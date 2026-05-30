2026年6月01日–05日外汇与加密货币预测

过去一周，市场主要受到通胀数据、美国GDP修正值以及地缘政治环境变化的影响。美国GDP被下调，引发了市场对经济放缓的担忧；与此同时，Core PCE（美联储最关注的通胀指标之一）月度数据表现较为温和，降低了市场对美国高利率长期维持的预期。在此背景下，美国国债收益率回落，对美元形成压力，并推动EUR/USD反弹。另一个重要因素是围绕伊朗和霍尔木兹海峡的地缘政治溢价减弱。这导致油价下跌，同时也帮助黄金从此前的回调中部分恢复。比特币虽然仍面临压力，但其表现也略有改善。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1660，从1.1580区域反弹，但仍处于1.1400-1.1850的中期横盘区间内。最近阻力位于1.1670-1.1700。若突破该区域，下一目标可能指向1.1755-1.1785，随后是1.1830-1.1850。支撑位于1.1580-1.1600，其后为1.1500-1.1530、1.1445以及1.1390-1.1410。只要价格维持在1.1580-1.1600上方，市场情景仍偏中性并略带看涨倾向。然而，美国商业活动和就业市场数据若表现强劲，可能再次对欧元构成压力。

🟠 比特币 (BTC/USD)

BTC/USD本周收于73,590。由于多次尝试重返80,000失败，市场依然显示疲弱迹象，买盘动能有限。最近阻力位于76,000附近，其后为78,100-79,500以及80,000。只有重新站稳80,000上方，市场才有望再次挑战82,000-82,800。支撑位于72,380-72,450，其后为70,500-71,200以及65,000-66,000。只要BTC/USD维持在80,000下方，市场情景仍保持中性偏空。

🛢 布伦特原油

Brent收于91.30美元/桶，在跌破100.00这一心理关口后大幅回落。市场对供应中断的担忧减弱，导致地缘政治溢价下降，但中东局势以及霍尔木兹海峡相关风险仍可能引发剧烈波动。目前油价运行在90.00-113.60中期横盘通道的下沿附近。最近阻力位于94.00-95.00，其后为97.00-98.00以及100.00。支撑位于90.00-91.00，其后为88.50以及84.50-86.00。只要价格维持在97.00-98.00下方，Brent的基准情景仍为中性偏空。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,540美元/盎司，在跌向4,350支撑区域后出现部分反弹。美元走弱推动黄金上涨符合市场逻辑，但价格尚未成功突破关键阻力位。最近阻力位于4,580-4,600，其后为4,650-4,660、4,765-4,800以及4,855-4,890。支撑位于4,450-4,500，其后为4,350以及4,200-4,250。只要价格维持在4,600-4,650下方，市场情景仍保持中性，并存在重新下跌的风险。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注点将集中在欧元区通胀以及美国商业活动和就业市场数据上。6月01日将公布美国制造业PMI；6月02日公布欧元区初步CPI；6月03日美国将发布ADP就业报告、服务业PMI以及美联储褐皮书（Beige Book）；6月05日将公布美国最重要的就业数据，包括非农就业人数 (Nonfarm Payrolls）、失业率以及薪资增长数据。

基准情景： EUR/USD – 在1.1580-1.1600上方保持中性偏多；BTC/USD – 在80,000下方保持中性偏空；Brent – 在97.00-98.00下方保持中性偏空；XAU/USD – 在4,600-4,650下方保持中性。





