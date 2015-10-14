经济前景堪忧 股市反弹受阻

日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：受风险厌恶情绪提振，关注美国零售销售。虽然德国数据疲弱，但欧元/美元升至日高1.1411，德国10月ZEW经济景气指数显示投资者信心恶化，打压该国经济前景。此外风险厌恶情绪也支持欧元。

非农后成为继非农后第二大最重要的经济数据。若美联储希望加息，国内消费需要提升，由于美元升值打压出口，不过目前美国国内消费依然稳定。

市场预计美联储不会在2015年加息。一旦零售不及预期，明年3月加息几率也将泡汤。将导致美元兑欧元下跌，并兑日元、瑞郎下跌。不过美元兑风险货币仍保持强势。

技术面上，汇价依然企稳，不过难以突破1.14，突破将指向1.1460；汇价两次破败1.14，本交易日可能再次破败。跌势似乎将在1.1318获支撑，小时图收于1.14上方将升至1.1460。

英镑/美元：若薪资增速表现疲弱将重挫英镑。周二(10月13日)公布的意外跌入负值的英国通胀率和下跌的核心通胀率打压英镑/美元跌至1.5248，汇价在该位整理一小时左右后进一步跌至1.52，英国央行(BOE)委员麦卡弗蒂McCafferty的鸽派言论打压汇价。但结利盘以及工资增长提升预期推动汇价在本交易日亚市反弹至1.5280附近。

低通胀、增长放缓、全球风险、贸易帐赤字上升以及美联储和欧央行的鸽派立场使得英央行料推迟加息。若工资增长提速，则汇价将重测1.5360区域。

不过数据走弱的几率很高，因近期英国经济活动放缓。为此，汇价可能跌破1.52并测试9月4日低点1.5163。若工资和零售数据均不及预期，英镑将录得本周最大跌势。

技术面上，汇价多次未能收高于1.5360（6月高位至7月低位至8月高位走势的76.4%回撤位）上方，之后跌破1.5248（4-6月升势的50%回撤位）暗示短期将在1.5387筑顶，将进一步跌至1.5185（2014年7月至2015年4月跌势的23.6%回撤位）。若突破200日均线将重测1.5360-1.5387，不过只有日图收盘于1.5387上方才会有新的买盘涌入。