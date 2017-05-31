今日假期结束回归市场，多国数据众多

投资李哥

2017/5/31 9:27

技术面：

" 昨日世界许多国家休市，外汇市场交投不活跃，黄金市场呈盘整走势，日线收阴，收盘1262.34，收于1264.24下方，macd呈回落势态，而周图显示1266.05是本周空单进场位，因此空单可以考虑适时进场。

相反欧元昨天出现反弹，日图收阳，但是macd支持不够，上方1.1194依然阻力强劲，今天如果继续在此受阻，可考虑空单，当然欧元当前还是以高位震荡来对待，观察盘面走势变化，在做反向选择。

而英镑则在大选临近时，由于前首相民调下降，对于英国脱欧的担忧情绪升高，打压英镑，日图上手倒垂阴线，1.2804平稳停住下降脚步，这有可能扭转英镑旳势态，继续观察来自英国方面的相关报道，个人觉得继续看涨英镑。

日元一贯跟风做派，表现上还算平稳，这一点感觉日本的黑田在任期间的能力表现，日本经济还算是平稳，那么本周还是要关注110附近的支撑，这里支撑强劲。"

基本面：

"5月31日(周三)交易日待公布重点数据及财经事件提醒1/2：

01) 07:01 英国5月Gfk消费者信心指数

02) 09:00 中国5月官方制造业PMI

03) 14:45 法国5月CPI月率

04) 15:55 德国5月季调后失业人数、德国5月季调后失业率

05) 16:00 瑞士5月ZEW投资者信心指数

06) 16:30 英国4月央行抵押贷款许可

07) 17:00 欧元区4月失业率、欧元区5月CPI年率初值

08) 20:00 达拉斯联储主席，2017年FOMC票委卡普兰发表讲话

09) 20:30 加拿大3月GDP月率

10) 21:45 美国5月芝加哥PMI

11) 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

12) 次日02:00 美联储发布经济状况褐皮书

13) 次日04:30 美国至5月26日当周API原油库存

历史回顾：

英镑短线跳水约70点，最低触及日内新低1.2790，此前民调显示特雷莎·梅可能丧失英国议会多数派席位；

刚刚公布的YouGov民调结果显示：

在6月8日提前大选中，英国保守党所得席位届时可能会较当前的330个席位损失20个；

这将使得保守党在实现未来单独执政上缺少16个席位，而反对派工党则可能赢得将近30个席位

道琼斯工业平均指数周二收盘下跌51.84点，跌幅0.25%，报21028.44点

标普500指数周二收盘下跌2.94点，跌幅0.12%，报2412.88点

纳斯达克指数周二收盘下跌7.19点，跌幅0.12%，报6203.01点

欧洲泛欧绩优300指数周二收盘下跌0.23%

英国富时100指数周二收盘下跌0.3%

德国DAX指数周二收盘下跌0.3%

法国CAC 40指数周二收盘下跌0.6%

西班牙IBEX指数周二收盘持平"

今日观点：

综上所述，日内黄金高位震荡，关注1264.24有望成为阻力，跌破1260.87做空，欧元高位受阻做空，阻力1.1194，短期做空为主，英镑虽然是昨日空头强势，但是最后收盘企稳1.2804，日内可能遭遇反弹，日元多头趋势保持良好，支撑110.92，日内逢低做多。

今日关注：

黄金阻力位：1264.24支撑1242.33；欧元阻力1.1194支撑1.1053英镑阻力1.2910支撑1.2804附近，日元阻力112.29支撑110.91；

1、黄金1260.87 跌破做空，止损1279.97 止盈1242.33、1223.79；

2、黄金1268.52 受阻做空，止损1279.97 止盈1242.33、1223.79；

3、白银17.33跌破做空，止损17.69止盈16.74、16.28；

4、加元1.3455 企稳做多，止损1.3317 止盈1.3589、1.3747；

5、澳元0.7484 受阻做空，止损0.7548 止盈0.7422、0.7360；

6、日元110.92企稳做多，止损109.52止盈112.29、113.66；

7、欧元1.1194 受阻做空，止损1.1340 止盈1.1053、1.0911；

8、英镑1.2804 企稳做多，止损1.2728 止盈1.2910、1.3017；

9、瑞郎0.9760 企稳做多，止损0.9621 止盈0.9995、1.0029；

10、镑日142.44受阻做空，止损142.82止盈141.74、140.66；

11、欧日123.1企稳做多，止损121.99止盈124.16、125.44；

12、原油49.73受阻做空，止损49.91止盈49.09、48.36、47.86；

13美指97.01企稳做多，止损96.67止盈98.21、99.41；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差