黄子圣：2.27油价微震险守54大关，黄金点燃1260一线

没有清醒的判断，再好的单边也会踏空，没有谨慎的分析，再弱的震荡也会失手。人生中，唯一需要回头的就是看自己究竟走了多远。交易中，唯一需要复盘的是看自己到底踏准了几步。俗话说：走的最急的却是最美的景色，伤的最深的却是最真的感情。这种博弈的热情是不断需要自我肯定和激励，没有跟上的节奏周末休息后只是为了你能踏准我的步合上我的拍。





技术面从日k线上来看的话，油价依旧维持在boll上下轨之间震荡，上周行情处于上中轨之间，上方受压于上轨位置，下方受到中轨的支撑，整体上高位震荡；240分钟线上来看，油价上方有形成M头的迹象，短期下方依旧有空间，短周期关注53.8的支撑，下方关键支撑在前期矩形上沿53.5位置；油价多次在阻力带54～55.2受阻后触底反弹，下方受到均线指标的强力支撑。





油价连续探高回落，4小时在55.0一处形成高位承压回落，而上周尾盘收盘偏低，短线整理偏弱，周初可能先行走回落确认。将区间重新归至54.30-53.30之间收缩整理。60分钟随着上周五的冲高回落收低转换。短线在54.50构造阻力，亚欧盘若一直围绕此位之下震荡，那么短线则先行回落确认。但整体还是难改震荡格局。单日区间仍先锁定在1美元左右。极限也是1.5以内的的区间震荡。亚盘先确认高点短空。美盘再结合高点的空间顺移找出日内的大概区间即可。压力54.30-54.50支撑53.3。





美油策略布局—— 策略一：回踩53.3-53.5介入多单，短线目标看53.8-54； 策略二：反弹一线阻力54.3-53.5可介入空单，短线目标看53.8； 策略三：若强势跌破53.2（前期支撑），轻仓介入空单，反弹53.5可补空，目标可看52.8； 策略四：初次突破54.5观望即可，二次反弹该位置回撤54.2布局多单，目标看54.5-54.7；





k线在240分钟经历上周的突破延伸放量。目前贴着5均线进入慢涨阶段。时间上还会延续三个高点的出现才能见到阻力。现在的形态还是处于第一个高点的震荡修正。240分钟来看还会进一步上升。而回踩的点关注10单位均线的支撑。临界点则是上周五的起涨点1246一线。60分钟上周五出现一根调整的修正。但是此后几个小时未能连阴。而是处于高位震荡。说明单阴不成顶。60分钟只是一个修正形态。后面会伴随着慢涨逼空的高点出现。周初不宜过早看空。以免会洗盘出局。短线思路依托1246做止损位回踩低多为主。





上周白银价格初先回落，回踩给出前一周突破的压力线上轨18的位置后行情开始拉升过程，到周四行情破位前一周高点后最高触及到了18.2的本轮最后下降趋势线位置后整理，周五行情继续强势拉升破位趋势线后最高触及到了本轮调整斐波那契50压力关口18.4位置开始整理，最终周线收线在了18.336的位置后，周线以一根下影线很长的大阳线收线，而这样的形态收尾后尽管周线没能有效上破本轮调整斐波那契50压力，但是拉升形态明显回踩继续多，点位上，今日的行情回踩18.20附近就可以多，止损18.05上方目标主要看18.4，破位的话看18.6和18.9-19。