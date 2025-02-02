所有实用程序和交易顾问均来自 www.expforex.com

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2 二月 2025, 13:07
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
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ExpForex 产品和 MetaTrader 指南

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisors）、交易面板、交易复制器、风险控制工具和免费工具。

本页面是一个实用导航页，汇集我的主要程序、产品页面、演示版下载、完整说明和视频资料。您可以在测试或安装任何 MQL5 Market 产品之前，把它作为快速入口。


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从这里开始：通过 MQL5 Market 安装

您可以直接在 MetaTrader 终端或 MQL5 网站中安装、购买、更新和激活智能交易系统。

MQL5 Market：如何从终端安装智能交易系统


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自动交易 手动交易与控制 复制、报告与工具
AI Sniper, TickSniper, TickHamster, THE X, xCustomEA, Averager, Swing VirtualTradePad, Assistant, CloseIfProfitorLoss, Close Minus by Plus, SafetyLock COPYLOT, Duplicator, ExtraReportPad, InfoPad, Market Time Pad, TesterPad, EA PAD PRO


高级与专业产品

下面列出了主要的智能交易系统、交易面板、交易复制器和仓位管理工具。在真实账户上使用任何程序之前，请先在模拟账户中测试，仔细研究参数设置，并检查经纪商的交易条件。


1. Exp – AI Sniper

自动智能交易系统

Exp4 AI Sniper 适用于 MetaTrader 4 的 Forex 自动智能交易系统

AI Sniper 适用于 MT4

Exp5 AI Sniper 适用于 MetaTrader 5 的 Forex 自动智能交易系统

AI Sniper 适用于 MT5

这是一款适用于 MetaTrader 的智能自动交易系统，面向需要清晰参数、完整文档和实用测试流程的交易者。

  • 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的自动交易逻辑
  • 清晰的产品文档与安装流程
  • 建议先在模拟账户中测试，并使用保守的风险设置
实用链接
MT4 产品 AI Sniper 适用于 MT4
MT5 产品 AI Sniper 适用于 MT5
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2. VirtualTradePad

专业交易面板

VirtualTradePad MT4 Extra 专业 MetaTrader 4 图表交易面板

VirtualTradePad 适用于 MT4

VirtualTradePad One Click Trading Panel MetaTrader 一键交易面板

VirtualTradePad 适用于 MT5

这是一款图表交易工作台，用于手动和半自动订单管理。它可以帮助交易者直接在图表上开仓、管理、修改和平仓。

  • 一键交易与图表订单管理
  • 适合活跃的手动交易者和仓位控制
  • 包含完整指南、演示包和实用文档
实用链接
MT4 产品 VirtualTradePad 适用于 MT4
MT5 产品 VirtualTradePad 适用于 MT5
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3. COPYLOT

专业交易复制器

Exp COPYLOT Client 适用于 MetaTrader 4 的 Forex 交易复制器

COPYLOT Client MT4

Exp COPYLOT Client 适用于 MetaTrader 5 的 Forex 交易复制器

COPYLOT Client MT5

这是一款专业交易复制器，用于在多个 MetaTrader 终端之间复制交易。它适合多账户操作、Master/Client 工作流程以及受控的交易同步。

  • 可在 MT4 和 MT5 环境之间复制交易
  • Master 和 Client 版本分别提供
  • 适用于账户同步和多终端工作
实用链接
MT4 产品 COPYLOT Client MT4
MT5 产品 COPYLOT Client MT5
MT4 Master MT4 Master
MT5 Master MT5 Master
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MQL5 指南 /en/blogs/post/684303

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4. TickSniper

高速 tick 剥头皮交易系统

Exp TickSniper Forex 与 MetaTrader tick 剥头皮交易系统

TickSniper MT4

Exp TickSniper PRO FULL 专业 MetaTrader tick 剥头皮交易系统

TickSniper MT5

这是一款基于 tick 的剥头皮智能交易系统，重点关注报价流、速度、点差行为以及经纪商交易条件评估。

  • 围绕 tick 波动和快速市场反应构建
  • 真实账户交易前需要检查经纪商条件
  • 在充分模拟测试和真实点差条件下效果更稳定
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MT4 产品 TickSniper MT4
MT5 产品 TickSniper MT5
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MQL5 指南 /en/blogs/post/681147

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5. TickHamster

自动智能交易系统

Exp TickHamster MT4 Forex 自动智能交易系统

TickHamster MT4

Exp TickHamster MT5 Forex 自动智能交易系统

TickHamster MT5

这是一款紧凑型自动智能交易系统，适合实际测试和简单操作。它面向希望快速上手并按步骤工作的用户。

  • 为需要自动化测试的交易者提供简单入门
  • 清晰的工作流程，配有文档和视频资料
  • 真实账户使用前建议先进行模拟测试
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MT4 产品 TickHamster MT4
MT5 产品 TickHamster MT5
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完整说明 完整说明
MQL5 指南 /en/blogs/post/728161

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6. THE X

通用智能交易系统

Exp4 THE X FULL Universal EA 适用于 MT4 的通用 Forex 智能交易系统

THE X MT4

Exp THE X FULL MetaTrader 通用 Forex 智能交易系统

THE X MT5

这是一款基于标准指标的 MetaTrader 通用自动智能交易系统。适合构建、测试和优化基于指标的交易逻辑。

  • 使用 MetaTrader 标准指标作为交易逻辑组件
  • 适合策略构建、测试和优化
  • 文档包含参数设置和测试流程
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MT4 产品 THE X MT4
MT5 产品 THE X MT5
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完整指南 完整指南
测试与优化 测试与优化
参数说明 参数说明

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7. xCustomEA

基于自定义指标的智能交易系统

Exp4 xCustomEA 适用于 MT4 的自定义指标智能交易系统

xCustomEA MT4

Exp5 xCustomEA 适用于 MT5 的自定义指标智能交易系统

xCustomEA MT5

这是一款用于 MetaTrader 自定义指标的通用交易智能系统。它可以帮助您围绕外部或自定义指标信号构建交易逻辑。

  • 支持自定义指标和外部信号逻辑
  • 适合已经拥有指标型交易系统的交易者
  • 需要正确设置指标，并在策略测试器中仔细验证
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MT4 产品 xCustomEA MT4
MT5 产品 xCustomEA MT5
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测试与优化 测试与优化
参数说明 参数说明

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8. Duplicator

交易复制/重复执行工具

Exp4 Duplicator MT4 交易重复执行工具

Duplicator MT4

Exp5 Duplicator MT5 交易重复执行工具

Duplicator MT5

该工具可以在您的账户中按预设次数重复执行交易。当您需要可控地复制仓位、订单和交易信号时非常实用。

  • 按照所选配置重复执行交易
  • 适合在受控设置下复制仓位/订单
  • 需要负责任地设置手数和风险
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MT4 产品 Duplicator MT4
MT5 产品 Duplicator MT5
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MQL5 指南 /en/blogs/post/688869

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9. Averager

加仓、均价与仓位序列管理工具

Exp Averager Forex 仓位均价与加仓智能交易系统

Averager MT4

Averager FULL 仓位均价与序列管理工具

Averager MT5

这是一款仓位管理智能交易系统，可顺势或逆势打开额外仓位，并支持篮子管理和跟踪控制。

  • 可以顺着市场方向或逆着市场方向打开额外仓位
  • 面向篮子级别的仓位管理
  • 需要保守参数、模拟测试和明确的风险限制
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MT4 产品 Averager MT4
MT5 产品 Averager MT5
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MQL5 指南 /en/blogs/post/727611

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10. CloseIfProfitorLoss

盈利与亏损控制工具

CloseIfProfitorLoss with Trailing 盈利与亏损跟踪控制工具

CLP MT4

Profit or Loss Pad 盈利与亏损控制面板

CLP MT5

该工具可根据总盈利或总亏损关闭仓位，并支持利润跟踪以及账户级别的仓位控制。

  • 监控总浮动盈利或亏损
  • 可根据预设金额或风险规则关闭交易
  • 可作为额外的账户控制层使用
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MT4 产品 CLP MT4
MT5 产品 CLP MT5
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MQL5 指南 /en/blogs/post/689523

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11. SafetyLock PRO

保护性锁仓/对冲工具

Exp SafetyLock PRO MetaTrader 保护性锁仓工具

SafetyLock PRO MT4

这是一款适用于 MetaTrader 4 的保护性工具，可设置反向保护订单，帮助管理市场突然朝现有仓位不利方向波动的风险。

  • 围绕已开仓位建立保护逻辑
  • 专为 MetaTrader 4 创建
  • 只有在理解锁仓/对冲行为和经纪商规则后才建议使用
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MT4 产品 SafetyLock PRO MT4
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MQL5 指南 /en/blogs/post/727614

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免费与附加工具

这些工具适用于交易管理、报告分析、可视化测试、市场时间监控，以及为自己的智能交易系统创建界面。


Assistant

自动管理真实/虚拟止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、跟踪止损和保本。

Exp Assistant 4 MT4 Stop Loss 与 Take Profit 管理助手

Assistant MT4

Exp Assistant 5 MT5 Stop Loss 与 Take Profit 管理助手

Assistant MT5
MT4 /zh/market/product/14623
MT5 /zh/market/product/4477
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TesterPad

MetaTrader 策略测试器的模拟器和训练工具。

Exp4 TesterPad MetaTrader 4 策略测试器模拟器

TesterPad MT4

Exp5 TesterPad MetaTrader 5 策略测试器模拟器

TesterPad MT5
MT4 /zh/market/product/25962
MT5 /zh/market/product/25963
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ExtraReportPad

用于交易账户报告和分析的专业工具。

Ind4 ExtraReportPad MT4 交易账户报告与分析工具

ExtraReportPad MT4

Ind5 ExtraReportPad MT5 交易账户报告与分析工具

ExtraReportPad MT5
MT4 /zh/market/product/15056
MT5 /zh/market/product/36730
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Close Minus by Plus

通过查找并关闭盈利仓位来抵消并关闭亏损仓位。

Exp4 Close Minus by Plus MT4 用盈利仓位关闭亏损仓位的工具

Close Minus by Plus MT4

Exp5 Close Minus by Plus MT5 用盈利仓位关闭亏损仓位的工具

Close Minus by Plus MT5
MT4 /zh/market/product/2825
MT5 /zh/market/product/66394
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Market Time Pad

显示全球主要市场的当前时间和当前交易时段。

Ind4 Market Time Pad MT4 Forex 全球市场时间与交易时段指标

Market Time Pad MT4

Market Time Pad Forex 交易时段与市场时间指标

Market Time Pad MT5
MT4 /zh/market/product/5980
MT5 /zh/market/product/423

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EA PAD PRO

用于将信息面板添加到您自己的智能交易系统中的库。

Lib4 EAPadPRO MT4 智能交易系统面板库

EA PAD PRO MT4

Lib5 EAPadPRO MT5 智能交易系统面板库

EA PAD PRO MT5
MT4 /zh/market/product/30735
MT5 /zh/market/product/30733
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风险提示

交易 Forex、CFD、股票、指数、贵金属、加密货币和其他金融工具存在风险。智能交易系统、工具和面板只是自动化与管理工具；它们不保证盈利，也不能消除市场风险。

请始终先在模拟账户中测试任何智能交易系统。使用保守手数，检查经纪商条件；如果您没有完全理解策略逻辑，请避免使用激进参数。


支持与问题

请在已购买产品页面的 Comments（评论）区域提出所有关于我程序的问题。

Reviews 用于产品评分。Comments 用于技术支持、日志、设置、截图和技术问题。

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