亚太股市扩大涨势 A股全线飘红创业板涨超5%

亚太地区股市周一(10月12日)上涨，扩大10月涨势，因投资者在工业类股和基本材料类股中逢低买入，美联储(FED)年内加息预期降温后，大宗商品反弹同时美元走软。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%，扩大本月以来11%的大幅涨势，因投资者解除部分美元多仓，以及大宗商品和新兴市场资产空仓。

中国股市带动亚洲地区市场上涨，在A股反弹行情全面铺开的情况下，恒生指数涨逾1%，韩国综合股价指数涨0.5%，印尼股市升0.6%。日本逢假休市。美银美林基金流报告显示，一周自新兴市场流出的资金规模创下了7月以来最低水平，这表明新兴市场人气或已转折。

美国股市主要股指上周五略收高，在今年迄今表现最佳的一周之列。E-迷你标普500指数期货周一在亚洲市场基本持平。

尽管中国避免采取大规模刺激举措来提振放缓的经济增长，但一段时间以来细水长流的举措给从楼市到汽车等不同行业提供支持，这安抚了投资者情绪，并引发香港中资股上涨。

中国证券报援引央行一高级官员的话称，中国股市修正“基本结束”。

A股行情方面，股市沪指周一早盘大涨逾3%。沪指报3,290.056点，涨106.90点，涨幅3.36%，创业板涨幅一度达到5.27%。

分析师指出，尽管降准预期周末并末兑现，但央行推广信贷质押再贷款试点被一些投资者理解为货币政策放松，而且大盘趋稳已基本达成共识，技术性反弹为越来越多人所期待，中小盘股早盘相当活跃，赚钱效应令市场人气升温。

华泰证券分析师周林指出，“主要还是中小盘股涨起来，人气被带动了。”从盘面看，没有明显的增量资金介入的迹象，看起来还是存量资金在主导行情，大盘继续上行的动能有限。

中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。