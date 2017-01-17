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- 特雷莎·梅将在讲话中放弃欧盟单一市场准入，采取“硬脱欧”立场
- 上午 08:16中金在线财视直播间chai.3g.cnfol.com/index.php?r=fHome/IndexNew&UserID=2644122 每天下午15：00——16：00，晚上20：00——21:00；
- 上午 08:17中金在线财视直播间http://chai.3g.cnfol.com/index.php?r=fHome/IndexNew&UserID=2644122
- 上午 08:18直播时间：每天下午15：00——16：00，晚上20：00——21:00；
- 上午 08:18周二(1月17日)需要关注的重要财经数据和大事包括：① 17:30 英国12月CPI月率、英国12月零售物价指数月率② 18:00 德国1月ZEW经济景气指数、欧元区1月ZEW经济景气指数③ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数④ 21:45 纽约联储主席杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动⑤ 23:00 美联储理事布雷纳德发表关于货币及财政政策的讲话⑥ 待定 瑞士达沃斯世界经济论坛年会召开（至1月20日） ⑦ 19:45 英国首相特雷莎·梅宣布“脱欧”方案
- 上午 08:22特朗普周五就任，因避险情绪主导市场，上周美元指数创下11月特朗普胜选以来表现最差的一周，反映出去年底支持美元上涨的市场共识被扭转，一些市场人士认为，担忧新政府的政策。预期特朗普政府将采取刺激措施提振经济增长并推高通胀，从而促使美联储加快升息步伐。但特朗普的保护主义立场，也加剧了一些投资者对保护主义政策和全球地缘政治风险的担心。
- 上午 08:25德国财长就保护主义的危险性向特朗普发出警告
- 上午 08:37黄金昨日收阴十字，高位企稳1198.95，macd死叉提醒多单离场，
- 上午 08:37
- 上午 08:40小时图金价高位企稳，趋势继续看涨
- 上午 08:40
- 上午 08:44英镑跌破1.2072支撑，反弹受阻，macd看空
- 上午 08:44
- 上午 08:46小时图英镑运行于下降通道中，继续看空
- 上午 08:46
- 上午 08:48欧元1.0646受阻，macd死叉，趋势看空
- 上午 08:48
- 上午 08:51欧元短线受支撑，反弹逢高做空
- 上午 08:51
- 上午 08:53日元跌破114.58，macd走势看空
- 上午 08:53
- 上午 08:54短线日元反弹受阻
- 上午 08:54
- 上午 09:23今日阻力位：黄金1208.38/1217.82；欧元1.0646、1.0684英镑1.2072附近，日元114.15、115.26附近；支撑位：黄金1198.95；欧元1.0512附近，英镑1.1986附近，日元113.04附近；
- 上午 09:24交易建议：
- 上午 09:24