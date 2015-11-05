人民币猛踹SDR 美股恐遭利刃割喉

尽管人民币即将加入SDR货币篮子的呼声越来越高，但据《第一财经日报》报道，人民币能否加入SDR的最终评估，已由早先的

11月4日推迟至11月30日。但国际货币基金组织北京办公室表示，人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子的评估日期尚未决定。

SDR货币篮子的构成每五年评估一次，如果今次未能入选，人民币至少需要再等五年才有机会被考虑。自SDR与黄金脱钩、于1981年以一个固定的货币篮子重新定义以来，还没有新成员加入。欧元在1999年仅是替代了原有的德国马克和法国法郎而成为篮子货币。

多名对冲基金经理表示，已经为人民币加入SDR的不同结果做出了各方面预案。瑞穗银行亚洲外汇策略师张建泰表示，离岸人民币汇率短期可能面临贬值压力，但贬值空间有限，9月初曾出现干预的6.46元一线有望成为重要支撑位。“万一失利，也会给全球经济带来负面影响。”汇丰驻香港策略师王菊说。如果国际基金组织（IMF）对人民币亮起红灯，汇丰预计人民币汇率也会应声走贬。

相对于国际资本市场的谨慎态度而言，中国国内的经济学界要乐观的多。中银国际控股有限公司首席经济学家曹远征表示，就人民币目前的情况来看，人民币在国际已经被广泛接受，但是就人民币的可自由使用程度来说，依然还会有很多的一些讨论。而中国经济学家马光远更认为：与其说人民币需要纳入SDR，不如说SDR也需要人民币。除非出现特殊情况，人民币纳入SDR的可能性应该超过3/4。SDR未来地位的提升，自身对于失去人民币这么一个正在崛起的货币来讲，重要性这么多年一直在下降。人民币自身的国际化，通过加入SDR以后，基本上已经完成。

但是，在目前人民币加入SDR就差临门一脚的窗口期，美国军方在南海挑起事端，而美联储主席耶伦又一次放话要在下个月加息，等于人为的为人民币加入SDR设置障碍。但是反过来说，人民币一旦加入SDR，也会对美国股市造成手术刀般的切割效果。

美联储是套利资金的Mothership(总配资机构)，人民币暴跌就是calling the mothership，美联储之所以在加息问题上一再食言而肥，就是恐惧中国的去杠杆化之火会蔓延到美国来。中国境内的美元套利资产一定被作为抵押物或者质押物在美国进行了再融资甚至是进一步的证券化，通过抵押物质押物链条，人民币汇率跳水，就可以把中国的超级去杠杆化之火烧到美国的那些金融机构的资产负债表上，铁索连船，火烧赤壁，同归于尽。

美国金融机构中赫赫有名的黑石集团和对冲基金巨头司度都有大量资金在中国兴风作浪。黑石在中国楼市套利的资金规模有30亿美元。司度在这次中国股灾中做空A股套利，其交易规模至今没有准确数据出来，需要中国人民银行和美联储联手才能搞清楚，但规模肯定是巨大的，因为过去几年每年通过贸易渠道作假进入中国的热钱就有三四千亿美元之巨。

美国的金融机构内生性货币增速和人民币汇率高度正相关，中长期而言，人民币汇率越升值，美国金融机构内生性货币增速就越大，美元资产价格就越向上。这个相关性随着2010年6月19日的人民币汇率形成机制改革推出而确立。关于“美国为什么要人民币升值”的主流说辞都没有抓到问题的核心，美国要人民币升值最大的意义不在于贸易端的进出口，而在于人民币升值可以促进美国金融机构内生性货币增速提速，从而稳住和抬高美元资产。大家都把美股超级牛市的功劳记在美联储量化宽松的身上，可却忽视了其幕后最大的功臣人民币汇率升值。

如果没有人民币十年如一日的升值，美联储的量化宽松很可能会失败。光靠美联储自己，是没有办法控制美元资产价格和美元融资成本的。因为金融机构融资成本越低，美元资产的价格当然就越走高，而人民币汇率调节着美国的金融机构内生性货币增速和在岸和离岸的美元融资成本。这属于美国人的金融机密，主流媒体上也看不到。

一旦人民币汇率进入贬值通道，美国的金融机构内生性货币增速会坍塌，在岸和离岸的美元融资成本就会上升，如果人民币汇率暴跌，这个趋势会更剧烈，美元资产就会下行甚至暴跌。美股超级牛市只能等着人民币贬值来屠杀。而中国如果搞量宽，当量会非常大。光需要置换的地方政府债务就在十万亿以上，还有银行系统和影子银行的房地产相关债务也有数十万亿，规模至少在10万亿。A股会和日股美股一样呈现超级大牛市。到时A股会成为全球股市最闪亮的焦点，正所谓“待到秋来九月八，我花开后百花杀。”