"反弹之路"："红十月"迄今累飙近11% A股剑指3400点

周五(10月16日)A股"意外"迎来"V"型反转，虽冲击3400点未果，但是仍创下逾两个月以来的最高位。A股本周累计上涨6.5%，创近四个半月以来最大单周升幅，10月迄今累计飙升近11%，"红十月"行情依然延续。

沪深两市双双高开，盘中沪指震荡整理，一度逼近3400点，临近午盘沪指跳水翻绿，随后回升翻红。午后开盘，沪指强势上扬，多次上攻3400点，但终究未果，最高至3393点。盘面上，题材股活跃，迪士尼概念爆发互联网金融、彩票、二胎等概念涨幅靠前。今天板块个股全面反弹。两市逾1700股飘红，成交量放大。

截止收盘，沪指报3391.35点，涨53.28点，涨幅1.6%，深成指报11374.83点，涨145.45点，涨幅1.3%，创业板报2449.03点，涨44.5点，涨幅1.85%。成交量方面，沪市成交4594.5亿元，深市成交5349.6亿元，两市共成交9944.1亿元。

板块个股：上海自贸区涨幅居前，新世界、外高桥、锦江投资、浦东金桥等9只个股涨停。水务板块走势强劲，国中水务、重庆水务、兴蓉环境涨停。互联网板块走强，智度投资、暴风科技、京天利等5只个股涨停。博彩概念走强，粤传媒、东港股份等5只个股涨停。信息安全走势疲软，东方通、美亚柏科跌逾1%。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余135.33亿元，占比104%。截至16:01，港股通每日105亿元额度剩余101.77亿元，占比96.9%。

股指期货：股指期货今日集体收红。截至收盘，沪深300期指IF1511涨0.73%，中证500期指IC1511涨0.24%；上证50期指IH1511涨0.60%。

外围市场：亚太股市周五收盘普遍上涨，日本股市日经225指数收盘上涨1.08%，报18291.80点；日本东证股价指数收涨1.01%，报1505.84点。澳大利亚指数收盘上涨0.73%，报5268.30点。台湾股市收盘持平，报8604.95点。韩国首尔综指收盘下跌0.15%。

分析师观点：分析师指出，今日大盘在地产金融以及沪市本地股板块全面上涨带动下，开始冲击3400点关口，盘中有所反复，震荡幅度逐步加大，下周料继续上试，若能有效突破上述点位，后市反弹仍可持续。

创业板本周累计上涨10% 神创板又回来了？

创业板近高开高走，盘中震荡整理，险失2400点，午后开盘一路震荡走高，截至收市，创业板指涨幅为1.85%，报2449.03点，全日成交1473亿元。

个股方面：262股上涨，潜能恒信、安控科技、唐德影视、同花顺、科新机电等22股涨停，上海佳豪、高伟达等涨逾9%，开元仪器、特锐德等涨逾7%。下跌个股有140只，宝利国际跌停，三维丝、东土科技跌逾4%，金龙机电、神思电子、东华测试等跌逾2%。

本周创业板指数累计上升232.37点，涨幅为10.48%。

从当下行情来看，创业板由于盘子小、前期跌幅大，先于主板行情反弹。就未来行情来看，数位基金经理都表示，创业板涨幅肯定大于主板。对行情谨慎的基金经理也表示，创业板可能已经出现了反转行情。

A股强势开启反弹之路 机构纷纷大喊：10月安全，不要怕！

西南证券分析师朱斌指出，目前大盘回暖，主要是前期制约市场的三大利空因素暂时消除，一是配资清理完成，二是人民币汇率稳定，三是三季报业绩略超预期，这使得市场做多热情恢复。

国泰君安首席宏观研究员任泽平近期对投资者喊话：“不要停，本轮行情还没到高潮！”，同时任泽平表示：“市场是干柴，我们负责点火。现在把这轮行情做完！”

任泽平指出，“投资者一旦减仓就会发现出去逛一圈没什么可以配置，硬着头皮再回来。债市已涨上去了，股市已跌出价值。不要自己吓唬自己，十月整体安全。”

花旗集团近期发布的研究报告指出，未来五个季度，全球范围内最值得看好的是亚洲股市，其中包括A股在内亚洲新兴市场有望上涨30%。

伦敦对冲基金Algebris表示，目前正是买入中国股票的良机。据了解，最近数周内，该基金已向中国股市投入数千万美元，为2006年基金成立以来的首次。