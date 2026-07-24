Exp — Swing / 钟摆算法

🔄 适用于 MetaTrader 4 的 Exp Swing 与适用于 MetaTrader 5 的 Exp5 Swing PRO 基于两张方向相反的挂单（Pending Orders）、OCO（二选一委托）逻辑，以及订单激活后可配置加仓手数的自动钟摆 / Swing 智能交易系统（Expert Advisor）。 Swing 专为希望自动执行经典钟摆策略的交易者设计：同时设置 Buy Stop 与 Sell Stop，在一侧订单成交后重新布置反向订单，管理整组持仓（Basket），并按止盈目标关闭整个订单序列。

















🎬 查看 Swing / 钟摆策略的运行方式 视频演示了如何设置两张方向相反的挂单，并在其中一张订单激活后重新布置反向订单，直到整个序列按止盈条件关闭。





🚀 什么是 Exp Swing？

Exp Swing 是一款基于知名 Swing / 钟摆 / Cheburashka 策略模型的自动智能交易系统。其核心思路是依次开启方向相反的挂单，并按设置逐步增加交易手数。

智能交易系统会设置两张方向相反的挂单： Buy Stop 和 Sell Stop。当其中一张订单被激活时，系统会删除反向挂单，并根据设定的倍数或固定手数逻辑，以新的手数重新挂单。

由此形成类似钟摆的交易序列。EA 会持续管理订单系列，直至订单组合达到设定的 Take Profit 并关闭，或由保护参数终止该序列。

🔄 钟摆逻辑 系统会在当前价格两侧设置两张方向相反的挂单。 ⚖ OCO 原则 当一张订单触发后，反向挂单会被删除并重新设置。 📈 手数递增 下一张反向订单可根据 Martin 或固定手数设置，以更大的交易手数开启。 🎯 订单组合平仓 序列会持续运行，直到订单组合达到设定的 Take Profit 或其他平仓条件。





⚠ 重要提示： Swing / 钟摆逻辑可能较为激进，因为行情向不利方向移动后可能会增加手数。Martin 值越高、允许的订单层级越多，账户资金占用和交易风险就越高。





⭐ 交易者为什么使用 Swing

自动执行经典钟摆策略 并使用方向相反的挂单

并使用方向相反的挂单 使用 Buy Stop 和 Sell Stop 订单 围绕当前价格或选定的 High/Low 水平进行挂单

围绕当前价格或选定的 High/Low 水平进行挂单 采用 OCO 类型逻辑 ：一张订单触发后，重新设置反向订单

：一张订单触发后，重新设置反向订单 支持手数递增 可使用 Martin 或固定手数序列

可使用 Martin 或固定手数序列 提供三种 TypeofTrade 模式 ：AutoTrade、ManualTrade 和 TFTrade

：AutoTrade、ManualTrade 和 TFTrade 可在手动开仓后继续运行 由交易者通过 EAPADPRO 启动交易序列

由交易者通过 EAPADPRO 启动交易序列 可计算 High/Low 水平 使用选定的时间周期（Timeframe）和 K 线数量

使用选定的时间周期（Timeframe）和 K 线数量 包含交易时间过滤器 、点差过滤器和移动止损选项

、点差过滤器和移动止损选项 支持测试与优化 可在 MetaTrader 策略测试器中运行

可在 MetaTrader 策略测试器中运行 现已同时支持 MT4 和 MT5包括适用于 MetaTrader 5 的 Exp5 Swing PRO





⚙ Swing 核心逻辑

启动后，智能交易系统可在距离当前价格一定位置处设置两张挂单。如果 Buy Stop 被激活，Sell Stop 会被删除并重新设置；如果 Sell Stop 被激活，Buy Stop 会被删除并重新设置。

要实现经典的 Swing 效果，必须谨慎配置挂单间距与 Stop Loss 逻辑。在原始策略模型中， StopOrderDeltaifUSE 和 StopLoss 应正确配合设置，才能让钟摆序列按预期运行。

步骤 执行过程 1 EA 按设定距离放置 Buy Stop 和 Sell Stop 订单。 2 其中一张挂单因市场波动而被激活。 3 系统删除反向挂单，并按重新计算的手数再次挂单。 4 只要订单组合尚未关闭，EA 就会继续执行该序列。 5 达到 Take Profit 或其他平仓条件后，系统关闭整个序列，EA 随后可以重新开始。





🧩 三种交易模式

Swing 提供三种主要模式，用于开启和管理挂单。这些模式决定初始挂单的创建方式，以及交易序列如何开始。

模式 核心逻辑 适用场景 AutoTrade 安装后，EA 自动设置两张方向相反的挂单。 适合全自动测试钟摆交易序列。 ManualTrade EA 等待交易者手动开仓，然后管理反向挂单。 适合希望手动启动交易序列的交易者。 TFTrade EA 根据选定的时间周期和 K 线数量计算 High/Low 水平。 适合根据上一段市场区间设置挂单的交易者。





🤖 AutoTrade 模式

在 AutoTrade 模式下，智能交易系统安装后会立即开始工作，并按设定距离在当前价格两侧设置 Buy Stop 和 Sell Stop。

当其中一张挂单被激活时，系统会按重新计算的手数重新设置反向挂单。该序列会持续运行，直到订单组合达到设定的 Take Profit 或其他平仓条件。

AutoTrade 运行示意图 将 EA 加载到图表后，AutoTrade 会自动设置方向相反的挂单。 AutoTrade 结果示例 该示例展示了钟摆交易序列在市场波动中的发展过程。





🖱 ManualTrade 模式

在 ManualTrade 模式下，EA 会等待交易者手动开启一笔持仓。手动持仓出现后，Swing 将设置反向挂单并开始管理整个序列。

该模式适合希望自行决定首次入场，但让智能交易系统负责后续反向订单和钟摆逻辑的交易者。

ManualTrade 运行示意图 交易者手动开启第一笔持仓后，ManualTrade 开始运行。 ManualTrade 结果示例 首次手动交易后，EA 会管理反向挂单。





📐 TFTrade 模式 — High / Low 水平

在 TFTrade 模式下，智能交易系统会根据选定的时间周期和 K 线数量计算 High 与 Low 水平。挂单距离取决于此前的市场区间。

当您希望钟摆序列参考近期市场结构，而不是仅按当前价格的固定距离挂单时，此模式非常实用。

设置 含义 TFTrade_PERIOD 用于确定 High 和 Low 水平的时间周期。 TFTrade_Num 用于计算 High/Low 区间的 K 线数量。





TFTrade 运行示意图 TFTrade 根据选定的 High 和 Low 区间计算挂单水平。 TFTrade 结果示例 该示例展示了使用 High / Low 逻辑创建的交易序列。





⚙ 需要重点了解的主要参数

Swing 包含较多参数，因为它可以在多种模式下运行，并管理完整的挂单序列。产品页面提供完整文档，下面列出最重要的设置。

设置 参数作用 TypeofTrade 选择主要模式：AutoTrade、ManualTrade 或 TFTrade。 StopOrderDeltaifUSE 设置挂单相对于当前价格或计算水平的距离。 MaxOrders 钟摆订单序列允许的最大步骤数 / 层级数。 Magic 魔术号（Magic Number），用于识别 Swing 开启的持仓和挂单。 StopLoss Stop Loss 数值。要实现经典 Swing 效果，应将其与挂单距离配合设置。 TakeProfit Take Profit 数值。如果 TakeProfit = -1，则可使用 StopOrdersDistance 逻辑。 DeleteOppositeOrder 当一张订单触发后，删除反向挂单。 CloseOppositePositionsAfterTP 当前持仓按 Take Profit 关闭后，可同时关闭反向订单或持仓。 Lots 第一笔交易使用的固定初始手数。 Martin 行情向不利方向移动后，下一张订单使用的马丁格尔（Martingale）倍数。该功能较强，但激进使用时风险很高。 LotFix 用逗号分隔的固定手数序列，例如 0.1,0.2,0.3,0.6。 MartinFix 用逗号分隔的自定义倍数序列。 MaxSpreadToNotTrade / MinSpreadToNotTrade 点差过滤器，用于控制 EA 是否可以开启订单网格。 TrailingStopUSE 启用移动止损（Trailing Stop）逻辑。 TradebyVolatility 允许 EA 在开启初始订单网格时考虑市场波动率。





📘 需要完整参数列表？ 在使用高级钟摆 / 马丁格尔场景之前，请打开完整的 Swing 参数设置文档 并仔细阅读。





🧪 优化建议

Swing 算法属于数学型策略，结果高度依赖挂单距离、步骤数量和手数倍数。虽然许多参数都可以优化，但实际最重要的是距离、MaxOrders 和 Martin。

参数 优化含义 StopOrdersDistance / StopOrderDeltaifUSE 挂单之间的主要距离。应针对每个交易品种和时间周期分别选择。 MaxOrders 限制单个序列中可开启的步骤数量，从而避免交易规模无限增长并保护账户资金。 Martin 控制手数递增。数值高于 1 时，风险会迅速增加。 TFTrade_PERIOD / TFTrade_Num 这两个参数对 TFTrade 模式非常重要，因为它们决定策略使用的 High/Low 区间。





⚠ 马丁格尔风险提示： 如果 Martin 大于 1，后续每笔持仓都可能比前一笔更大。Martin 值越高，交易序列越危险。实盘交易前务必计算资金占用和保证金压力。





📊 运行示例

原始文档包含 Swing 在真实图表行情中运行的直观示例。保留这些图片，是因为它们比纯文字更容易帮助用户理解钟摆逻辑。

示例 1 — 图表中的 Swing 序列 示例 2 — 钟摆策略运行结果





✅ Swing 适合哪些场景

您希望自动执行使用方向相反挂单的钟摆 / Swing 策略。

您希望 EA 在订单激活后重新设置反向挂单。

您希望在 MetaTrader 中测试 OCO 类型的挂单运行方式。

您希望使用 AutoTrade 模式自动启动交易序列。

您希望使用 ManualTrade 模式自行完成首次入场。

您希望使用基于 High / Low 水平的 TFTrade 模式。

您了解手数递增的风险，并希望使用可配置的限制条件。

您希望同一策略思路能够同时用于 MT4 和 MT5。





⚠ 必须谨慎使用的情况

Swing / 钟摆逻辑可能会连续开启多笔持仓。

Martin / 马丁格尔手数递增可能迅速增加账户资金占用。

挂单距离过小可能导致订单频繁激活。

MaxOrders 设置过高会在强趋势行情中增加风险。

点差扩大和滑点（Slippage）可能影响交易结果。

进行实盘交易前，请务必在策略测试器和模拟账户中测试 EA。

对于 MT5，请确认账户类型和经纪商交易条件支持所需的交易逻辑。





🌐 经纪商、账户与 VPS 建议

Swing 会使用挂单、删除订单、重新挂单、增加手数和管理订单组合，因此经纪商的交易条件非常重要。

✅ 建议条件 挂单执行稳定的经纪商

合理的点差和最小止损距离

足以支持整个交易序列的保证金

谨慎测试 MaxOrders 和 Martin

使用可靠 VPS 持续运行和监控

实盘使用前先在模拟账户和策略测试器中验证 ⚠ 需要重点检查 最小挂单距离

冻结级别和订单修改规则

重要新闻期间的点差扩大

高波动行情中的滑点

手数增加后的保证金要求

账户类型兼容性，尤其是 MT5 账户





🛠 如何安装 Swing

安装流程与其他 MQL5 Market 产品相同。关键是选择与交易终端对应的版本，并谨慎配置策略模式。

步骤 操作 1 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，并登录您的 MQL5 账户。 2 从 MQL5 Market 安装适用于 MT4 的 Exp Swing，或适用于 MT5 的 Exp5 Swing PRO。 3 打开您希望测试的交易品种图表。 4 从导航器（Navigator）→ 智能交易系统（Expert Advisors）将 Swing 加载到图表。 5 在交易终端中启用算法交易 / 自动交易（Algo Trading / Auto Trading）。 6 在 EA 参数窗口中允许自动交易。 7 选择 TypeofTrade：AutoTrade、ManualTrade 或 TFTrade。 8 配置 StopOrderDeltaifUSE、StopLoss、TakeProfit、MaxOrders、Lots 和 Martin。 9 先在策略测试器中测试参数，然后在模拟账户中验证。 10 监控挂单、已激活持仓、手数增长、保证金以及订单组合的平仓情况。









🆚 Swing 与手动管理挂单的对比

交易者可以手动管理挂单，但如果需要持续删除、重新设置并重新计算反向订单，操作会变得非常困难。Swing 可按照预设规则自动完成这一过程。

手动挂单 Exp Swing 交易者手动设置 Buy Stop 和 Sell Stop EA 自动设置并管理方向相反的挂单 必须手动删除反向订单 订单激活后，EA 可自动删除并重新设置反向订单 必须手动计算手数递增 EA 可使用 Martin、LotFix 或 MartinFix 逻辑 快速行情中难以持续管理 EA 自动执行已配置的交易序列 在压力下容易操作失误 规则预先配置，并由系统机械执行





📌 开始使用前的实用建议

请先使用策略测试器和模拟账户进行测试。

在计算账户资金占用前，不要使用激进的 Martin 值。

使用 MaxOrders 限制订单序列的最大步骤数。

针对每个交易品种和时间周期分别测试 StopOrderDeltaifUSE。

使用挂单前，请检查点差和最小止损距离。

如果希望自行控制首次入场，请使用 ManualTrade。

只有在完全理解整个序列逻辑后，才使用 AutoTrade。

如果希望由 High / Low 水平确定交易结构，请使用 TFTrade。

使用 MT5 版本时，请确认选择正确产品：Exp5 Swing PRO for MT5。

启用激进场景前，请阅读完整的参数设置文档。





⚠ 风险警告

外汇和差价合约（CFD）交易存在风险。 Swing / 钟摆策略可能使用递增手数和连续挂单。任何智能交易系统都无法保证盈利。错误的挂单距离、MaxOrders、Martin、StopLoss、点差过滤器或不合适的账户资金规模，都可能导致较大回撤（Drawdown）。实盘交易前务必测试所有参数。





🏁 总结

Exp Swing 专为希望使用两张方向相反挂单和 OCO 类型重挂逻辑，自动执行钟摆 / Swing 模型的交易者而设计。

该产品尤其适合熟悉挂单、订单组合逻辑、手数递增及严格风险控制必要性的交易者。随着全新 MT5 版本发布，这套策略现已同时支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。

如果您充分测试挂单距离、限制订单步骤数、控制 Martin、检查经纪商的止损距离并正确管理风险，Swing 可成为测试和应用钟摆型交易逻辑的结构化工具。

🚀 立即开始使用 Swing 观看视频、下载产品、阅读完整说明，测试 AutoTrade、ManualTrade 和 TFTrade 模式，并判断 Swing / 钟摆模型是否适合您的交易流程。









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