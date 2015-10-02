由电信股和科技股领跌 欧股收低

欧洲股市周四(10月1日)下跌，因Altice宣布筹资以收购一家美国企业，带领电信股下挫，而对苹果芯片订单的担忧拖累科技股走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.41%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下挫1%。

英股富时100指数收高0.18%，报6072.47点，法股CAC指数收跌0.65%，收报4426.54点。德国DAX指数收低1.57%，收报9509.25点。

欧洲股市稍早上涨，受助于中国制造业活动持续下降，引发市场预期中国将可能出台更多经济刺激举措，但在美股开盘下跌后，欧股转升为跌。

对中国经济放缓带来的影响的担忧，扶助拖累FTSEurofirst 300指数在过去三个月下跌近10%，为四年来最大季度跌幅。

2015年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。

电信集团Altice劲跌9.3%，此前该公司以较预期更高的成本发行债券和股票融资，以收购Cablevision。

德国电信大跌5.2%，意大利电信下挫4.4%。Market Insight的分析师表示，对Altice债务不断增加的担忧可能减弱电信行业的并购势头。

科技股挫跌1.4%，是跌幅第二大的板块。科技网站DigiTimes报导，苹果iPhone芯片供应商担心苹果芯片订单在第四季可能下降，ASML和 Dialog股价应声下跌，领跌科技股。

嘉能可重拾跌势，下滑0.6%，尽管公司曾保证，其减债计划仍在轨道之上。

嘉能可在早盘上涨，受助于花旗集团和巴克莱发表对该公司利好的券商报告，但交易商称，对冲基金和空头卖家重新入市，导致嘉能可重拾跌势。

大众汽车在盘初上涨后下挫1.3%，因公司称对其排放测试作弊丑闻的调查时间较预期更长，为公司未来数月带来不确定。