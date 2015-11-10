美国德州海岸大量油轮待卸货 全球原油供应过剩有增无减

据外媒周二(11月10日)报道，本月美国德州海岸出现大量油轮拥堵，超过2000万吨原油正在休斯顿港外待卸货。部分交易员认为，这是全球石油供应过剩丝毫没有缓解的最新迹象。

休斯顿港位于墨西哥湾加尔维斯顿的西北岸上，是美国德州的第一大城市，也是美国第二和世界第六的能源和商贸港口，货物吞吐量超过2亿吨。

据该港区为大型船只领航的组织Houston Pilots表示，上周末50多艘商船停泊于休斯顿港外，其中41艘为油轮。暂泊该港近海区的船只通常有30-40艘，约三分之二为油轮。

虽然近几周来由于大雾或洪水导致航道不时关闭，但领航员们称，“这些问题不算太严重，不足以造成这么多船只排队。”

研究机构ClipperData的大宗商品主管Matt Smith表示，截至11月6日，满载逾2000万桶原油的船只停泊在美国墨西哥湾外等待卸货，这是每周卸货量的两倍。

Smith称，“中国、新加坡和波斯湾的海岸都曾出现过排队船只，现在墨西哥湾也出现了。似乎全球石油过剩的问题愈发恶化。”

美国现货市场石油交易员指出，这是受到墨西哥湾沿岸储油罐容量受限、及进口石油缺少买家等一系列问题的影响。

据Genscape数据，尽管美国数据显示，墨西哥湾沿岸库存在一周多前触及2.517亿桶的纪录高位，但科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)、休斯顿、博蒙特-Nederland地区、路易斯安那州圣詹姆斯的主要炼油厂在10月末时仍有差不多三分之二在满负荷运作。

几位交易员表示，一些油船到岸后可能没有买家。由于供应充足，且年底缴税促使炼厂降低库存，他们可能很难找到买家。

另一方面，原油期货市场正价差加大，也降低了卸载船货的紧迫性。交易员称，美国原油近月期货和六个月期约价差三天内下降近1美元至逾4美元，为8月以来最低，但仍不足以使存储过多原油有利可图。

本周一，美国原油12月期约与1月期约正价差触及4月末以来最阔水准，1月合约较即期合约溢价最高达到每桶1.3美元。