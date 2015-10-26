德拉基表态了黑田“压力山大” 投行警告日银此举恐引爆汇市

因投资者押注日本央行(BOJ)面临发出与欧洲央行(ECB)类似鸽派言论、甚至是直接宣布扩大QQE的压力，以遏制日元的升势，日元兑欧元汇价波动预期指数创下六周来最高。

由于日本央行一直拒绝增加货币刺激，日元兑欧元今年迄今已经上涨8.4%；日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)曾经在2014年10月意外扩大质化量化宽松(QQE)。

日本央行将在周五(10月30日)召开为期一天的货币政策会议。接受彭博调查的36名经济学家中，有15名预计日本央行会在10月30日的会议上增加货币刺激。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周发出异常鸽派的言论，这令市场相信，他很可能会在12月会议上宣布推出新的货币宽松举措。

澳洲国民银行(NAB)外汇策略师Ray Attrill说道：“欧元/日元面临更多风险。欧洲央行加大了日本央行更快采取行动的压力，部分原因在于前者担忧，假如日银不采取行动，欧元/日元恐面临进一步贬值的风险。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，10月20日当周，对冲基金及其他货币经理人削减日元净空头头寸合约至3,639份，为2012年10月以来最低，此前一周为13,832份。

周一亚市早盘，日元兑欧元上涨0.1%，至133.67，此前上周曾大涨1.3%。

欧元/日元一周隐含波动率最高一度飙升至13%，为9月11日以来最高。

在中国央行(PBOC)上周五双降之后，美元指数维持其十个月来的最长连续上涨态势。彭博美元指数基本持平与1210.18，上周五该指数出现连续七个交易日上涨，为1月26日来最长连续上涨周期。该指数衡量美元兑10个主要贸易伙伴国的货币。

欧元/美元自上周五的1.1018小幅攀升至1.1037，美元/日元小幅下滑0.3%，至121.10。

假如日银决策者们决定在本周会议上按兵不动，届时市场将面临日元兑欧元“急剧”飙升的风险。