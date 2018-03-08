ADP靓丽数据支撑美指回升

投资李哥

2018/3/8 10:21

技术面：

" 昨日金价大幅回落，日线收大阴线，与上一交易日相呼应，组成阴阳姐妹线，日图形成三重顶结构，高点依次下移，中轨下滑，今日重点关注分水岭1332.22阻力作用，如果阻力有效，金价将重启下行之路，基于ADP数据温和和褐皮书乐观语调，黄金多头不利，纷纷选择平仓获利，也对金价增添了上行压力。

欧元日图结构与黄金非常相似，不同的是欧元目前处在高位，当前支撑1.2395，这里有一触即破的嫌疑，加上周图的macd看空结构，今天欧元比较偏向与空头。

英镑日图形态上也大体与黄金相似，也处于中轨下方，周图macd也看空节奏，只是日图的macd目前看涨，所以日内走向恐冲高回落，关注1.3945和1.4508两个点的压力。

日元多个交易日未能下破前低，昨日日图收出长下影类T型线，macd转为金叉，日内看涨。

"

基本面：

"美联储于3月7日发布经济褐皮书。其中提到，美国劳动力市场收紧，使得美国大部分地区的工资水平在2月下旬都在上涨，在大多数地区都导致了温和通胀。此外，美国经济增速温和适度，带动薪资水平上涨。

ADP报告显示，美国2月ADP就业人数新增23.5万，好于预期，1月ADP就业人数修正为24.4万。2月专业/商业服务就业人数新增4.6万人，1月增加4.6万人；2月金融服务业就业人数新增0.9万人，1月增加1.6万人；2月贸易/运输/公用事业就业人数新增4.4万人，1月增加5.1万人"

阻力与支撑：

货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑

原油63.45 61.01黄金1332.221292.141312.77英镑1.40281.3819

美指90.47 89.59欧元1.24131292.141.2299日元106.69105.24

今日关注：

"3月8日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；

① 07:50 日本第四季度季调后实际GDP季率、日本1月贸易帐

② 08:30 澳大利亚1月商品及服务贸易帐

③ 10:00 中国2月贸易帐

④ 10:50 中国2月以美元计算贸易帐

⑤ 14:45 瑞士2月季调后失业率

⑥ 20:45 欧洲央行公布利率决议

⑦ 21:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、美国至3月3日当周初请失业金人数"

1、黄金1325.30 企稳做多，止损1319.08 止盈1331.34、1337.38；

2、黄金1332.22 受阻做空，止损1337.38 止盈1325.3、1312.77；

3、白银16.74受阻做空，止损16.97止盈16.5、16.27；

4、加元1.2872 跌破做空，止损1.3128 止盈1.2624、1.2375；

5、澳元0.7821 企稳做多，止损0.7783 止盈0.7841、0.7944；

6、日元106.18突破做多，止损105.24止盈106.69、109.49；

7、欧元1.2395 跌破做空，止损1.2494 止盈1.2299、1.2186；

8、英镑1.3942 受阻做空，止损1.4029 止盈1.3819、1.3711；

9、瑞郎0.9407 企稳做多，止损0.9390 止盈0.9424、0.9490；

10、镑日146.95企稳做多，止损146.25止盈150.78、154.62；

11、欧日131.55跌破做空，止损132.46止盈130.67、129.79；

12、原油61.01跌破做空，止损63.08止盈58.94、57.88；

13、美指89.59企稳做多，止损88.71止盈90.47、90.93；

14、天然气2.77企稳做多，止损2.67止盈2.8、3.01；

15、比特币10490受阻做空，止损12457止盈8580、6671；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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