OPEC秘书长：基本面情况正在改善 油价将逐步反弹

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里(Abdullah al-Badri)周二(10月6日)表示，OPEC原油需求上升以及非OPEC产油国产量下降将令油市重新均衡，近期油市走势暗示OPEC坚持高产的策略正在奏效。

OPEC自去年11月以来推行高产策略，希望借此击垮竞争对手和捍卫市场份额。巴德里今日在伦敦的一场行业会上称：“原油市场情况正在改善。”当被问及油市需要多久才能重新均衡时，他补充道：“重新均衡的过程不会超过2年。”

OPEC政策会议将于今年12月4日举行，巴德里的言论令市场相信OPEC并不会改变目前的高产策略。不过巴德里表示：“OPEC和非OPEC产油国需要共同合作解决原油供应过剩的问题。我们正面对着相同的局面，那就是每日约200万桶的超需求原油供应量。”

OPEC已经向其他非OPEC产油国发出邀请，希望他们能出席10月21日在维也纳总部召开的技术研讨会议，共同探讨原油市场问题。

巴德里表示，因原油业上游投资大幅削减，非OPEC产油国2016年的产量增长或停止甚至萎缩。他补充道，非OPEC产油国原油企业今年以来已经削减了1300亿美元的各项资本支出，而2014年的资本支出总额为6500亿美元。

国际能源署(IEA)总干事Fatih Birol称，2015年原油业投资总额较2014年至少下降了20%，为有史以来最大同比降幅。

OPEC预测自身原油的市场需求将在2016年达到每日3030万桶，较今年增加每日100万桶。巴德里称：“我们很快就能看到资本支出削减产生的影响，在不远的将来，原油供应量将会减少，油价也将在未来数月内逐渐反弹。”