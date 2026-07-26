Exp - Tick Hamster 自动交易机器人。没有多余功能！

🐹 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 Tick Hamster 一款能够自动优化参数的自动交易机器人，适合不想花费数小时配置智能交易系统（Expert Advisor）的交易者。 没有多余功能。安装 EA，设置交易手数，检查经纪商的交易条件，然后让机器人按照内置的剥头皮逻辑自动运行。

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🚀 Tick Hamster 是什么？

Tick Hamster 是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的全自动智能交易系统。它专为希望使用自动剥头皮机器人、但不想进行复杂手动配置的交易者而设计。

核心理念非常简单：首次测试前，您无需创建参数文件（set file）、优化数十个参数，也无需阅读冗长的设置手册。 Tick Hamster 会根据交易品种和经纪商的交易条件自动调整内部逻辑。

用户主要通过 Lots 参数控制交易量，并可使用 Magic 参数识别订单。其余策略逻辑均由系统自动执行。

🐹 无需复杂设置 Tick Hamster 专为不想调整大量交易参数的用户而设计。 ⚡ 基于 Tick 的交易逻辑 EA 会分析实时接收的 Tick、价格快速波动以及点差变化。 🛡 风险管理逻辑 系统在策略内部使用止损（Stop Loss）、加仓均价（Averaging）和移动止盈（Trailing）逻辑。 📊 对经纪商条件较敏感 经纪商的实际执行质量、浮动点差和报价速度都会影响最终结果。

⭐ 交易者为什么使用 Tick Hamster

适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 自动交易

交易系统 无需复杂配置

用户只需控制基本参数 ：交易手数和 Magic 编号

：交易手数和 Magic 编号 根据交易品种和经纪商条件进行 自动优化

利用快速市场波动的 Tick 剥头皮逻辑

加仓均价和止损 属于内部策略的一部分

属于内部策略的一部分 适合初学者 ，可获得更简单的 EA 使用体验

，可获得更简单的 EA 使用体验 适合偏好自动化的用户，无需手动调整大量参数

⚠ 重要提示： Tick Hamster 可以自动运行，但它并不是魔法。最终结果取决于经纪商执行质量、浮动点差、报价速度、手续费、账户类型、VPS 质量、杠杆、交易品种波动以及入金规模。

⚙ Tick Hamster 的工作原理

Tick Hamster 会在其所安装图表对应的货币对上运行。时间周期（Timeframe）并不重要，因为 EA 使用当前报价和实时接收的 Tick 数据进行计算。

机器人会统计进入交易终端的 Tick，并寻找快速价格波动。如果某次急剧波动与交易品种的总体方向一致，EA 可以生成交易信号并开仓。

1️⃣ Tick 流分析 EA 统计实时接收的 Tick，并分析价格变化速度。 2️⃣ 快速波动检测 机器人会寻找当前货币对的快速价格波动。 3️⃣ 交易信号确认 系统会结合总体方向和内部交易逻辑验证该价格波动。 4️⃣ 持仓管理 EA 使用止损、加仓均价和移动止盈逻辑管理持仓。

📌 内部策略逻辑

项目 说明 工作品种 EA 在其所安装图表对应的交易品种上运行。 时间周期 时间周期并不重要，因为 EA 使用当前报价进行交易。 Tick 逻辑 EA 会在极短时间内分析 Tick 和快速价格波动。 止损 每个仓位开仓时都会设置止损，距离按照 250 个平均点差计算。 加仓均价 当价格距离上一仓位达到 50 个平均点差时，系统会触发加仓均价。 系列持仓移动止盈 累计持仓系列使用基于 5 个点差的移动止盈逻辑。 点差计算 EA 使用最近 15 秒内的 Tick 数据计算点差。

风险提示： 该策略使用加仓均价和止损。在市场状况不利时，亏损可能减少甚至抵消之前获得的利润。请务必在自己的经纪商环境中测试 EA，并谨慎管理资金。

💰 推荐的交易账户和入金规模

Tick Hamster 对点差、执行质量和报价速度较为敏感，因此交易环境非常重要。

风险等级 建议入金 交易手数 货币对 杠杆 低风险 1,000 美元起 最小手数 0.01 三个货币对，例如 EURUSD、USDCHF、USDJPY 1:300 或更高 中等风险 300 美元起 最小手数 0.01 一个货币对，例如 EURUSD 1:300 或更高 高风险 100 美元起 最小手数 0.01 一个货币对，例如 EURUSD 1:300 或更高

⚠ 重要提示： 较小的入金规模会提高出现较大回撤（Drawdown）的概率。以上入金金额仅作为测试起点，并不构成任何盈利保证。

⚙ 您需要了解的主要参数

Tick Hamster 被设计为一款无需复杂设置的智能交易系统。完整参数列表可在参数设置部分查看，但最重要的参数都非常简单。

参数 说明 Lots 用于开仓的固定交易手数。这是用户最主要的设置参数。 Magic EA 所开仓位的 Magic 编号，用于识别和管理 EA 的持仓。 Timeopen 自动模式（Auto Mode）下以毫秒表示的信号强度。 DistanceTickSpread 自动模式下以点差数量表示的信号强度。 TypeFilling MT5 的订单成交模式。AUTO 模式会尝试自动检测正确的成交类型。

🌐 经纪商、点差和 VPS 建议

Tick Hamster 的交易逻辑与点差变化和报价速度密切相关。因此，即使使用相同的 EA 和相同参数，不同经纪商也可能产生不同的交易结果。

✅ 推荐条件 ECN PRO 交易账户

浮动点差

快速执行

稳定的报价流

1:300 或更高杠杆

靠近经纪商服务器的稳定 VPS ⚠ 应避免的条件 零点差账户

用于正式测试的固定点差账户

执行速度缓慢

报价不稳定

负载过高的 VPS

仅在策略测试器（Strategy Tester）中进行测试

推荐经纪商信息：推荐经纪商

🧪 为什么策略测试器可能无法显示真实结果

Tick Hamster 的策略基于 Tick 波动、点差变化和报价流。策略测试器可能无法完全重现真实经纪商服务器的交易条件。

测试器中的历史报价数据可能不够完整。

测试器中的点差可能是固定的。

真实市场中的急剧波动和报价跳动可能有所不同。

经纪商的实际执行和实时报价速度不一定能够被准确模拟。

最佳测试方式： 下载演示版，并在您真实经纪商条件下的模拟账户或美分账户中测试 Tick Hamster。

🛠 如何安装 Tick Hamster

安装过程非常简单。从 MQL5 Market 安装后，智能交易系统会显示在 MetaTrader 的导航器中。

步骤 操作 1 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5，并登录购买产品或下载演示版时使用的 MQL5 账户。 2 从 MQL5 Market 安装 Tick Hamster。 3 打开您要测试的货币对图表，例如 EURUSD。 4 从导航器 → 智能交易系统中将 Tick Hamster 拖动到图表上。 5 在交易终端中启用算法交易 / 自动交易（Algo Trading / Auto Trading）。 6 在 EA 参数窗口中允许自动交易。 7 设置交易手数。首次测试建议使用最小手数 0.01。 8 确认 EA 已在图表上正常运行，并先在模拟账户中观察其交易表现。

🆚 Tick Hamster 与 TickSniper 对比

Tick Hamster 和 TickSniper 的策略方向相关，但它们分别面向不同类型的用户。

Tick Hamster TickSniper 适合初学者以及不希望进行复杂设置的用户 适合希望获得更多参数和手动控制的用户 用户配置最少 提供更多可调参数，可进行精细设置 简单理念：设置手数、安装并测试 适合希望自定义交易系统的高级用户

📌 开始使用前的实用建议

先从演示版开始。

使用浮动点差账户。

不要使用零点差账户。

从最小手数 0.01 开始。

在您自己的经纪商服务器上进行测试。

不要仅根据策略测试器的结果判断 EA。

如果需要全天候自动交易，请使用稳定的 VPS。

不要在同一台 VPS 上运行过多交易终端和 EA。

及时锁定利润，并谨慎管理资金。

请记住，较小的入金会增加回撤风险。

⚠ 风险警告

外汇交易存在风险。 Tick Hamster 是一款自动智能交易系统，但任何交易机器人都无法保证盈利。交易结果取决于经纪商执行、点差、手续费、滑点（Slippage）、报价速度、杠杆、VPS 质量、账户余额以及市场波动性。

🏁 总结

Tick Hamster 专为希望使用最少设置运行自动智能交易系统的交易者而设计。它特别适合不想研究大量参数、创建参数文件或手动优化交易系统的用户。

如果您需要一款适用于 MetaTrader 的简单自动交易机器人，请先使用演示版，在自己的经纪商环境中进行测试，采用合理的入金规模和最小交易手数，并判断 Tick Hamster 是否适合您的交易环境。

🚀 立即开始使用 Tick Hamster 下载演示版，将智能交易系统安装到图表上，在您的经纪商环境中进行测试，然后判断 Tick Hamster 是否适合您的交易风格。

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