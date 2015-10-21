午后抛压陡增 沪指创逾一个月来最大跌幅

中国股市上证综指周三(10月21日)午盘扩大跌幅至3%以上，创业板指数则一度跌逾6%。有分析师指出，目前中小板和创业板反弹幅度已足够大，获利卖压持续上升导致投资者心态不稳，今日中小盘个股领跌大盘迹象明显。

北京时间14:13，上证综指报3,336.33点，跌2.60%。稍早一度下跌3.6%，创9月15日以来最大跌幅。上证A股成交3,692亿元人民币，上日全天成交3,829亿元人民币。

上证综指1114支成份股中，约900支下跌，44支上涨。

国都证券分析师肖世俊说道：“这两天确实小票涨得太猛了，调整我觉得是很正常。”

申万宏源驻上海国际业务部门主管Gerry Alfonso表示，降准方面存在不确定性，投资者短期偏防御；近期上涨后出现回调亦属正常；如果降准方面有动作，市场人气可能会很快发生转变。

安信证券首席经济学家高善文表示，宏观经济对中国股市的影响逐步弱化，是否转牛仍需观察。

对上证综指拖累最大的个股：中国中车下跌4.5%，中国核电下跌6.6%，石化油服下跌8.5%，东方证券下跌6%，中国重工下跌3.4%。

商业类在上证五大行业分类指数中表现最差，下跌4.1%：金桥信息下跌9.8%，新世界跌停，江苏舜天下跌9.5%，津劝业下跌9.3%。

信息技术类在沪深300指数十大行业分类指数中表现最差，下跌5.8%：恒生电子下跌9.6%，乐视网下跌9.1%，用友网络下跌8.4%，人民网下跌8.9%。

中国股市沪综指周二收升1.1%，创两个月收盘高点。有分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛或转浓。

沪指周二收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点。

东北证券分析师沈正阳周二曾说道：“在3,400点整数关口处，大家有点犹豫不前，方向感不明。”部分中小市值股票的赚钱效应仍较强，对投资者有些激励，但这也是一个值得警惕的信号。

他预期，短期内沪综指向上空间约50-100点，往下空间约100-200点；若投资者对短期回撤比较介意的话，就应持谨慎态度，或可尽早撤出观望。