油价低迷持续冲击欧美石油巨头业绩

持续低迷的国际油价今年以来打压了欧美石油巨头业绩，据最新季报显示，石油巨头们不仅收入大降，出售资产，还宣布大规模裁员计划。

美国第二大石油公司雪佛龙10月30日公布第三季度财报，受油价下跌，该公司当季营业收入为343.2亿美元，比去年同期减少37%；季度利润为20.4亿元美元，等于每股1.09元，而去年同期的利润为56亿美元，每股2.95美元，降幅为64%。雪佛龙的股价自今年初至今，已下跌20%。

该公司还宣布，由于油价大跌影响公司收入，不得不裁员7000人。雪佛龙共有员工6.47万人，裁员人数占全部员工的11%。

雪佛龙首席执行官沃特森发表声明说，公司明年将削减开支四分之一，2017年和2018年将继续控制成本，但削减幅度要根据石油产业的景气情况而定。据悉，该公司今年至今的开支比去年同期减少了7%。此外，雪佛龙又以出售公司资产套现，作为运营费用，过去两年出售资产获得110亿美元，明年可获得50亿至100亿美元。

此外，美国埃克森美孚公司第三季度业绩报告显示，当季营业收入673.4亿美元，利润42亿美元，比上一年同期利润81亿美元下滑近50%。

不过，埃克森美孚石油公司的下游业务利润同比几乎翻倍，化工业务利润增加明显。该公司表示，未来将继续注重基本面，包括成本管理、投资和运营目标。

第三季度油价较前一季度下跌17%，燃料成本下降应该能对油企的炼油业务带来一点提振，但整体业绩受到的冲击可能较为严重。除美国石油巨头业绩受到冲击之外，油价下跌也对欧洲油企产生较大影响。

“当季获利可能是本轮油价下跌以来最低的，”摩根士丹利分析师说，同时预计欧洲大型综合油企第三季度净利润同比平均下降60%。

近日公布业绩下滑财报的石油公司比比皆是。据路透社整理，皇家荷兰壳牌公司宣布第三财季亏损61亿美元。美国康菲石油公司宣布亏损11亿美元，并宣布了新的节支计划。法国石油巨头道达尔利润下滑69%，部分原因是其加拿大油砂项目减值6.5亿美元。意大利埃尼公司第三财季遭遇亏损9.52亿欧元，并决定出售其陷入困境的油田服务公司Saipem SpA12.5%的权益。

在全球石油供应过剩的打压下，油价创下数十年来最惨烈的跌势。去年6月的油价每桶为100美元，今年10月已跌至50美元以下。这促使石油巨头大幅削减投资预算，主要集中在成本高昂的勘探活动上。其中最引人瞩目的是，皇家荷兰壳牌石油公司日前宣布，暂停在阿拉斯加北极地区的钻探项目，将从楚科奇海撤离，这可能导致资产减记41亿美元。

不过面对油价下跌和宏观经济环境的不确定性，石油巨头的核心业务发展有所差异。在油气产量方面，埃克森美孚每天产量相当于390万桶石油，产量增幅达2.3%，而雪佛龙产量下调至每天250万桶油，降幅为1%。