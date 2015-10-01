全球股市收红 2011年以来最动荡一季落幕

周三全球股市收红，令投资者在第三季度结束时得到些许安慰。标普收涨1.9%，道指收涨1.4%，纳指收涨2.2%。从整个季度来看，全球经济增长放缓，美联储货币政策和企业盈利水平的不确定性，都对股市造成打压，欧美股市均创下2011年以来最差季度表现。

周三，标普500指数收涨35点，报1919点。道指收涨226点，报16275点。纳指收涨99点，报4616点。不过，从整个9月来看，标普500指数累计下跌2.6%，道指累计下跌1.5%，纳指累计回落3.3%。从整个第三季度来看，标普500指数累计下跌6.9%，道指累计下挫7.6%，纳指累计回落7.4%。

美股在此期间的动荡亦可通过有"恐慌指数"之称的CBOE波动性指数（VIX）反映出来。尽管该指数周三尾盘下跌9.4%，至24.31，但从整个季度来看，该指数亦大幅上涨了34%。

欧股方面，欧洲泛欧绩优300指数收涨2.5%，报1369.72点。矿业股领涨并带动了嘉能可14%的反弹，但嘉能可本季度累计仍下跌9.2%。

日经225指数继周二下滑4.1%之后，周三强力反弹2.7%，但本季度累计下跌14.1。

大宗商品周三也表现不俗。伦敦交易的铜价收涨3.8%，至每吨5160美元，但第三季度累计下跌10.5%，创逾两年以来最大单季跌幅。

美国能源信息署（EIA）数据显示，美国上周原油库存意外增加400万桶。布伦特原油因此回吐了早期涨幅，但仍收涨0.3%，至每桶48.37美元。WTI原油期货则收跌0.3%，至每桶45.09美元。WTI原油在第三季度累计下跌了24%。

资本经济（Capital Economics）分析师Julian Jessop认为，嘉能可的问题清晰表明了在目前的低价水平下，商品生产商所面临的挑战。他指出，由此导致供应方面的产出增长放缓，将反馈为未来价格的复苏。

对风险偏好的改善也抑制了政府债券的需求。10年期美债收益率与前一个交易日持平，仍为2.05%。第二季度结束时，10年期美债收益率为2.33%。两年期美债收益率亦与前一个交易日持平，为0.64%。

这些数字对美元提供了坚实的支撑。美元指数周三收涨0.5%。但与此同时，黄金表现令人失望。COMEX 12月黄金期货价格收跌1.0%，报每盎司1115.20美元，第三季度累计下跌4.8%。黄金已连续第五个季度下挫，创下1997年以来最长季度连跌走势。

隔夜市场概况：

标普500指数收涨34.85点，涨幅1.85%，报1918.94点。

道琼斯工业平均指数收涨225.82点，涨幅1.41%，报16274.95点。

纳斯达克综合指数收涨98.81点，涨幅2.19%，报4616.13点。

9月，标普500指数累计下跌2.6%，道指累计下跌1.5%，纳指累计回落3.3%。

第三季度，标普500指数累计下跌6.9%，道指累计下挫7.6%，纳指累计回落7.4%。

WTI 11月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.31%，报每桶45.09美元，9月累计下跌8.4%，第三季度累计下跌24%。

ICE布伦特11月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.29%，报每桶48.37美元。

COMEX 12月黄金期货价格收跌11.60美元，跌幅1.0%，报每盎司1115.20美元，9月累计下跌1.5%，第三季度累计下跌4.8%。

欧洲泛欧绩优300指数收涨2.5%，报1369.72点。

欧洲斯托克600指数收涨2.5%，第三季度累计下挫8.8%，创四年来最大单季跌幅。

德国DAX 30指数收涨2.2%。

法国CAC 40指数收涨2.5%。

英国富时100指数收涨2.4%。

上证综指收盘报3052.78点，上涨14.64点，涨幅0.48%，成交额1565.69亿元。

深证成指收盘报9988.25点，上涨38.33点，涨幅0.39%，成交额2146.29亿元。

创业板收盘报2082.67点，下跌15.89点，跌幅0.76%，成交额641.53亿元。

上证综指9月份累计跌4.8%；三季度累计跌28.6%，创七年半最大单季跌幅。

经济持续低迷 中国式刺激再现江湖

最近一周，面对持续低迷的国内经济，政府密集推出了一系列财政刺激措施。

近期公布的一系列经济数据显示，中国经济数据持续低迷。

今年前八个月，中国铁路货运量同比减幅超过10%，延续7月跌势。这一被列入"克强指数"的指标再次亮起中国经济增长乏力的红灯。

发改委公布，1-8月全国铁路完成货运量22.6亿吨，同比下降10.9%。8月份全国铁路完成货运量2.8亿吨，同比下降15.3%。

铁路货运量是经济的"风向标"之一，其增减能直接说明全社会物资的流动程度，反映出国民经济的景气程度。华尔街见闻文章此前曾介绍，"克强指数"源出2007年任辽宁省委书记的现任国务院总理李克强。当时他认为用电量、铁路货运量以及贷款发放量是真正了解经济状况的指标。

此外，国家统计局数据显示，中国8月规模以上工业企业利润同比-8.8%，降幅比7月份扩大5.9个百分点。彭博编纂的数据显示，这是中国政府自2011年10月开始发布月度数据以来的最大降幅。1-8月，规模以上工业企业利润同比-1.9%，前值-1%，降幅比1-7月份扩大0.9个百分点。

事实上，经济学家对中国经济下半年能否保证7%的增长持怀疑态度。经济学家表示，随着产能过剩、投资萧条和制造业放缓，中国明年会进一步下调经济增长目标。

高盛经济学家邓敏强在一份研究报告中表示，目前的风险倾向于近期不会实施重大货币宽松措施，政策支持可能更多依靠财政工具。

邓敏强还称，当前经济环境下，进一步降息可能增加政府抑制资本外流的负担。

该行称，考虑到地方政府层面的融资和动力瓶颈，政府有空间加大财政刺激措施，直接推动基础设施投资。

经济参考报指出，考虑到政策发挥效力也需要一个过程，要确保实现全年7%的增长预期目标，剩下的时间已经不多。未来3个月内，在稳投资、宽货币、促出口甚至房地产等多个领域，至少还有十几项稳增长政策值得期待。在货币政策方面，再度降息降准仍可期待，甚至降准可能不止一次。

本周，政府密集就楼市、车市和基建推出了一系列刺激措施。

中国国务院周二表示，支持新能源和小排量汽车发展措施，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。这一措施被部分人理解为刺激疲软的需求和不断放缓的经济。

减半征收车辆购置税的优惠政策将在10月1日到2016年12月31日期间实施。根据中金公司奉玮等分析师30日的报告，国务院减税政策相当于15个月为汽车行业减税720亿元人民币。

据估算购置税减半意味着消费者可以享受到3千到8千元的价格优惠，对于10万元以内价格敏感度高的消费者而言，是较大的利好政策。根据《车辆购置税暂行条例》规定，在计征车辆购置税税额时，须将17%的增值税剔除，然后再按10%的税率计征车辆购置税，总计约为车价的8.5%。按此计算公式为：购置税＝购车款/(1+17%)×购置税率(10%)。

据此，如果花10万元购买了一辆1.6升及以下小排量汽车，10月1日前要交8547元的购置税。从2015年10月1日到2016年12月31日，购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税，就只需要交4273.5元。

全国乘联会秘书长崔东树在接受新浪采访时表示，政策的出台是继国家对股市、楼市刺激之后，新一轮经济刺激政策的延续。从国家选择1.6升及以下排量汽车的意图来分析，这部分排量区间车型每年的销量规模在1300万台左右，只要能拉动10个百分点的消费，就意味着几千亿的消费需求释放出来。

今天，中国央行和银监会联合发布通知称，在不实施"限购"措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于25%。

上述通知还称，人民银行、银监会各派出机构应按照"分类指导，因地施策"的原则，根据辖内不同城市情况，指导各省级市场利率定价自律机制，结合当地实际情况，自主确定辖内商业性个人住房贷款的最低首付款比例。

同日，住建部、财政部、央行就切实提高住房公积金使用效率发通知称，提高实际贷款额度，设区城市统筹使用资金，拓宽贷款资金筹集渠道，全面推行异地贷款业务。

住建部、财政部、央行通知主要内容还包括：

一、提高实际贷款额度。2015年8月末住房公积金资金运用率低于85%的设区城市，要综合考虑当地房价水平、贷款需求和借款人还款能力，提高住房公积金个人住房贷款实际额度。在保证借款人基本生活费用的前提下，月还款额与月收入比上限控制在50%-60%。贷款偿还期限可延至借款人法定退休年龄后5年，最长贷款期限为30年。推行按月划转住房公积金冲还贷款本息业务。

二、设区城市统筹使用资金。同一设区城市住房公积金管理中心和分中心应当统一住房公积金提取和贷款政策，统筹使用贷款资金。住房公积金管理中心或分中心贷款资金不足时，应允许缴存职工向同城住房公积金管理机构申请贷款。

三、拓宽贷款资金筹集渠道。有条件的城市要积极推行住房公积金个人住房贷款资产证券化业务，盘活住房公积金贷款资产。

四、全面推行异地贷款业务。缴存职工在缴存地以外地区购房，可按购房地住房公积金个人住房贷款政策向购房地住房公积金管理中心申请个人住房贷款。缴存地和购房地住房公积金管理中心应相互配合，及时出具、确认缴存证明等材料，办理贷款手续。具体办法由住房城乡建设部另行制定。

五、简化业务审批要件。缴存职工申请住房公积金个人住房贷款、同意根据本人住房公积金月缴存额推算其月收入的，不需单位出具职工收入证明。缴存职工租住商品住房申请提取住房公积金，除身份证明、本人及配偶无房证明外，不需提供其它证明材料。

今年以来，由于经济下行压力较大，高层不断放松房地产政策，多地纷纷放宽公积金购房政策。

8月31日，住建部、财政部与中国央行联合发布通知称，自9月1日起，拥有一套住房并已结清购房贷款的，公积金最低首付款比例降至20%。北京、上海、广州、深圳可结合本地实际，自主决定申请住房公积金委托贷款购买第二套住房的最低首付款比例。

9月11日，北京公积金管理中心宣布放宽公积金二套贷款政策，自9月14日起，北京将对已有1套住房并已结清相应住房公积金个人贷款(含住房公积金政策性贴息贷款)购买第二套住房的借款申请人，执行第二套住房贷款政策，最低首付款比例由30%降低至20%。更早之前的5月底，北京将公积金首套自住房贷款最高额度调整为120万元。

天津也在5月23日宣布调整个人住房公积金贷款政策，将首付款比例下调为不低于购房价款的20%，职工本人申请公积金贷款的最高限额统一上调至60万元。

南京和四川也在4月相继将公积金住房贷款最低首付比例降低为20%。

除了楼市和车市，铁路也是稳增长的排头兵。

国家发改委本周一再公布三条新批复的铁路项目：新建武汉经襄阳至十堰城际铁路项目、新建徐州至淮安至盐城铁路项目和隆黄铁路新建叙永至毕节段项目，合计投资额1093.35亿元。

据瑞银估计，今年中国的铁路投总额将可能超过2010年的峰值，创历史新高，并且未来五年内年均投资将保持在8500亿元高位。

2014年，中国政府将铁路投资翻番至8000亿元，今年李克强总理的目标是至少投资8000亿元，但并未设定上限。往年来看，下半年时铁路建设指出通常会加快。

彭博评论称，对中国政府而言，增加铁路开支是"一石多鸟"的举措，不仅可以再短期内提振经济，还可以增加长期效率。

而高盛经济学家邓敏强在一份研究报告中表示，目前的风险倾向于近期不会实施重大货币宽松措施，政策支持可能更多依靠财政工具。

尽管现在中国没有能力也没有意愿再如2009年那样推出四万亿计划，但基建依然是政府稳增长的"利器"，而铁路建设无疑是最重要的手段之一。

据彭博，瑞银经济学家Robin Xu评论称："中国有大量的铁路网建设需求，政府只是将投资计划提前以稳定增长。"

如今中国政府不仅在国内加大铁路投资力度，而且在全世界"推销"中国高铁。

李克强在上任国务院总理以来，就在出访泰国、罗马尼亚、埃塞俄比亚、英国、美国等国家之际多次推销中国高铁，并因此获得"中国最牛推销员"、"高铁侠"的美誉。

上周，习近平主席访美期间，也与美国签订高铁协议，中国的高铁将首次出口到美国。该高铁从内华达州拉斯维加斯到加州胜利谷和帕母代尔，最终到洛杉矶，全长370公里。预计工程于2016年9月底开工，工期为三年左右。