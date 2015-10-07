经济数据惨遭"连环杀" 黄金"三番两次"爆破垂涎1150

当市场还沉浸在非农爆冷所带来的惊愕行情之时，美国贸易帐数据再来“连环杀”，这让美联储年内加息预期遇冷，黄金多头为此欢呼不已。黄金在过去三个交易日中已经连续两次上行突破，不过分析机构建议黄金后市谨慎看多，分别关注1150和1178阻力水平。

周三(10月7日)亚太时段盘初，现货黄金位于1147上方高位震荡。隔夜离岸市场上公布的美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，这是继非农数据公布后，美国经济数据再度出现大幅走软迹象。受此影响，现货黄金隔夜在纽约时段一度大涨逾1%，刷新一周高位至1150.90美元/盎司。由于美国近期经济数据表现大跌眼镜，令美联储今年加息预期遇冷，现货黄金在三个交易日连续两次冲高，着实让黄金多头乐呵了一把。尽管黄金目前行情点燃了多头激情，但仍有不少分析机构表示，大宗商品跌势未完，黄金短线改观或难彻底扭转颓势局面。

经济数据连环失误 FED加息预期遇冷

上周五(10月2日)公布的美国非农仅增加14.2万，这让此前一度看好非农的投行纷纷大泼冷水，目前市场普遍认为美联储10月加息可能性已经化为泡影。

不巧的是，“屋漏偏逢连夜雨”，美国贸易逆差也在不断扩大。美国商务部周二公布的数据显示，美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，因出口受全球经济恶化打压，且自中国的进口激增，表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响，这将使得市场对美联储加息预期持更为谨慎的态度。

数据公布之后，美元指数跌至96关口下方，并最终收低于95.47；国际金价快速突破1140美元大关，之后进一步扩大逾1%，且刷新1148.10美元/盎司的一周高位，最终收高于1147.00美元/盎司关口；现货白银亦大涨近2%,刷新16.01美元/盎司的逾3个月高位，并收高于15.85美元/盎司。

国际顶级投行高盛集团(Goldman sachs)却表示，美联储会将计划中的加息举措推迟至2016年，甚至更晚。

虽然12月加息依然是高盛的基本假设，但是该行驻纽约首席经济学家Jan Hatzius在一份致客户的报告中写道，产出增速和就业的放缓可能成为理由，让美联储“在长得多的时间里，到2016年，甚至更晚的时间里”把政策利率维持在接近零的水平。

虽然包括美联储主席耶伦(Jannet Yellen)和纽约联储主席为杜德利(William C. Dudley)在内的官员之前都表示，预计美联储将于年内加息，但期货市场的交易员们已经下调了美联储今年加息的预期。

高盛的Hatzius表示：“在产出和就业方面如果出现更多坏消息，那可能导致货币政策前景出现重大转变。因此，未来几个月经济和就业市场数据可能比以往更加重要。”

Fed官员无视非农硬挺年内加息 提防12月加息“哑弹”

美国旧金山联储行长威廉姆斯(John Williams)周三(10月7日)表示，即便市场不认同 他依然支持2015年加息。美联储应该竭尽所能做好沟通工作，做出正确的决定，不要增加不必要的市场波动。

他还指出，“9月份就业数据不错，美联储年底前采取行动不存在障碍。如果市场并不完全认同美联储的加息时机，这没问题。”他同时强调，美联储不应不必要地增加市场动荡，也不应试图压制波动。

威廉姆斯自2011年3月份担任旧金山联储主席以来未投过反对。在9月的会议中，他投票支持美联储9月17日维持利率不变的决定。

威廉姆斯在讲话中还表示，“美国消费支出情况强于预期；贸易数据较为疲弱。我没有看到全球经济增长放缓程度高于预期的迹象。”

iiTrader高级商品经纪人Bill Baruch此前就表示，日内美国贸易数据疲软帮助金价守住上周五(10月2日)因9月非农不佳带来的涨幅。由于上周五的9月非农令人大跌眼镜，因此当前市场正迫切期待美联储官员对其发表看法。此前耶伦曾在马萨诸塞大学发表讲话称，美联储仍有望今年首次加息。

三菱(Mitsubishi)策略师Jonathan Butler表示，由于原油价格低迷，美联储对持续的低通胀和通缩有担忧但12月升息仍然是有可能的。Butler认为，如果12月美联储真的升息，那么短期内对黄金的前景是不利的。市场对美国经济和中国经济的担忧，外加金融市场的波动，使得美联储升息预期一再减弱。今年以来，黄金市场面对的最大不利因素就是美联储升息的可能。

黄金投资情绪正在改善 机构开始唱多至千二关口

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的数据显示，9月29日当周，Comex期金的空头头寸连续第二周减少，投资者们继续试水空头回补，在此期金，金价一度上行触及4周高点，突破1150美元/盎司水平。

巴克莱(Barclays)在本周一(10月5日)的报告中表示，空头回补使得市场情绪不再极端偏空，不过市场中仍然有大量看空情绪。

三菱(Mitsubishi)贵金属策略师Jonathan Butler指出，黄金市场的多头头寸较历史最高水平仅为76%，而空头头寸则是历史记录的70%。

本周一SPDR黄金ETF的持有量触及689.2吨，较9月初的682.59吨增加了约1%，而689.2吨的水平也是自7月21日以来SPDR黄金ETF的最高持有量。

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人Olen Hansen周二(10月6日)在报告中称，黄金市场的情绪正在开始转好，并表示四季度金价可能上升。Hansen维持今年年底金价在1250美元/盎司的预估。

Hansen指出，“基于近期美联储的鸽派倾向、中国当前政策的不确定性、全球经济稳健以及黄金投资参与者较少等因素，这些最终将触发或是逼迫黄金市场情绪发生转变。”

他表示，“一旦美联储首次加息落地，金价可能出现一个卖点。但现在的问题的是，伴随着美联储9月按兵不动，过去几个月持续盘旋在市场上空的加息预期仍在延续，这就引发不确定性。”

Hansen补充道，除非后市金价跌破1080美元/盎司，否则不会改变当前的观点。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品首席分析师Julian Jessop周二(10月6日)表示，尽管黄金自上周五以来上行动能强劲，但黄金多头依然需要保持谨慎。Jessop预测道，金价在2015年底前将重回1200美元/盎司关口，并将于2016年底上涨至1400美元/盎司。

后市技术分析：黄金谨慎看多 关注200日均线1178阻力

从技术面上来看，日线级别图上MACD红色动能柱维持扩大，KDJ指标向上，RSI相对强弱指标读数位于65.14，暗示黄金短线前景较为乐观。但从4小时级别图上来看，金价陷入横盘整理模式，短线不排除温和回落整理可能。

多数市场分析师表示，虽然金价成功上穿9月高位，但目前尚未突破关键阻力区域，分别是8月高位1170美元/盎司和200日均线1178.80美元/盎司。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品首席分析师Julian Jessop周二(10月6日)表示，尽管黄金自上周五以来上行动能强劲，但黄金多头依然需要保持谨慎。

德国商业银行(Commerzbank)周二(10月6日)在周度分析报告中称，上周国际金价在触及3个月上行趋势支撑1104美元后大幅反弹，目前正面临2015年下行趋势线1150美元阻力的挑战。

德国商业银行表示，上周金价一度下探3个月趋势支撑1104美元/盎司，随后在上周五疲软9月非农公布后大幅回升，当前2015年下行趋势阻力1150美元/盎司已经暴露在多头的目标前。如果后市金价能够收在上周高位1157.07美元/盎司上方，则足以进一步上看200日均线1178.24美元/盎司，进一步阻力在5月高点1132.71美元/盎司。

该行指出，目前金价下方的初步支撑在55日均线1119.24美元/盎司，随后是1104美元/盎司。不过，只要金价能够维持在3个月上行趋势线上方，未来就仍有反弹的可能性。

Secular Investor研究主管Taki Tsaklanos表示：“短期而言，金价将在持续收窄的三角区域内，下行1102美元/盎司是支撑，而上行1152美元/盎司为阻力水平。”

Walsh Trading商业对冲部门主管Sean Lusk表示，他对金市自此开始于长期内上涨这一观点持有谨慎乐观态度，但他补充道200日移动均线1179.30美元/盎司料将限制上升势头。Sean Lusk还补充道，他预计短期内，金价将再次测试8月高位1169美元/盎司。他称：“我们之前见过类似的举动，投资者逢高做空。这一趋势料将继续，因此我们只需等待并观察接下来的发展即可。”