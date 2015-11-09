油价低迷之际 哪类油企股票值得关注？

2015年已接近尾声，原油价格也稳定在45美元左右，因此吉姆•克莱默（Jim Cramer）决定是时候在众多的石油类股票中给大家做一些推荐了。吉姆分析的第一组股票来自那些在过去18个月的油价暴跌中成功驶过巨浪并且表现最好的。

这位节目《我为钱狂》（Mad Money）的主持人表示：“尽管石油类股票在经历了八月末的低谷后实现良好反弹，但是这组股票的价格相比以前还是太低了。”

克莱默在研究了这组股票后发现，其中的公司可以分为两类，并且它们的区别是非常明显的。第一类是传统的综合型石油巨头，例如：艾克森美孚公司和雪佛龙公司。第二类是在最近几年里决定把公司分拆，以分离核心勘探业务和生产作业业务的公司，例如：菲利普斯66公司和马拉松石油公司。

当原油价格还在飙升的时候，许多公司以为油价会一直保持在高位，因此它们把公司分拆，认为这样做有利于挖掘进一步的价值。但随后油价大幅下跌，事实似乎在说明分拆公司并非最好的策略。

举个例子，克莱默分析对比了艾克森美孚公司，雪弗龙公司，马拉松石油公司和康菲石油公司的表现。后两者由于缺乏下游资产抵消低油价的影响，股价跌得惨不忍睹，相比之下，艾克森美孚和雪弗龙保持整体性的选择很明显是正确的。

股价的变动也证实了这两个选择的不同命运。相对于2014年7月的高峰股价，那些保持完整的公司的股价下跌幅度在15%-27%之间，而同期马拉松和康菲的股价却分别暴跌51%和34%。

克莱默表示：“依目前的情况来看，我会选择像艾克森美孚和雪弗龙这些保持完整的大公司的股票，而不是马拉松或者康菲这些公司拆分后的专营勘探或者生产的公司的股票。”

在市场表现好的时候，保持完整的大公司或许显得不明智，但是在石油市场的困难时期，大公司就绝对是美梦的化身了。