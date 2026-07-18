适用于 MetaTrader 4/5 的 Forex VPS：MetaQuotes VPS 为智能交易系统（Expert Advisor，EA）提供的专用 VPS 服务器

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 MetaQuotes MQL VPS

本实用指南将介绍如何在 MetaQuotes VPS 上运行 EA、迁移图表、检查日志，并让您的 MetaTrader 交易机器人持续在线。





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MetaQuotes MQL VPS 专用服务器 大家好！ 本文将介绍如何准备 MetaTrader 终端和 EA，以便在官方 MetaQuotes MQL VPS 上运行。 MetaQuotes VPS 的主要优势是该服务直接集成在 MetaTrader 中。终端可以将图表、EA、指标、信号和设置迁移到虚拟环境，无需手动管理 Windows 服务器。 系统会选择靠近经纪商基础设施的 VPS，这有助于降低网络延迟，并提高报价传输和交易执行的稳定性。









重要提示： VPS 本身并不能让任何交易策略盈利。它的作用是让终端和 EA 全天候在线，更靠近经纪商服务器，并减少对家用电脑、互联网连接和电力供应的依赖。









交易者为什么使用 MQL VPS

全天候运行 即使本地电脑已关闭，EA 仍可继续运行。 低延迟 虚拟服务器会部署在靠近经纪商基础设施的位置，从而可能改善订单执行条件。 集成式迁移 图表、EA、指标、订阅和设置均可直接从 MetaTrader 迁移。





MQL VPS 主要适用于以下场景：

持续运行 EA；

在不同终端之间复制交易；

使用交易信号或自动交易系统；

减少对本地电脑、互联网和电力的依赖；

让 MetaTrader 更靠近经纪商服务器。









准备 MetaTrader 终端

迁移前，请仔细准备本地终端。VPS 将接收终端当前的配置状态，因此在同步前必须确认本地设置正确。

准备检查清单 安装所需的 EA、指标或工具。 打开所需的一个或多个图表。 将 EA 加载到每个需要的图表上。 如果使用 SET 参数文件，请加载正确的文件。 在终端中启用算法交易（Algo Trading）/ 自动交易（AutoTrading）。 在 EA 设置中允许实盘交易。 迁移前，先确认 EA 在本地终端中运行正常。





VPS 迁移前已准备完成的 MetaTrader 5 终端





EA 已加载到图表，控制面板正常显示，终端已准备好迁移到 MQL VPS。





您还可以阅读以下安装指南：

如何在 MetaTrader 中安装 EA、指标、脚本或程序库









在 MetaTrader 5 中注册 VPS 托管

MetaTrader 5 的 VPS 界面直接集成在终端中。您可以从终端菜单或 VPS 选项卡打开虚拟托管功能。

MetaTrader 5 VPS 基本操作流程 打开 MetaTrader 5 并连接交易账户。 在终端中登录您的 MQL5 账户。 打开 VPS／托管（Hosting）部分。 选择套餐；如有试用期，也可选择试用。 设置付款方式或自动续费。 选择迁移模式。 开始同步。 迁移后检查 VPS 日志（Journal）。





打开 MQL5 虚拟托管并选择 VPS 套餐





截图展示了如何直接在 MetaTrader 5 中打开 MQL5 虚拟托管，并选择所需的托管套餐。













迁移图表、EA、指标和设置

迁移是指将当前已配置的终端环境复制到 MetaQuotes VPS 上的虚拟终端。

通常会迁移 已打开的图表；

已加载的 EA；

EA 输入参数；

图表或 EA 使用的自定义指标；

交易信号订阅设置；

交易所需的终端环境。 需要手动检查 自动交易／算法交易状态；

EA 权限；

交易品种后缀和经纪商的品种名称；

迁移后的日志；

图表列表和正在运行的 EA；

如果 EA 使用 EAPADPRO，请检查控制面板状态。





选择迁移模式





对于 EA，通常最稳妥的方式是迁移所有必需的图表、EA、指标、设置和账户环境。





迁移成功并已启动 VPS





迁移完成后，请确认状态显示为已启动，并且迁移消息提示成功。





重要提示： 修改设置、添加新图表、更换 EA 或加载新的 SET 文件后，必须再次迁移／同步终端。除非您将新的本地配置发送到虚拟环境，否则 VPS 不会自动识别这些更改。









在 MetaTrader 4 中注册 VPS 托管

在 MetaTrader 4 中，可在“导航器”面板里右键单击交易账户，然后选择虚拟服务器选项来打开 VPS 服务。

打开 MetaTrader 4。 在终端中登录您的 MQL5 账户。 打开“导航器”窗口。 右键单击您的交易账户。 选择 注册虚拟服务器（Register a Virtual Server）. 选择所需套餐。 完成注册和付款。 选择迁移模式并完成向导。





在 MetaTrader 4 中注册虚拟服务器





截图展示了如何从 MetaTrader 4 的账户右键菜单开始注册 VPS。





在 MetaTrader 4 中选择虚拟托管套餐





选择服务器和套餐。向导会显示到经纪商服务器的延迟，这对交易机器人非常重要。





在 MetaTrader 4 中选择迁移模式





注册完成后，选择需要迁移到 VPS 的内容。对于 EA，建议迁移已准备好的完整环境。





MetaTrader 4 VPS 已启动并显示 EA 状态





VPS 启动后，请检查“导航器”、终端消息以及 EA 控制面板状态。













同步新的 EA 和图表

添加新图表、加载新的 EA、修改输入参数或更新 EA 文件后，请重新同步。

以下情况需要重新同步 修改了 EA 设置；

加载了另一个 SET 文件；

添加或删除了图表；

更改了 EA 使用的指标；

从 MQL5 Market 更新了产品；

更换了交易品种或账户条件；

希望 VPS 接收最新的本地配置。









VPS 日志和日志文件

当程序在 VPS 上无法正常运行时，日志是最重要的诊断依据。如果 EA 不开仓、停止工作，或其行为与本地终端不同，请先检查 VPS 日志和 EA 日志。

VPS 日志中需要检查的内容 迁移结果；

EA 初始化消息；

权限错误；

指标或文件缺失错误；

交易权限错误；

交易品种或经纪商规格错误。 联系技术支持时需要提供 终端 Journal 日志；

Experts 选项卡日志；

VPS Journal 日志；

EA 参数文件；

图表和控制面板状态截图；

经纪商、账户类型、交易品种和时间周期。





VPS Experts 日志





Experts 选项卡会显示 EA 初始化、交易操作、品种检查以及可能出现的错误。





用于查看 Experts 日志的外部日志查看器





可使用日志查看器从托管服务器请求、查看、筛选、复制、打开或发送 Experts 日志。





终端日志和日志类型选择





可在 Terminal 和 Experts 日志之间切换。诊断 VPS 运行情况时，两类日志都很有用。













检查 EA 在 VPS 上的运行情况

迁移完成后，不要仅因为终端已经同步就认为一切运行正常。务必检查实际结果。

迁移后检查清单 打开 VPS Journal，确认迁移成功。 确认所有需要的图表均已迁移。 确认所有需要的 EA 均已成功初始化。 确认已启用自动交易／算法交易。 确认 EA 设置中允许实盘交易。 确认日志中没有文件缺失、指标缺失或权限错误。 如果 EA 使用 EAPADPRO，请确认控制面板状态正常，并且没有显示停止原因。





EA 确认正在 MQL VPS 上运行





控制面板状态表明 EA 正在 MetaQuotes VPS 环境中运行。





最终检查算法交易和 VPS 状态





同步后，请检查工具栏、算法交易状态和 EA 状态。





技术支持说明： 联系技术支持时，请提供日志和截图。如果没有 VPS 日志和 EA 日志，几乎无法判断问题是由设置、经纪商限制、文件缺失、同步、权限还是市场条件造成的。









MQL5 账户、终端登录和托管管理

MetaQuotes VPS 与您的 MQL5 账户和交易账户关联。请确认已在终端中登录 MQL5 账户，并且可在 MQL5 个人资料中看到托管订阅。

在 MetaTrader 中登录 MQL5 账户





终端必须登录您的 MQL5 账户，才能访问 Market、VPS、Signals、已购产品和托管服务。





MQL5 个人资料中的 Hosting 部分





MQL5 网站个人资料会显示有效、已过期或已取消的托管订阅。













将 VPS 转移到另一个交易账户

如果更换交易账户、经纪商服务器或终端环境，可能需要为新账户转移或重新配置 VPS。

切换账户前 保存所有 EA 参数文件；

如有需要，保存重要日志；

确认 MQL5 VPS 订阅能否转移，或是否必须重新配置；

在新账户中重新准备图表；

新账户准备完成后重新执行迁移。









结论与实用检查清单

正式依赖 VPS 交易前，请使用此检查清单 先在本地安装并配置 EA。 迁移前，先在普通图表上检查 EA。 启用自动交易／算法交易。 在 EA 属性中允许实盘交易。 使用经纪商提供的正确交易品种名称和后缀。 将终端迁移／同步到 VPS。 迁移后检查 VPS 日志（Journal）。 每次修改设置后都要重新同步。 投入较大资金前，请先在模拟账户或小额账户上测试。





风险提示 外汇、差价合约（CFD）、指数、贵金属及其他金融工具交易均存在风险。VPS 托管可以提高运行稳定性和在线时间，但无法消除市场风险、经纪商风险、滑点、点差扩大、执行延迟或策略风险。 务必先在模拟账户上测试 EA。请使用稳健的参数设置，绝不要投入您无法承受损失的资金。

















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