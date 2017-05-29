又迎来非农，本周外汇市场的动态预测

投资李哥

2017/5/29 13:03

技术面：

" 上一周由于G7峰会召开，美国特朗普“通俄门”事件，以及菲律宾遭到恐怖袭击可能引发全国戒严，恐怖活动靠近亚洲国家，引发避险情绪增加，上周五金价冲破上方阻力1263.35，报收1268.25，日线中阳，周线小阳，但是上方阻力密集，再有本周遇到多国假日，交投或清淡，本周五将有美国非农数据，可能会有市场波动。

欧元前段时间表现强劲，一度触及1.1267，然而上周最后跌穿1.1194后收出阴线，将开启回调步奏日图上重点关注布林中轨的支撑，短期上方阻力1.1194。

英镑在上周五出现急跌，英国大选前，原首相特莱莎·梅的支持率下降，周图也显示出英镑跌穿上方支撑位反转形成上方的阻力，本周英镑走势预期走空。

日元从日图上依然多头强势，上周有过一次回调，但是最后收盘企稳在110.93，整体上上升趋势保持良好，本周上方阻力113.91。"

基本面：

"5月29日(周一)交易日重要数据及财经事件；

(中国大陆、中国台湾、英国、美国休市一日)

① 09:15 美联储威廉姆斯发表讲话★★；

② 21:00 欧洲央行行长德拉基发表讲话★★★

历史回顾：

朝鲜发射不明飞行物，市场反应平淡；

① 据韩联社援引韩国联合参谋本部5月29日(周一)消息，朝鲜当天凌晨在江原道元山一带试射一枚不明飞行物；

② 不过周一全球多国市场处于假期之中，市场流动性清淡，朝鲜发射不明飞行物一事并没有引起市场过多波动；

③ 现货黄金开盘后上涨约2美元左右，最高涨至1269.18美元盎司，现回落至1267.82美元/盎司；

④ 美元兑日元则位于平盘下方窄幅震荡，现报111.23，日内微跌0.09%；

⑤ 若朝鲜试射的是弹道导弹，这是自本月21日在平安北道龟城一带发射“北极星2”型中程弹道导弹来仅隔8天再次发射弹道导弹；朝鲜27日还试射“KN-06”地对空导弹

标普金融股指数快速走低；高盛、摩根士丹利和花旗股价从高位回落，因特朗普有意分拆大银行

5月1日ishares黄金持仓减少0.54吨/白银持仓增加35.33吨；"

今日观点：

综上所述，日内黄金高位震荡，关注1263.35支撑，不破做多，跌破做空，上方阻力前高点1269.43，日内高抛低吸，欧元高位受阻做空，阻力1.1194，短期做空为主，英镑虽然是周五空头强势，但是最后收盘不是很好，有企稳嫌疑，所以有待观察，如果1.2804支撑失效，空头还将延续，也很有可能转为中线空头趋势，日元多头趋势保持良好，支撑110.92，日内逢低做多。

今日关注：

黄金阻力位：1269.4、1278.81支撑1263.35、1260.04；欧元阻力1.1194支撑1.1053英镑阻力1.2820支撑1.2728附近，日元阻力112.29支撑110.91；

1、黄金1266.62 不破做空，止损1272.23 止盈1261.18、1255.74；

2、黄金1263.35 不破做多，止损1260.04 止盈1269.43、1278.81；

3、白银17.33企稳做多，止损17.23止盈18.34、18.63、

4、加元1.3455 受阻做多，止损1.3317 止盈1.3589、1.3747；

5、澳元0.7447 受阻做空，止损0.7451 止盈0.7422、0.7360；

6、日元110.92企稳做多，止损109.52止盈112.29、113.66；

7、欧元1.1194 受阻做空，止损1.1340 止盈1.1053、1.0911；

8、英镑1.2815 突破做多，止损1.2733 止盈1.2893、1.2972；

9、瑞郎0.9760 突破做多，止损0.9621 止盈0.9995、1.0029；

10、镑日143.12突破做多，止损141.09止盈145.1、147.07；

11、欧日124.34受阻做空，止损124.43止盈124.16、123.88；

12、原油49.82受阻做空，止损50.22止盈49.09、48.36、47.86；

13美指97.01企稳做多，止损96.67止盈98.21、99.41；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差