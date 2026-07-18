适用于 MetaTrader 4/5 的 Forex VPS：MetaQuotes VPS 为智能交易系统（Expert Advisor，EA）提供的专用 VPS 服务器

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 MetaQuotes MQL VPS
本实用指南将介绍如何在 MetaQuotes VPS 上运行 EA、迁移图表、检查日志，并让您的 MetaTrader 交易机器人持续在线。
|视频教程
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MetaQuotes MQL VPS 专用服务器
大家好！
本文将介绍如何准备 MetaTrader 终端和 EA，以便在官方 MetaQuotes MQL VPS 上运行。
MetaQuotes VPS 的主要优势是该服务直接集成在 MetaTrader 中。终端可以将图表、EA、指标、信号和设置迁移到虚拟环境，无需手动管理 Windows 服务器。
系统会选择靠近经纪商基础设施的 VPS，这有助于降低网络延迟，并提高报价传输和交易执行的稳定性。
|重要提示： VPS 本身并不能让任何交易策略盈利。它的作用是让终端和 EA 全天候在线，更靠近经纪商服务器，并减少对家用电脑、互联网连接和电力供应的依赖。
交易者为什么使用 MQL VPS
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全天候运行
即使本地电脑已关闭，EA 仍可继续运行。
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低延迟
虚拟服务器会部署在靠近经纪商基础设施的位置，从而可能改善订单执行条件。
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集成式迁移
图表、EA、指标、订阅和设置均可直接从 MetaTrader 迁移。
MQL VPS 主要适用于以下场景：
- 持续运行 EA；
- 在不同终端之间复制交易；
- 使用交易信号或自动交易系统；
- 减少对本地电脑、互联网和电力的依赖；
- 让 MetaTrader 更靠近经纪商服务器。
准备 MetaTrader 终端
迁移前，请仔细准备本地终端。VPS 将接收终端当前的配置状态，因此在同步前必须确认本地设置正确。
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准备检查清单
|VPS 迁移前已准备完成的 MetaTrader 5 终端
EA 已加载到图表，控制面板正常显示，终端已准备好迁移到 MQL VPS。
您还可以阅读以下安装指南：
如何在 MetaTrader 中安装 EA、指标、脚本或程序库
在 MetaTrader 5 中注册 VPS 托管
MetaTrader 5 的 VPS 界面直接集成在终端中。您可以从终端菜单或 VPS 选项卡打开虚拟托管功能。
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MetaTrader 5 VPS 基本操作流程
|打开 MQL5 虚拟托管并选择 VPS 套餐
截图展示了如何直接在 MetaTrader 5 中打开 MQL5 虚拟托管，并选择所需的托管套餐。
迁移图表、EA、指标和设置
迁移是指将当前已配置的终端环境复制到 MetaQuotes VPS 上的虚拟终端。
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通常会迁移
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需要手动检查
|选择迁移模式
对于 EA，通常最稳妥的方式是迁移所有必需的图表、EA、指标、设置和账户环境。
|迁移成功并已启动 VPS
迁移完成后，请确认状态显示为已启动，并且迁移消息提示成功。
|重要提示： 修改设置、添加新图表、更换 EA 或加载新的 SET 文件后，必须再次迁移／同步终端。除非您将新的本地配置发送到虚拟环境，否则 VPS 不会自动识别这些更改。
在 MetaTrader 4 中注册 VPS 托管
在 MetaTrader 4 中，可在“导航器”面板里右键单击交易账户，然后选择虚拟服务器选项来打开 VPS 服务。
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|在 MetaTrader 4 中注册虚拟服务器
截图展示了如何从 MetaTrader 4 的账户右键菜单开始注册 VPS。
|在 MetaTrader 4 中选择虚拟托管套餐
选择服务器和套餐。向导会显示到经纪商服务器的延迟，这对交易机器人非常重要。
|在 MetaTrader 4 中选择迁移模式
注册完成后，选择需要迁移到 VPS 的内容。对于 EA，建议迁移已准备好的完整环境。
|MetaTrader 4 VPS 已启动并显示 EA 状态
VPS 启动后，请检查“导航器”、终端消息以及 EA 控制面板状态。
同步新的 EA 和图表
添加新图表、加载新的 EA、修改输入参数或更新 EA 文件后，请重新同步。
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以下情况需要重新同步
VPS 日志和日志文件
当程序在 VPS 上无法正常运行时，日志是最重要的诊断依据。如果 EA 不开仓、停止工作，或其行为与本地终端不同，请先检查 VPS 日志和 EA 日志。
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VPS 日志中需要检查的内容
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联系技术支持时需要提供
|VPS Experts 日志
Experts 选项卡会显示 EA 初始化、交易操作、品种检查以及可能出现的错误。
|用于查看 Experts 日志的外部日志查看器
可使用日志查看器从托管服务器请求、查看、筛选、复制、打开或发送 Experts 日志。
|终端日志和日志类型选择
可在 Terminal 和 Experts 日志之间切换。诊断 VPS 运行情况时，两类日志都很有用。
检查 EA 在 VPS 上的运行情况
迁移完成后，不要仅因为终端已经同步就认为一切运行正常。务必检查实际结果。
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迁移后检查清单
|EA 确认正在 MQL VPS 上运行
控制面板状态表明 EA 正在 MetaQuotes VPS 环境中运行。
|最终检查算法交易和 VPS 状态
同步后，请检查工具栏、算法交易状态和 EA 状态。
|技术支持说明： 联系技术支持时，请提供日志和截图。如果没有 VPS 日志和 EA 日志，几乎无法判断问题是由设置、经纪商限制、文件缺失、同步、权限还是市场条件造成的。
MQL5 账户、终端登录和托管管理
MetaQuotes VPS 与您的 MQL5 账户和交易账户关联。请确认已在终端中登录 MQL5 账户，并且可在 MQL5 个人资料中看到托管订阅。
|在 MetaTrader 中登录 MQL5 账户
终端必须登录您的 MQL5 账户，才能访问 Market、VPS、Signals、已购产品和托管服务。
|MQL5 个人资料中的 Hosting 部分
MQL5 网站个人资料会显示有效、已过期或已取消的托管订阅。
将 VPS 转移到另一个交易账户
如果更换交易账户、经纪商服务器或终端环境，可能需要为新账户转移或重新配置 VPS。
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切换账户前
结论与实用检查清单
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正式依赖 VPS 交易前，请使用此检查清单
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风险提示
外汇、差价合约（CFD）、指数、贵金属及其他金融工具交易均存在风险。VPS 托管可以提高运行稳定性和在线时间，但无法消除市场风险、经纪商风险、滑点、点差扩大、执行延迟或策略风险。
务必先在模拟账户上测试 EA。请使用稳健的参数设置，绝不要投入您无法承受损失的资金。
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实用链接
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需要帮助？
如果您使用我的 EA，并且程序在 VPS 上无法正常工作，请在产品的“评论”区域留言，并附上日志、参数设置和截图。
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