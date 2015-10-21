决策分析：中国股市再成主角 澳元大跌刷一周低位

汇市概况：周三(10月21日)亚市盘中，原本是没什么可期待的。甚至是从整个交易日来看，除了加元交易者关注加拿大央行决议外，市场总体也几无亮点。

不过，中国股市再度救场，燃烧自己后为平淡的亚洲市场放了个“烟花”。中国股市午盘开始扩大跌幅，上证综指扩大跌幅至4%，创业板指数跌幅一度超过6%。

中国股市再度下挫，澳元/美元自然受累承压，原本平淡的汇市也算有了点生机。澳元/美元快速下挫后，刷新一周低位0.7224。日元的避险买需也略有显现，美元/日元回落至119.88附近。欧元/美元则温和交投于1.1350水平附近。

日内剩余时段关注欧美股市表现，不过预计中国股市的快速承压传导至欧美股市的概率并不高。否则，澳元将面临进一步下行风险，而日元的买需也会持续增加。

日内焦点、风向标：

22:00 加拿大央行公布利率决定与货币政策报告

欧美股市表现

主要货币走势分析：

欧元：周三亚市盘初，欧元/美元开于1.1351，汇价盘中冲高回落。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱收缩，KDJ指标向下。从日线图来看，欧元短线下行风险持续。

日元：周三亚市盘初，美元/日元开于119.80，汇价盘中温和交投。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱显现，KDJ指标向上。从日线图来看，美元/日元短线略有上行倾向。

澳元：周三亚市盘初，澳元/美元开于0.7261，汇价尾盘快速承压。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱收缩殆尽，KDJ指标向下。从日线图来看，澳元短线下行风险扩大。