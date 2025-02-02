所有实用程序和交易顾问均来自 www.expforex.com

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisors）、交易面板、交易复制器、风险控制工具和免费工具。
本页面是一个实用导航页，汇集我的主要程序、产品页面、演示版下载、完整说明和视频资料。您可以在测试或安装任何 MQL5 Market 产品之前，把它作为快速入口。
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从这里开始：通过 MQL5 Market 安装
您可以直接在 MetaTrader 终端或 MQL5 网站中安装、购买、更新和激活智能交易系统。
快速导航
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|复制、报告与工具
|AI Sniper, TickSniper, TickHamster, THE X, xCustomEA, Averager, Swing
|VirtualTradePad, Assistant, CloseIfProfitorLoss, Close Minus by Plus, SafetyLock
|COPYLOT, Duplicator, ExtraReportPad, InfoPad, Market Time Pad, TesterPad, EA PAD PRO
高级与专业产品
下面列出了主要的智能交易系统、交易面板、交易复制器和仓位管理工具。在真实账户上使用任何程序之前，请先在模拟账户中测试，仔细研究参数设置，并检查经纪商的交易条件。
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1. Exp – AI Sniper
自动智能交易系统
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这是一款适用于 MetaTrader 的智能自动交易系统，面向需要清晰参数、完整文档和实用测试流程的交易者。
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视频指南
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2. VirtualTradePad
专业交易面板
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这是一款图表交易工作台，用于手动和半自动订单管理。它可以帮助交易者直接在图表上开仓、管理、修改和平仓。
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视频指南
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3. COPYLOT
专业交易复制器
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这是一款专业交易复制器，用于在多个 MetaTrader 终端之间复制交易。它适合多账户操作、Master/Client 工作流程以及受控的交易同步。
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视频指南
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4. TickSniper
高速 tick 剥头皮交易系统
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这是一款基于 tick 的剥头皮智能交易系统，重点关注报价流、速度、点差行为以及经纪商交易条件评估。
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视频指南
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5. TickHamster
自动智能交易系统
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这是一款紧凑型自动智能交易系统，适合实际测试和简单操作。它面向希望快速上手并按步骤工作的用户。
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视频指南
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6. THE X
通用智能交易系统
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这是一款基于标准指标的 MetaTrader 通用自动智能交易系统。适合构建、测试和优化基于指标的交易逻辑。
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视频指南
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7. xCustomEA
基于自定义指标的智能交易系统
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这是一款用于 MetaTrader 自定义指标的通用交易智能系统。它可以帮助您围绕外部或自定义指标信号构建交易逻辑。
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视频指南
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8. Duplicator
交易复制/重复执行工具
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该工具可以在您的账户中按预设次数重复执行交易。当您需要可控地复制仓位、订单和交易信号时非常实用。
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视频指南
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9. Averager
加仓、均价与仓位序列管理工具
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这是一款仓位管理智能交易系统，可顺势或逆势打开额外仓位，并支持篮子管理和跟踪控制。
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视频指南
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10. CloseIfProfitorLoss
盈利与亏损控制工具
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该工具可根据总盈利或总亏损关闭仓位，并支持利润跟踪以及账户级别的仓位控制。
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视频指南
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11. SafetyLock PRO
保护性锁仓/对冲工具
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这是一款适用于 MetaTrader 4 的保护性工具，可设置反向保护订单，帮助管理市场突然朝现有仓位不利方向波动的风险。
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视频指南
免费与附加工具
这些工具适用于交易管理、报告分析、可视化测试、市场时间监控，以及为自己的智能交易系统创建界面。
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Assistant
自动管理真实/虚拟止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、跟踪止损和保本。
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视频指南
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TesterPad
MetaTrader 策略测试器的模拟器和训练工具。
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视频指南
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ExtraReportPad
用于交易账户报告和分析的专业工具。
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视频指南
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Close Minus by Plus
通过查找并关闭盈利仓位来抵消并关闭亏损仓位。
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视频指南
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Market Time Pad
显示全球主要市场的当前时间和当前交易时段。
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视频指南
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EA PAD PRO
用于将信息面板添加到您自己的智能交易系统中的库。
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视频指南
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风险提示
交易 Forex、CFD、股票、指数、贵金属、加密货币和其他金融工具存在风险。智能交易系统、工具和面板只是自动化与管理工具；它们不保证盈利，也不能消除市场风险。
请始终先在模拟账户中测试任何智能交易系统。使用保守手数，检查经纪商条件；如果您没有完全理解策略逻辑，请避免使用激进参数。
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支持与问题
请在已购买产品页面的 Comments（评论）区域提出所有关于我程序的问题。
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