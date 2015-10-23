马里奥毁掉欧元外的“隐含贡献” 另一主要非美已被悄然引爆

从新西兰的阳光海岸到欧洲大陆可以说接近地球上“最远的距离”，即便如此，欧洲央行(European Central Bank)行长德拉基(Mario Draghi)隔夜的政策表态还是引爆了纽元的超强表现。

在周四的货币政策会议后的新闻发布会中，德拉基指出，央行官员对激励欧元区经济增长的“所有货币政策都持开放态度”。这几乎能等同于在发出警告：“更多量化宽松举措即将到来”，即便基准利率仍维持原有水平不变。

就在德拉基发表讲话的同时，纽元/美元最高飙升了1.4%，至时段最高的0.6821，一举收复之前两日的跌幅，周五(10月23日)亚市，汇价进一步上攻至0.6845。

汇价当前的走势彰显了G4央行(美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行)决策对于全球金融市场的冲击力。纽元的动作也体现了投资者对于利差前景变化的消化过程。

新西兰基准利率当前为2.75%，是G10货币国中最高的，这意味着投资者掌握纽元资产能够获得2.75%的年化收益回报，由于新西兰向来保持较高的汇率水平，纽元因此成为全球交投最为活跃的币种之一。

直到最近，大部分市场人士还是相信，美联储会在年底前首次加息。

美国利率相对较高使美元掌握了利差优势，相关预期使美元需求加大，促使美指在过去一年中保持强势。

但当前市场策略师延后了对美联储的加息预期时点至明年，欧洲央行和日本央行都有进一步放宽货币政策的倾向，而后者下周将开会。

这也意味着，纽元和美元之间的利差水平仍将在更长时间内扩大，因此无怪乎纽元和其他多个币种在欧洲央行宽松预期加码的情况下大幅扬升。纽元/美元年内迄今为止的涨幅高达6.2%。与此同时，纽元和欧元以及日元的利差优势也将进一步拉大。

分析师Fawad Razaqzada表示，日本央行若下周采取更多宽松举措，则纽元将进一步受益，美联储也将于下周召开货币政策例会，美联储抑或延续近来的偏鸽姿态。Razaqzada说：“人们正从低收益资产涌向高收益资产。”