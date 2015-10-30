盘点10月汇市：谁是“大赢家”？谁又是“衰星”？

10月份外汇市场交易即将步入尾盘，根据数据统计，纽元成为本月是汇市最大“赢家”。全球外汇市场每日交易额高达5.3万亿美元。

纽元/美元本月迄今已累计上涨4.6%，有望创下两年来最大月度涨幅，并领涨其他货币兑美元。

自欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)声称将继续维持空前的货币刺激政策后，大宗商品出口国的货币走强。

但分析师指出，新西兰乳制品期货合约暗示新西兰经济将重返疲态，而且新西兰联储(RBNZ)周三(10月28日)称，由于担心中国的进口需求低迷状况将延续下去，未来可能不得不进一步降息，这或许预示纽元涨势恐难持久。

韩元兑美元以3.8%的涨幅排名第二，为4月份以来首月上涨，美元受累于美联储对于年内是否会加息的“摇摆不定”。

韩国央行本月召开政策会议时一致决定维持基准利率不变。央行决策者们指出，他们留意到消费、建筑业投资等内需正在回升。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)令欧洲货币遭挫。他在本月稍早表示，欧银考虑延长量化宽松(QE)至2016年9月以后，并可能推出其它宽松举措。

10月份欧元/美元已经下滑1.8%，为5月以来最大单月跌幅。

此外，瑞典克朗本月已经下挫1.9%，为7月以来首月下滑。周三瑞典央行扩大购债规模，为自2月以来的第四次。