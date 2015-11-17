避险消退黄金涨幅悉数回吐 美通胀或助力第二波反弹？

国际现货黄金周二（11月17日）亚欧盘中再度跌向上周触及的近六年低点1074.11美元/盎司，最低下探1077.20美元/盎司。现货黄金周一在巴黎恐怖袭击引发的避险情绪的推动下刷新一周高点1098.23美元/盎司，但涨势并未能维持多久，美联储12月加息的预期重新获得市场主导权，金价回吐隔夜全部涨幅。

美国上周公布的10月PPI和10月零售销售数据均不及预期，在美联储高官不断向市场传递加息信息之际，数据尚未动摇市场对加息的预期，日内将公布的美国10月CPI是市场关注的焦点所在，因通胀是美联储官员近期讲话最为关注的话题，低迷的通胀也是美联储12月加息最大的障碍。

市场翘首美国通胀数据 拦路虎能否高抬贵手

美国联邦公开市场委员会（FOMC）10月货币政策声明前的一段时间里，包括非农就业报告，零售销售和通胀在内的一系列经济数据走软，美联储12月加息一度淡出了市场的视线，但10月FOMC声明出乎意料地偏于鹰派，尽管委员会仍维持利率水平于0.25%低位。声明称，美国经济正在温和增长；劳动力市场疲软自年初以来减少；劳动力资源利用率不足的情况自2015年初以来减退；尽管美国8月和9月非农就业人数都未能达到预期，失业率仍继续保持低位；但是声明表示通胀率继续低于目标，尽管美联储仍然重申预计通胀将在中期内升至2%。

美联储表示，基于调查的通胀前景指标依然较为稳定，并重申加息时间取决于就业增长和通胀信心。

随后在11月初公布的美国10月非农就业增幅几乎达到前值的两倍，失业率进一步下滑，薪资增速加快，就是市场一举扭转了8月和9月的低迷。现在，通胀似乎成了美联储12月加息的唯一障碍。

美联储三巨头（主席耶伦，副主席费希尔和纽约联储主席杜德利）近期的讲话均对通胀持乐观态度。耶伦表示美国经济增速将足以令劳动力市场进一步改善以及通货膨胀率在中期内返回2%的目标。费希尔则认为，一旦国际油价企稳且美元暂停升值，则美联储可能很快实现2%的通胀目标；尽管美国整体通胀率仍较低，但美联储离通胀目标可能比想象的更近。杜德利称，通胀仍低于目标，但锚定良好；等待通胀攀升，然后快速升息可能有经济硬着陆的风险；如果逐步升息，金融市场的反应过激风险将会减弱。

不过，随着包括原油在内的大宗商品集体暴跌，美元指数接近3月触及的十二年高点100.40，美国通胀复苏的压力再度显现。

FOMC票委，芝加哥联储主席埃文斯近期态度摇摆，他明年中期加息的观点首先变为“2月升息绝对有现实的可能性”，随后再度动摇。他近日表示，美联储接近但并未完全实现充分就业目标，过早将货币政策正常化的代价高昂；需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%；首次升息后将需评估“许多因素”，因升息将令达到2%通胀目标更加困难。

美国劳工部（DOL）将在周二(11月17日)美国方面将公布10月消费者物价(CPI)数据，目前预期CPI年率将增长0.1%，前值为持平。美国11月初公布的非农就业数据强化了美联储可能近10年来首次升息的预期， 如果通胀水平面显示出稳定上涨的态势，美联储12月加息的预期将进一步强化。鉴于近期主要经济体通胀数据走软，美国10月CPI恐难以为加息预期提供支撑。

恐怖袭击引发的避险情绪短暂 黄金涨幅尽失

法国巴黎当地时间上周五(11月13日)晚间发生系列恐怖袭击事件，造成众多人员伤亡。金融市场周一对巴黎恐怖袭击做出反应，亚洲股市和美国股票期货走低，欧元跌至六个半月低点。

事件引发市场避险情绪，国际现货黄金周一高开6.0美元，并攀升刷新一周高点至1097.94美元/盎司，因金在不确定期往往被视为避险资产。

市场对恐怖袭击的反应较为短暂，避险情绪很快消失，黄金也由隔夜触及的一周高点回落，尽数回吐涨幅。

Merk Hard Currency Fund总裁和投资组合经理Axel Merk说：“在周五巴黎发生恐袭的背景下，许多人并没有预计到股市对这一桩事件的反应如此冷静。”巴黎恐袭发生在上周五，市场有整个周末的时间去消化恐袭的详情，从而避免了跳膝反应。在这种情况下，投资者周一返回市场，焦点放在美元兑其他主要货币的基本面上；但他认为美元涨势过度。

而以史为鉴，恐怖袭击对于市场的影响通常较为有限。

然而，法国是欧洲第二大经济体，事件将对欧洲经济造成重大冲击，信心、贸易和旅游业活动性都会遭遇打击，欧洲央行宽松政策的扩大几乎是板上钉钉的事。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，“我们依然认为欧元/美元将在未来3周内跌破1.05。”欧元走低将推升美元，在缺乏避险支撑的情况下，黄金将承压。

对冲基金再度减持多头头寸 市场情绪维持低迷

黄金周一在避险的推动下升至1100关口下方，但恐怖事件并没有进一步升级，美联储加息预期仍在轨道，黄金随后回吐全部涨幅。

市场在密切关注晚间美国10月CPI数据，疲软的数据可能为黄金提供再次反弹的机会，而近期其他经济体疲软的通胀可能意味着黄金能够得到这样的机会。

不过，整个市场的情绪仍较低迷，12月加息的预期暂未扭转，黄金即便反弹，随后也仍将承压。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一(11月16日)公布的周度报告显示，截至11月10日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少50545手，至21530手；COMEX白银投机净多头头寸减少22164手，至25934手。

我们认为，黄金在1074/1077区域存在一定支撑，黄金反弹的初步阻力位于1085，进一步阻力位于1090，更关键阻力位于1100关口。

北京时间17:45，现货黄金报1081.00美元/盎司。