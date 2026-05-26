The X — 通用交易 Expert Advisor、构造器与策略生成器

🧠 The X Universal Expert Advisor for MetaTrader 4 & MetaTrader 5 基于标准 MetaTrader 指标、策略过滤器、加仓均价、顺势加仓、追踪止损、保本、虚拟止损以及高级资金管理的通用自动交易 Expert Advisor。 The X 不是一个固定的单一交易策略。它是一个专业的策略构造器，适合希望使用标准 MetaTrader 指标和强大的 EA 管理功能来创建、测试和优化自己自动交易系统的交易者。













🎬 观看 The X Universal EA 视频展示了 The X 的核心理念：一个可与标准 MetaTrader 指标、信号、过滤器以及大量交易管理功能配合使用的通用 Expert Advisor。





🧠 自动通用交易顾问 — The X The X 是一款通用 EA，专为标准 MetaTrader 指标和丰富的交易功能而设计。





🚀 什么是 The X？

The X 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的通用 Expert Advisor。

它适合希望使用标准 MetaTrader 指标创建自动交易策略，而不想从零开始重新编写 EA 的交易者。

The X 包含大量信号模块、过滤器和交易管理功能。您可以选择主指标信号，添加确认过滤器，为每个信号选择时间周期，反转逻辑，使用挂单，管理 Stop Loss 和 Take Profit，添加追踪止损、保本、加仓均价、顺势加仓、时间过滤器、动态手数以及全局盈利/亏损限制。

这个 EA 并不是“一键盈利机器”。它是策略生成器。最终结果取决于您的设置、优化、经纪商条件、交易品种、时间周期、风险模型和测试质量。

📊 标准指标 使用标准 MetaTrader 指标构建策略，例如 MA、MACD、RSI、Stochastic、Bollinger Bands、ADX、ZigZag、ATR 等。 🧩 信号 + 过滤器 选择一个主信号，并添加多个过滤器，以创建更严格的交易条件。 ⚙ 完整交易管理 使用 Stop Loss、Take Profit、追踪止损、保本、挂单、虚拟止损以及按总盈利关闭的逻辑。 📈 高级策略模块 支持加仓均价、马丁格尔、顺势追加开仓、动态手数、时间过滤器和回撤保护。





✅ 核心思想： The X 为您提供一个现成的专业 EA 框架，让您可以基于标准 MetaTrader 指标和高级交易功能，构建并优化自己的策略。





⭐ 核心优势：通用性、精确性、跨平台 The X 注重灵活性：您可以配置策略逻辑、过滤器、风险模型以及交易管理行为。





🧠 The X 是一个策略构造器

最重要的一点是：The X 需要优化和测试。

它包含许多现成函数，但用户必须决定如何组合它们：

哪个指标应生成主信号；

哪些指标应作为过滤器；

主信号应使用哪个时间周期；

过滤器应使用哪个时间周期；

是否需要反转信号；

信号变化时是否关闭持仓；

是否启用加仓均价或顺势加仓；

应使用哪种 Stop Loss、Take Profit、追踪止损和保本逻辑；

哪种风险模型适合当前账户。

这使 The X 特别适合希望系统化测试交易思路，而不是每次都手动重写 EA 代码的交易者。

📌 创建 EA 的要点与工作流程 The X 被设计为可配置的专业框架：选择指标，启用功能，优化设置，保存配置，然后使用经过测试的策略进行交易。





📊 The X 内置标准 MetaTrader 指标

The X 使用标准 MetaTrader 指标。这是 The X 与自定义指标系统之间的主要区别。

您可以将这些指标用作主信号或过滤器：

指标组 示例 趋势指标 Moving Average, MACD, Alligator, Ichimoku, ADX, ADX Wilder 震荡指标 Stochastic, RSI, CCI, Williams Percent Range, OsMA, Awesome Oscillator, Accelerator/Decelerator, MFI 波动率与通道工具 Bollinger Bands, Envelopes, ATR 价格与结构信号 K线方向, ZigZag, Fractals 无信号模式 允许 EA 忽略主信号，并仅根据过滤器工作。





🔎 信号与过滤器：核心逻辑

The X 将两个重要概念分开：信号和过滤器。

信号是形成入场条件的事件。例如，两条 Moving Average 发生交叉，RSI 穿越指定水平，或价格突破 ZigZag 水平。

过滤器是根据另一个指标判断的当前市场状态。例如，高周期 Moving Average 只允许 BUY 交易，或者 ADX 确认市场存在趋势。

概念 含义 主信号 允许 EA 开仓的事件。 过滤器 确认或阻止主信号的条件。 信号反转 反转主信号方向。 过滤器反转 反转所选过滤器的方向。 信号位移 (Signal Shift) 允许选择使用当前K线或已收盘K线来读取信号。





示例： M30 上的 Moving Average 可以作为主信号，而 H4 上的 Moving Average 可以作为高周期过滤器。这样 EA 只会在局部信号与更大市场方向一致时开仓。





⚙ 所有设置都有提示

The X 有很多参数，但设置窗口包含提示和结构化模块。这可以帮助用户理解逻辑，而无需每次都阅读完整文档。

⚙ 带参数提示的设置窗口 输入参数按模块组织：信号选项、过滤器、交易功能、止损设置、加仓均价、时间控制、追踪止损、保本和限制。





🧩 主要策略设置

信号模块是 The X 的核心。在这里，您选择 EA 应如何理解市场方向。

参数 用途 IndSigToTrade 选择用于打开第一笔持仓的主指标和信号。 TF_IndSigToTrade1 选择主信号的时间周期。 Signal_Reverse 反转主信号方向。 ClosePositionifChangeOWNSignal 允许在主信号发生变化时关闭持仓。 OWNSIGNAL_shift 选择从当前K线还是已收盘K线读取信号。 FILTER_IndSigToTrade2 ... FILTER_IndSigToTrade6 选择用于确认或阻止主信号的附加过滤器。 FILTER_TF_IndSigToTrade 为每个过滤器选择时间周期。 Filter_Reverse 反转所选过滤器的逻辑。





📈 示例：基于 CCI 指标的优化与交易

The X 适合测试与优化。例如，您可以选择 CCI 作为信号或过滤器，优化其参数，然后测试该策略在所选周期中的表现。

下图展示了经过随机优化选择后，基于 CCI 指标进行交易的示例。这并不是未来结果的承诺，而是展示 The X 如何用于策略研究。

📈 CCI 指标交易示例 The X 可作为研究工具，用于测试标准指标策略并优化参数组合。





🛠 主要交易功能

The X 包含许多实际 EA 交易中经常需要的功能。

功能组 作用 市价单与挂单 根据所选信号打开市价持仓或放置挂单。 Stop Loss 和 Take Profit 使用固定 SL/TP、服务器最低水平自动处理、强制修改或虚拟止损。 追踪止损 使用标准追踪止损或 Parabolic SAR 追踪止损。 保本 当持仓达到指定盈利后，将 Stop Loss 移至保本位置。 动态手数 根据账户余额、净值、可用保证金或选定风险百分比计算手数。 马丁格尔 在亏损交易后按照指定系数增加手数。 按总盈利/亏损关闭 当总盈利或亏损达到指定水平时关闭持仓。 时间过滤器 仅在选定小时、日期、交易时段内交易，或在周五关闭持仓。





🔁 加仓均价与顺势追加开仓

The X 包含两个高级持仓构建模块：

加仓均价 — 当第一笔持仓进入浮亏时，逆着价格运动方向打开附加持仓。

— 当第一笔持仓进入浮亏时，逆着价格运动方向打开附加持仓。 顺势追加开仓 — 在盈利方向上继续打开额外持仓。

这些功能对某些策略可能有用，但也会增加风险。必须结合真实的资金规模、手数、距离和最大订单数量进行谨慎测试和配置。

模块 主要参数 加仓均价 UseAverage, TakeProfitALL, Distance, DistanceMartin, LotsMartinAverager, MaxOrders 追加开仓 AdditionalOpening, StopLossALL, DistanceAdditionalOpen, LotsMartinAdditionalOpen, MaxOrdersOpenAdditionalOpen





风险提示： 加仓均价、马丁格尔和顺势加仓可能增加整体风险敞口。请仅在充分测试并使用严格风险管理的情况下启用。





🖥 工作面板与交易信息

The X 包含图表面板，可帮助监控策略状态、当前信号、手数大小、点差、账户信息、利润、回撤以及交易管理数据。

🖥 MetaTrader 中的 The X 工作面板 面板可快速查看交易状态、策略信息、当前目标、交易品种数据和账户数值。





🆚 The X 与 The xCustomEA

The X 和 The xCustomEA 基于相似的 EA 框架，但面向不同类型的用户。

The X The xCustomEA 使用标准 MetaTrader 指标。 通过 iCustom 逻辑使用自定义指标。 包含用于 MetaTrader 内置指标的现成信号逻辑。 需要配置自定义指标信号。 更适合希望基于标准指标构建策略的交易者。 更适合使用自定义箭头指标或自编程系统的交易者。 标准指标策略不需要编程。 编程知识或现成的自定义指标逻辑可能会有帮助。





简单选择： 如果您想使用标准 MetaTrader 指标，请选择 The X。如果您想通过自定义指标、箭头或自己的指标逻辑进行交易，请选择 The xCustomEA。





⚙ 您应该了解的主要设置

The X 有很多设置，因为它是一款通用 Expert Advisor。以下是最重要的设置组。

设置组 用途 OWN Signal 选项 选择主指标、时间周期、信号位移、信号反转以及信号变化时的关闭行为。 过滤器选项 添加指标过滤器、高周期确认以及每个过滤器的反向逻辑。 信号功能 仅提醒不开仓、只在新K线开仓、每个信号一笔持仓、信号交替和点差过滤。 主要交易功能 市价单、挂单、订单执行方式、舍入、滑点、Magic Number 和注释。 止损订单功能 虚拟止损、强制 SL/TP 修改、服务器最低止损转换、固定 Stop Loss 和 Take Profit。 自动手数和马丁格尔 固定手数、动态手数、余额百分比、最大手数和马丁格尔系数。 加仓均价 网格距离、手数增加、总 Take Profit、最大订单数和 OnlyModify 模式。 顺势追加开仓 按趋势方向追加持仓，并控制距离、手数倍数和最大订单数量。 时间设置 交易小时、交易日期、周一/周五设置、时间范围外关闭持仓以及周五关闭。 追踪止损和保本 标准追踪、Parabolic SAR 追踪、保本水平和追踪步长。 盈利/亏损限制 按金额、点数或余额百分比设置每日、每周或每月限制。 回撤限制 在达到回撤水平时禁用新信号、禁用加仓均价、关闭持仓或发送提醒。









🧪 测试与优化

The X 应像策略生成器一样进行测试和优化。

正确的工作流程是：

选择一个主指标信号。 仅在过滤器能改善逻辑时添加一个或多个过滤器。 选择可靠的时间周期和信号位移。 先在不使用高风险资金管理的情况下测试。 添加 Stop Loss、Take Profit、追踪止损和保本。 优化指标设置。 检查回撤和稳定性，而不仅仅是最终利润。 在样本外周期进行测试。 在模拟账户或小额真实账户上进行前向测试。 之后再考虑真实交易。

重要： The X 是一个构造器。不存在一个适用于所有经纪商、交易品种、时间周期和账户的通用 set 文件。每个用户都必须优化并验证自己的策略。





🌐 经纪商与 VPS 建议

The X 可以运行不同策略，因此对经纪商的要求取决于您选择的逻辑。剥头皮策略需要更快的执行速度。趋势策略可以容忍较慢执行。网格和加仓均价策略需要更多保证金，并要求严格控制风险。

✅ 推荐 稳定的经纪商执行

正确的交易品种规格

合理的点差和佣金

足够的历史数据用于测试

稳定的 VPS 用于连续交易

为每个交易品种和时间周期单独测试

前向测试期间使用保守手数 ⚠ 请仔细检查 Stop level 和 freeze level

滑点和重新报价

MT5 TypeFilling 模式

新闻期间的点差扩大

加仓均价所需保证金

马丁格尔风险

策略测试器中的过度优化





🛠 如何安装并启动 The X

MQL5 Market 产品的安装流程是标准的。安装后，将 The X 添加到图表，选择信号逻辑，配置过滤器并测试您的策略。

步骤 操作 1 下载、购买或租用适用于 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的 The X。 2 打开 MetaTrader，并登录购买该产品所使用的 MQL5 账户。 3 从终端的 Market 区域安装 The X。 4 将 The X 添加到您希望测试的交易品种图表上。 5 启用 Algo Trading / Auto Trading，并在 EA 设置中允许自动交易。 6 在 IndSigToTrade 中选择主信号。 7 仅在过滤器能改善策略逻辑时添加过滤器。 8 配置 Stop Loss、Take Profit、追踪止损、保本和资金管理。 9 在策略测试器中优化并测试策略。 10 在使用较大资金之前，先在模拟账户或小额真实账户上进行前向测试。









❓ 实用 FAQ

你们提供通用 set 文件吗？

不提供。The X 是一个策略构造器。每位用户都应根据自己的经纪商、交易品种、时间周期和风险模型构建、优化并验证自己的设置。

The X 和 TickSniper 有什么区别？

TickSniper 已经被设计为专门的自动 tick 剥头皮系统。The X 是一个通用构造器，交易者可以从标准指标和管理功能中构建自己的策略。

我可以在 The X 中使用自定义指标吗？

The X 专为标准 MetaTrader 指标设计。如果需要使用自定义指标，请使用 The xCustomEA。

为什么 MT4 和 MT5 的测试结果不同？

MT4 和 MT5 拥有不同的测试器引擎、报价历史、执行建模和指标处理方式。即使逻辑相似，结果也可能不同。

哪个指标最好？

不存在通用的最佳指标。MA、MACD、RSI、Stochastic、CCI、ADX、Bollinger Bands、ATR 和其他工具，会根据交易品种、时间周期和市场状态表现不同。





📌 实用建议

从一个简单信号和一个简单过滤器开始。

不要一次启用所有功能。

先在不使用马丁格尔和加仓均价的情况下测试。

只有在信号逻辑稳定后，再添加资金管理功能。

如果希望历史测试更稳定，请使用已收盘K线信号。

只有在理解重绘和实盘行为时，才使用当前K线信号。

检查点差、滑点和经纪商止损水平。

不要只按最大利润进行优化。

始终检查回撤、恢复因子和稳定性。

在真实交易前进行前向测试。





⚠ 风险警告

交易 Forex 和 CFD 具有风险。 The X 是一款通用 Expert Advisor 和策略生成器。它可以使用加仓均价、马丁格尔、动态手数、挂单、虚拟止损、追踪止损以及按总盈利/亏损关闭。这些功能会提升灵活性，同时也可能增加风险。EA 不保证盈利。结果取决于您的策略、优化、经纪商条件、点差、滑点、交易品种、时间周期和资金管理。





🏁 最后总结

The X 是一款严肃的工具，适合希望基于标准 MetaTrader 指标自动化交易策略的交易者。

它将信号、过滤器、时间周期逻辑、订单管理、追踪止损、保本、加仓均价、顺势加仓、动态手数、马丁格尔、时间过滤器、回撤控制以及全局盈利/亏损管理整合在一个 Expert Advisor 中。

如果您想要一个无需优化就自动交易的现成策略，那么这不是对 The X 的正确期待。但如果您需要一个灵活的专业构造器，用来建立自己的自动交易系统，The X 可以成为您 MetaTrader 工作空间中最强大的工具之一。

🚀 使用 The X 构建您自己的 MetaTrader 策略 下载演示版，学习设置，选择信号，添加过滤器，优化策略，并在真实交易前认真测试。









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