市场酝酿“暴风雨”“超级马里奥”恐打爆欧元多头？

周四稍晚金融市场将迎接欧洲央行货币政策决议的洗礼。近期有关欧洲央行将扩大QE的预期日益升温，尽管本周采取这一行动并非市场主流预期，但欧元投资者仍有必要防范几大风险：少数机构预测欧银会调降存款利率；德拉基会发表措辞相当鸽派的言论；当然如果本周就扩大QE则会是个天大的意外。

欧洲央行(ECB)周四(10月22日)将于马耳他公布利率决议，而这里崎岖不平的多岩地貌似乎很应景。根据天气预期，周三周四两天马耳他均预报有暴风雨天气，或许这也预示着欧洲央行会给市场带来一场的“暴风雨”。

北京时间周四19:45，欧洲央行将公布利率决议；随后的20:30，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。

北京时间周三纽约尾盘，欧元/美元持平在1.1340，投资者在欧银决议前不愿轻举妄动。Monex资深策略分析师山本雅文(Masafumi Yamamoto)称：“尽管市场普遍预计欧洲央行周四将按兵不动，但因对央行将进一步宽松的担忧犹存，欧元面临再度下跌的风险。”

在欧元区通胀率远低于欧洲央行略低于、但不超过2%水准的情形下，部分人士认为欧洲央行可能扩大量化宽松(QE)。目前规划的规模为1.1万亿欧元。

从外媒公布最新的市场预期来看，大部分的经济学家预计欧洲央行将在10月按兵不动，仅有2%的受访经济学家认为德拉基本月会采取行动，而12月及以后行动的概率显然更大。

路透发表评论称，本周欧洲市场的焦点在周四的欧洲央行会议。由于德拉基上周表示，“如果证明有必要，准备利用所有职权范围内可用的工具采取行动”，本周或许有采取行动的可能。

Merrion Capital驻都柏林的首席经济学家Alan McQuaid说：“采取更多行动只是时间问题，通胀压力仍然极低，除非原油价格大幅上升，但短期来看不可能发生，那么欧洲央行不会在短时间内实现其通胀目标。”

有少数机构预计德拉基本周会采取其它宽松行动。瑞银(UBS)和巴克莱(Barclays Bank)表示，交易员正预期可能下调商业银行存放在央行的隔夜存款利率。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Ken Wattret在客户报告中表示，如果欧洲央行资产购买项目的改变未能在欧元区达成预期效果，那么进一步下调存款利率就会提上议程。由于欧元自春季以来的升值等一系列原因，对于欧洲央行会进一步下调存款利率的猜测可能有所升温。

美联储(FED)上月按兵不动之后，美国10年来首次加息的预期转淡。美联储此举令欧元维持在令欧元区出口商不安的强势水准。

瑞银驻伦敦的固定收益策略师Nishay Patel说，下调存款利率的主要目标是推动欧元走弱。这不会是扩大QE计划的替代措施。

即便欧银按兵不动 欧元多头也难过德拉基这关

分析师指出，即便欧洲央行本周没有采取任何行动，但这也并不意味着欧元多头会感到轻松。他们需要防范德拉基发表措辞鸽派的言论。

被称为"超级马里奥"的欧洲央行行长德拉基正面临金融市场施加的兑现承诺的压力。他以“动用一切可用工具”的承诺在2012年挽救了欧元，并数次释放出有意扩大QE计划以应对负通胀的信号。

欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)降至负值，显示欧元区通胀前景低迷。

与此同时，有迹象显示央行信誉开始受到质疑，例如欧元/美元已较3月中旬升值8%，投资者预计未来五年通胀还将保持疲软。

汇丰银行(HSBC)首席欧洲经济学家Karen Ward称，这让德拉基将通胀率推回略低于2%这一目标水平的任务变得更加艰巨，甚至可能引起人们对欧洲央行能否抑制住非核心国家主权债收益率升势的疑问。

分析师指出，1.1400或许是欧洲央行的心理敏感位置，之前欧银官员科尔(Benoit Coeure)等人多次在欧元/美元接近1.1400上方时对汇价进行口头干预，引发欧元的显著下跌。

德国商业银行(Commerzbank)外汇策略师Esther Reichelt称：“市场的关注点主要集中在，是否能够从德拉基那里，就可能扩大刺激计划的时点得出任何结论，是最早今年12月还是直到2016年？”

德商银行另一名分析师Michael Schubert在一份报告中写道：“德拉基可能强调，央行已准备好在必要时调整QE实施时程、金额及架构。”

高盛(Goldman Sachs)经济学家Dirk Schumacher在致客户的报告中称，欧洲央行本月将按兵不动，最早或在12月份进一步放松货币政策。预计欧洲央行在10月22日会议上将维持货币政策不变；不会宣布额外的宽松措施。但Schumacher提醒称，德拉基在本周的欧洲央行会议上将显露出强烈的鸽派倾向。

彭博经济学家David Powell撰文称，欧洲央行决策者周四不太可能扩大月度资产购买金额或坚定承诺延长该计划的期限；不过央行行长德拉基可能暗示2016年会推出更多宽松措施---他立场的鸽派程度或足以促使欧元贬值。

Powell指出，德拉基可能在周四会给听众发布一些鸽派评论，以便对冲欧元今夏以来的升值；他上次会议时的讲话未能对欧元造成持续性影响。

不过分析师指出，欧银内部决策者对于是否需要进一步扩大QE产生分歧，在这种情况下，德拉基“大展拳脚”的空间可能会受到限制。

欧洲央行管理委员会委员诺亚(Christian Noyer)周一晚间表示，央行的QE举措规划良好，不需要进行调整。这与之前另一位欧银管委、奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)的论调如出一辙。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，欧洲央行本周有4种途径可“毁掉”欧元，其中“最具破坏性”的做法是下调利率。然而考虑到存款利率早已处在-20个基点，欧洲央行这么做的概率有限。

Kathy Lien在报告中进而写道：央行也可增加QE计划规模，如果他们在不延长QE时限的情况下做此选择，那么也能够给欧元构成极端利空的打击；第三个选项是扩大银行及企业债券购置种类，并谈论直接延后截至2016年9月的现有QE政策。此外，德拉基可能采取较之前更为鸽派的讲话姿态，新闻发布会上最有可能释放此类风险。

Lien总结称：“无论如何，我们总会有充足的理由去预测欧元/美元将走软。”

海外外汇博客类网站周三刊文就如何欧洲央行利率决议进行分析。文章指出，德拉基不会对现有利率水平进行改变，但市场在关注是否会有一些进一步宽松的信号释出。在最近的一次讲话中，德拉基承认，如果通胀持续疲软的话，他们是乐意进一步刺激的。虽然德拉基当时也试图为市场对其在下一次讲话中扩大QE的预期降温，但欧元区9月CPI陷于负值仍令多数外汇交易者认为欧洲央行需要进一步宽松。