(MT5中叫算法交易), 确认已勾选**允许实时自动交易**(MT5中叫允许算法交易)



打开神速后, 选择**喊单**模式



在喊单主界面中, 选择**创建服务器**



在打开的窗口中, 直接点击**创建**按钮



现在主界面中, 会显示一个绿色的**运行中**状态, 表示一切正常



在跟单的MT4/MT5中打开神速EA跟单, 加载EA时, 确认已在MT4/MT5工具栏开启全局的**自动交易**(MT5中叫算法交易), 确认已勾选**允许实时自动交易**(MT5中叫允许算法交易)



打开神速后, 选择**跟单**模式



在跟单主界面, 直接点击**连接**按钮



在弹出的连接设置窗口中, 选择刚才开启喊单的账号, 点击**连接**



现在跟单已经成功连接上喊单了(绿色的钩表示已连接)



同时, 在喊单侧的MT4/MT5也能看到刚刚连上来的这个跟单



现在可以观察喊单侧的订单是否有复制跟单侧了, 如果能成功复制, 就表示一切正常.

## 喊单主界面介绍





当前连接的跟单账号信息, 从左至右分别是：

1.1 跟单的交易服务器、账号

1.2 已复制订单数量（每成功复制一个订单， 数量+1）

1.3 跟单网络延迟（这里只计算跟单部分的延迟， 到交易服务器的延迟未计入其中， 正常情况应该在~50ms左右浮动，最大不应超过100ms）

1.4 自动交易状态（已开启表示打前允许跟单）

1.5 连接状态（显示绿色的钩为一切正常，显示红色的叉为连接异常， 大部分情况下是跟单侧MT4/MT5交易服务器掉线导致） 切换模式按钮，点击后弹出二次确认，确认后返回到最开始的模式选择界面



设置按钮，点击后打开设置窗口（关于喊单设置界面的使用，将在后文详解） 当前如果跟单连接数超过4个，可以通过此处的分页功能，进入下一页或上一页以查看更多连接 日志显示区域, 所以神速EA的操作（不管成功或失败）都会在此处显示，鼠标悬停在日志上可以看到更详细的信息 仅错误开关，开启后日志将只显示错误信息（方便快速定位错误日志）

## 喊单设置界面





服务器名称(不可修改）：当前MT4/MT5登录的交易服务器与账号，喊单创建后这个名称会出现在跟单侧的可连接喊单服务器里 魔术号过滤（开关）：开启后，下方的魔术号输入框进入可修改状态 魔术号（可输入数字）：当魔术号过滤开关开启时，可编辑，喊单将只发送此魔术号关联的订单 注释过滤（开关）：开启后，下方注释文本输入框进入可修改状态 注释文本（可输入字符串）：当注释过滤开关开启时，可编辑，喊单将只发送此订单注释关联的订单 手数过滤（可切换）：默认为关闭，切换到大于时，大于手数输入框可编辑，切换到小于时，小于手数输入框可编辑 大于手数（可输入浮点数）：只复制大于该手数的订单 小于手数（可输入浮点数）：只复制小于该手数的订单 类型过滤（可切换）：默认为关闭，切换到买单时，只有买单会发出喊单信号，切换到卖单时，只有卖单会发出喊单信号 品种后缀（可输入字符串）：这里99.99%的情况会自动识别填入，无需修改，有些小平台在品种名称后面加了后缀，比如EURUSD，在有些平台里叫EURUSD.m，这个品种后缀输入框就会自动填入.m 右上角垃圾桶按钮：点击后有二次确认弹窗，可以关闭当前喊单服务器





## 跟单主界面介绍





当前连接的喊单账号信息，从左至右依次是：

1.1 喊单的交易服务器、账号

1.2 已复制的订单数量

1.3 跟单网络延迟

1.4 自动交易状态，已启用表示允许跟单，点击可以在暂停/开启跟单之间切换



1.5 连接状态（显示绿色的钩表示一切正常） 设置按钮，点击进入该跟单连接设置窗口（关于跟单设置界面的使用，将在后文详解） 切换模式按钮，点击后弹出二次确认，确认后返回到最开始的模式选择界面 连接按钮，点击可以新增跟单连接（神速EA跟单可以跟单最多99个喊单信号源）

## 跟单设置界面

跟单设置界面包含三个部分：基本、高级、风险控制（右上角垃圾桶按钮可以关闭当前与喊单服务器的连接）

### 基本





服务器名称：当前连接的喊单服务器名称，成功连接后不可更改 订单注释：复制订单时设置的订单注释，默认为空 交易量（可切换）：可在复制、固定、缩放、扩展之间切换

3.1 复制表示跟单与喊单之间1：1复制

3.2 固定表示跟单手数为固定交易量输入框中的值

3.3 缩放表示跟单手数为喊单手数的N倍，N为缩放比例输入框中的值

3.4 扩展表示跟单手数根据当前跟单账户余额进行扩展伸缩 固定交易量：比如填0.02，则不管喊单开多少手，跟单都固定开0.2手 缩放比例：默认为空，可填入浮点数

5.1 为空时表示喊单手数根据跟单/喊单余额比例进行缩放，比如喊单为1000$, 跟单为2000$, 喊单发出0.01手的开单信号，跟单则按0.01*（2000/1000）=0.02手进行开单

5.1 为浮点数时，跟单手数根据该值进行倍数缩放，比如此处设置为2.0，则喊单开0.02手时，跟单则开0.02*2=0.04手 扩展：如果该值设定为500美元，那么每500美元的净值，跟单将以0.01手（取决于品种的最小手数）复制交易，2000美元净值账户的手数将被设定为0.04手 跟随品种（可切换）：默认为全部，选择包含时，下方包含品种输入框可编辑，选择排除时，下方排除品种输入框可编辑 包含品种：以英文逗号分隔，比如填入内容为“EURUSD,USDCHF”，则跟单侧只会跟这两个品种 排除品种：以英文逗号分隔，比如填入内容为“XAUUSD,GBPUSD”，则跟单侧禁止跟这两个品种 通知（可切换）：可在全部、错误、无之间切换，默认为“无”， 选择全部时，所以交易成功/失败信息都会通过MT4/MT5通知或邮件通知，选择“错误”时，只会发送交易失败的通知 复制模式（可切换）：可在正常、反向、挂单之间切换，默认为正常；选择正常时，则跟单与喊单完全镜像；选择反向时，喊单开买单则跟单开卖单，喊单开卖单时则跟单开买单；选择挂单时，下方挂单间距输入框将开启，跟单将把喊单的市价单转为挂单 挂单阈值：复制模式调整为挂单时有效，比如这里设为200，则喊单开出的市价单将在跟单侧变为buylimit/selllimit的挂单，挂单距离市场报价200pip

### 高级





品种名称表：99.99%情况下无需设置此参数，此参数仅用于喊单与跟单之间品种名称无法通过品种后缀参数匹配的情况（字符串以英文逗号分隔），比如设为“#NAS100,NASDQ”，则喊单开出品种#NAS100的订单时，跟单侧按照自己的品种名称NASDQ开单 止盈（可切换）：可在复制、重置、无之间进行切换，默认为复制，选择复制时，跟单完全复制喊单的止盈价格，选择重置时，下方止盈值输入框开启编辑，选择无时，跟单不复制喊单的止盈价格 止盈值（数字）：仅在止盈选择重置时有效，填写内容为数字，比如当前喊单多单开仓价格为1.10000，此处止盈值设为200， 则跟单订单止盈将设为1.10200 止损（可切换）：可在复制、重置、无之间进行切换，默认为复制，选择复制时，跟单完全复制喊单的止损价格，选择重置时，下方止损值输入框开启编辑，选择无时，跟单不复制喊单的止损价格 止损值（数字）：仅在止损选择重置时有效，填写内容为数字，比如当前喊单多单开仓价格为1.10000，此处止损值设为1000， 则跟单订单止盈将设为1.09000 品种后缀：这里99.99%的情况会自动识别填入，无需修改，有些小平台在品种名称后面加了后缀，比如EURUSD，在有些平台里叫EURUSD.m，这个品种后缀输入框就会自动填入.m 复制开仓（开关）：默认开启，开启时复制开仓 复制平仓（开关）：默认开启，开启时复制平仓 复制部分平仓（开关）：默认开启，开启时复制部分平仓 复制挂单（开关）：默认开启，开启时复制挂单（关闭时不复制挂单，但如果喊单开启了挂单并且变成了市价单，跟单也会按照市价单跟单）

### 风险控制





清仓间隔（可切换）：可在无、每日、每周、每月之间切换

1.1 选择无时，盈利/亏损清仓后即停止复制跟单，

1.2 选择每日时, 盈利/亏损清仓后停止复制跟单，第二天GMT+0的0点恢复跟单

1.3 选择每周时，盈利/亏损清仓后停止复制跟单，下一周星期一的GMT+0的0点恢复跟单

1.4 选择每月时，盈利/亏损清仓后停止复制跟单，下一个月1号的GMT+0的0点恢复跟单 盈利清仓：默认为空，只能为正数

2.1 为空时，无盈利风控

2.2 设置为某个数值时，当前净值大于等于这个数值时，开启止盈风控，当前跟单账户将全部平仓 亏损清仓：默认为空，只能为负数

3.1 为空时，无止损风控

3.2 设置为某个数值时，当前净值小于等于这个数值时，开启止损风控，当前跟单账户将全部平仓

## 常见问题

Q: 神速支持一喊多跟吗?

A: 神速支持一喊多跟, 还支持多喊一跟, 多喊多跟, 单个神速最大支持99个跟单连接.

Q: 神速支持MT4跟MT5吗?

A: 支持, 反过来MT5跟MT4也支持

Q: 神速支持MT5的netting单边持仓账户吗?

A: 神速针对netting单边持仓账户做了兼容, 但是因为单边持仓与对冲模式的设计理念不一致, 可能会出现无法避免的偏差.

Q: 神速支持部分平仓吗?

A: 支持, 神速的部分平仓是通过将订单减仓的方式进行的, 与传统的closeBy对冲平仓有轻微的点差差异(这是不可避免的), 在结果上, 神速可以对喊单的部分平仓进行完美复制.

Q: mt4里图表把神速界面挡住了怎么办?

A: 按F8进入图表属性, 取消勾选"图表置前景"

Q: 神速加载时需要开启DLL吗?

A: 不需要, 神速为了证明自己的安全性/隐私性, 并不用额外加载任何DLL, 一切EA操作都在MT4/MT5的管控之下.

Q：喊单/跟单界面上显示的延迟长时间超过100ms怎么办？

A： 请检查机器性能是否不足，CPU/磁盘性能占用是否正常，超过100ms的延迟有可能是电脑突发性能故障（比如突然有程序占用了大量资源）导致

Q：跟单从交易服务器掉线后， 神速显示了红色的叉， 该怎么办？

A：不用担心，只要恢复了与交易服务器的连接，神速会自动重连