"黑周四演砸" :三大利好"坐镇" A股强势创八周高位

在经历昨天的消沉之后，A股卷土重来，强势站稳3300点关口，且创下近两个月以来的最高位。在三大利好坐镇之下，即便所谓的"星期四魔咒"，亦没有被A股放在眼里，延续着金秋十月火热的行情。

早盘，沪深两市双双低开，就在市场以为“黑色星期四”再度来袭时，股指盘中震荡上扬，多次冲击3300点，临近盘尾终攻破3300点。午后开盘，沪指持续震荡上行，最高涨幅逾2%。创业板低开高走呈单边上扬，盘中最大涨幅逾4%。盘面上，题材股活跃彩票概念股爆发，通讯、互联网板块涨幅靠前，两市逾2300股飘红逾140股涨停，成交量放大。

截止收盘，沪指报3338.07点，涨75.63点，涨幅2.32%，深成指报11229.38点，涨327.90点，涨幅3.01%，创业板报2404.53点，涨99.53点，涨幅4.32%。成交量方面，沪市成交3625.7亿元，深市成交4632.9亿元，两市共成交8258.6亿元。

板块个股：板块全线飘红。互联网板块涨幅居前，智度投资、焦点科技等3只个股涨停。电子支付走势强劲，厦门信达、上海普天、中电广通等6只个股涨停。宽带提速走强，奥维通信、通鼎互联、法尔胜涨停。博彩概念股走强，博鸿股份、冠豪高新、歌华有线等4只个股涨停。

沪港通：沪股通今日转为净流入格局，截止A股收盘时，沪股通资金显示为净流入4.48亿元，每日额度剩余125.52亿，占比96%。截至16:01，港股通每日105亿元额度剩余104.05亿元，占比99%。

外围市场：日本股市日经225指数周四收盘上涨1.15%，报18096.90点；日本东证股价指数收涨1.35%，报1490.72点。台湾加权指数收盘上涨0.93%，报8601.52点。澳大利亚指数收盘上涨0.63%，报5230点。韩国首尔综指收盘上涨1.18%。

三大利好坐镇 黑周四又怎么样？

1）10月14日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。

2）两市融资余额继续连续5日回升。10月14日，沪市融资余额报5954亿元，净流入31亿元。深市融资余额报3593亿元，净流入23亿元。沪深交易所数据显示，截至10月13日，沪深两市融资融券余额为9523.98亿元，较前一个交易日增加了44.2亿，相较9月30日融资融券余额9067.09亿元增加了近457亿元，这已是两融余额在节后连续第四个交易日实现上涨，融资盘做多的情绪升温。

3）上周，证券保证金结束了连续五周的净流出，录得净流入684亿元。分析人士指出，由于节假日因素，上周仅两个交易日，因此资金变动幅度较小。保证金恢复净流入的原因主要有两个：一是季末结束后，月初部分资金回流；二是假期海外市场利好因素较多，节后市场回暖，投资者情绪有所改善。

分析师观点：分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。