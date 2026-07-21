1.5个月实现100%利润——来看看这款外汇交易机器人

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大家好，
我的外汇交易机器人仅用一个半月时间，就利用 1000 美元的初始资金实现了 100% 的盈利。MT4 版本已达成这一目标，而 MT5 版本可能还需要一些时间。请登录 MT4 和 MT5 移动端应用程序，密切关注未来几周的交易情况。
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MT4 SERVER : ICMarketsSC-Demo01
Login : 12751997
Password : ForxAnalytics@2026
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MT5 SERVER : ICMarketsSC-Demo
Login : 52893737
Password : ForxAnalytics@2026
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这款售价 30 美元的外汇交易机器人将在更新后不久发布。
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