特雷莎·梅将在讲话中放弃欧盟单一市场准入，采取“硬脱欧”立场

周二(1月17日)需要关注的重要财经数据和大事包括：① 17:30 英国12月CPI月率、英国12月零售物价指数月率② 18:00 德国1月ZEW经济景气指数、欧元区1月ZEW经济景气指数③ 21:30 美国1月纽约联储制造业指数④ 21:45 纽约联储主席杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动⑤ 23:00 美联储理事布雷纳德发表关于货币及财政政策的讲话⑥ 待定 瑞士达沃斯世界经济论坛年会召开（至1月20日） ⑦ 19:45 英国首相特雷莎·梅宣布“脱欧”方案

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特朗普周五就任，因避险情绪主导市场，上周美元指数创下11月特朗普胜选以来表现最差的一周，反映出去年底支持美元上涨的市场共识被扭转，一些市场人士认为，担忧新政府的政策。预期特朗普政府将采取刺激措施提振经济增长并推高通胀，从而促使美联储加快升息步伐。但特朗普的保护主义立场，也加剧了一些投资者对保护主义政策和全球地缘政治风险的担心。