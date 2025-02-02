所有实用程序和交易顾问均来自 www.expforex.com

ExpForex 产品和 MetaTrader 指南

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisors）、交易面板、交易复制器、风险控制工具和免费工具。

本页面是一个实用导航页，汇集我的主要程序、产品页面、演示版下载、完整说明和视频资料。您可以在测试或安装任何 MQL5 Market 产品之前，把它作为快速入口。









从这里开始：通过 MQL5 Market 安装 您可以直接在 MetaTrader 终端或 MQL5 网站中安装、购买、更新和激活智能交易系统。 MQL5 Market：如何从终端安装智能交易系统





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高级与专业产品

下面列出了主要的智能交易系统、交易面板、交易复制器和仓位管理工具。在真实账户上使用任何程序之前，请先在模拟账户中测试，仔细研究参数设置，并检查经纪商的交易条件。





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免费与附加工具

这些工具适用于交易管理、报告分析、可视化测试、市场时间监控，以及为自己的智能交易系统创建界面。





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风险提示 交易 Forex、CFD、股票、指数、贵金属、加密货币和其他金融工具存在风险。智能交易系统、工具和面板只是自动化与管理工具；它们不保证盈利，也不能消除市场风险。 请始终先在模拟账户中测试任何智能交易系统。使用保守手数，检查经纪商条件；如果您没有完全理解策略逻辑，请避免使用激进参数。









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