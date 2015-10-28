【亚洲汇市】美元略升逼近2个半月高点 美联储决议前市场情绪谨慎

周三（10月28日）亚太时段，美元指数温和上行必进2个半月高位，交易商静候本周美联储（Fed）货币政策会议提供关于升息时机的更多线索。

美联储为期2天的货币政策会议将于周三稍晚结束，升息可能已基本上被排除，因市场担忧中国经济增长放缓以及对全球经济增长产生的广泛影响。

但许多投资者仍预期美联储将暗示最早可能在12月升息，美联储公布利率决议之前，本周美元指数于窄幅区间内波动。

日内道富银行Global Markets驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示，“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议之前，可以说市场一致认为本次将按兵不动，但硬要说有什么风险的话，应该是偏向升息。因此凭直觉判断，如果需要一个地方投放资金的话，今天最保险的押注应该是做多美元。周四各种货币可能普遍出现较大幅度的波动，即便本周二公布的美国经济数据不佳，美元仍能够维持支撑。”

周二公布的经济数据并不支持升息理由，美国耐用品订单和消费者信心均低于市场预期。

Resona Bank市场交易部门高级客户经理Masatoshi Omata表示，“近期美国公布的系列经济数据均表现疲软，包括零售销售、工业产出、贸易数据以及耐用品订单，这些数据都不能真正支持升息。”

周二美国商务部公布的数据显示，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，预估中值为持平。与此同时，8月数据被下修至下滑1.6%，这是备受关注的一项衡量企业支出计划的指标。

此外本月世界大型企业研究会(Conference Board)的消费者信心指数降至97.6，预估中值为升至103.0，9月数据经修正后为102.6。

日内欧元/美元跌至1.1030附近，但仍维持在周一所触及的2个半月低位1.0989上方。上周欧洲央行（ECB）行长德拉基作出意外鸽派的表态，为12月进一步放宽货币货币政策敞开大门。

周二（10月27日）晚间欧洲央行（ECB）执委科尔在讲话时墨西哥表示，如果欧元区通胀率回升到目标水平的速度慢于此前预期，则欧洲央行可能需要进一步下调存款利率。

Monex Securities首席外汇策略师Masafumi Yamamoto指出，“德国2年期公债收益率已经在负0.3%左右，可以说存款利率下调0.1个百分点至负0.3%，已经得到消化。”

日内美元/日元位于120.40附近，上一交易日汇价一度升至当周高位120.16。本周五（10月30日）日本央行（BOJ）货币政策决议料影响日元走势，当前交易商对日本央行是否扩大刺激政策的看法存在分歧。

虽然目前来看日本央行可能将在周五公布的半年度报告中调降颇为乐观的通胀预期，但许多官员还是倾向于暂时不要扩大本已十分庞大的刺激规模。

商品货币方面，日内澳元/美元大幅下跌逾1%至3周低位0.7110，稍早出炉的澳洲通胀数据意外疲软，提振了澳洲联储（RBA）下周降息的预期。

此外本交易日英镑持稳，上一交易日一度跌至2周低点1.5281，因数据显示英国第三季经济增长放缓程度高于预期，引燃外界对该国经济快速增长时期即将结束的担忧。

周二英国国家统计局公布，第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增幅放缓至0.5%，第二季度为增长0.7%，外媒调查访问的分析师预估第三季度增长0.6%。