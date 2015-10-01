ADP吹响美元反攻号角 内忧外患欧洲央行还能忍？

周三(9月30日)美国小非农ADP就业报告出炉，结果显示ADP就业人数增加20万人，超出市场预期，为周五非农开了一个好头。同时周四凌晨美联储主席耶伦即将再次讲话，鉴于近期美联储官员们普遍的鹰派言论，耶伦讲话如果提到加息，预计仍然会保持之前的态度。美元指数周三受到ADP数据提振，出现攀升，同时日内全球主要股市全线飘红，让欧元的避险需求大大降低，这也间接提振了美元指数。

欧元区目前仍然内忧外患一大堆。市场尽管在周三重新回暖，暂时摆脱了之前大众和嘉能可股票大幅下挫的恐慌情绪。但欧元周三迎来数个不理想的经济数据，欧元区通缩风险再度来袭，让欧洲央行进一步扩大宽松的预期剧烈升温。日内公布的欧元区消费者物价指数较上年同期下跌0.1%，时隔六个月再次出现负值。能源价格的下跌成为最主要原因。另外德国9月季调后失业人数意外上升，欧元区最大经济体的疲软劳动力市场表现使欧元区经济以及欧元走势面临巨大挑战。

原油价格从去年的高位大幅下滑一直让加拿大经济蒙受巨大损失，但周三公布的7月国内生产总值数据显示，加拿大经济连续两个月出现正向增长，使市场此前期望的暂时性衰退成为现实。该国行业、制造业、金融和能源行业在7月顶住了能源价格冲击，出现一定回暖迹象。加元也在周三受到GDP数据提振出现小幅涨势。

ADP重回20万人 美元指数强势回归

美国自动化数据处理公司周三公布的数据显示，美国9月ADP就业人数增加20万人，高于预期的增长19.4万人。数据公布之后，美元指数扩大涨幅至96.32水平，现货黄金则短线走低至1118.90美元/盎司。

美国自动化数据处理公司公布的数据显示，美国9月ADP就业人数增加20万人，高于预期的增加19.4万人，前值增加18.6万人。

ADP报告显示，9月专业/商业服务就业人数新增2.9万人，8月新增2.9万人；9月金融服务业就业人数新增1.5万人，8月新增1.3万人；9月贸易/运输/公用事业就业人数新增3.9万人，8月新增2.8万人；9月制造业就业人数减少1.5万人，8月新增0.7万人。

ADP就业数据公司副总裁表示，但小企业就业略微恶化，因其担忧美国经济增长的弹性问题，且消费者信心有所走软。

ADP副总裁指出，“大型企业已经克服了全球需求疲软及美元走强的不利因素。”

数据公布之后，美元指数一度扩大涨幅至96.32，并在随后一段时间继续攀升，刷新日内高位至96.39。

欧元区内忧外患 通缩风险重现 德国又传不利消息

据周三公布的初值数据显示，欧元区9月物价较上年同期下跌，为六个月首见，凸显出大宗商品价格大跌之际通缩风险挥之不去。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区19国9月消费者物价较上年同期下跌0.1%，8月为上涨0.1%。

物价回软的主要因素，是能源价格较上年同期大跌，能源价格在8月下滑7.2%之后，9月重挫8.9%。另一方面，未经加工食品价格是带动整体物价指数上涨的最大功臣，涨幅达2.7%。

排除上述两大波动剧烈的分项后，9月物价较上年同期上涨0.9%，和8月时涨幅相同；此为欧洲央行认定的核心通胀指标。

欧洲央行希望中期将主要通胀指标涨幅维持在接近但不超过2%，并自3月起开始购买资产，以为经济注入更多资金，并藉此加速物价上涨。但这个超过1万亿(兆)欧元的量化宽松计画至今没有太大成效，因预期中国经济放缓导致大宗商品价格剧烈下跌。

虽然物价走低主要是能源价格下跌造成的，但包括行长德拉基在内的欧洲央行官员们已经暗示，如有必要，准备扩大量化宽松规模以避免通缩。彭博本月调查的经济学家中有三分之二表示，欧洲央行将会扩大其1.1万亿欧元（1.2万亿美元）的资产购买计划，绝大部分给出预测时间的经济学家认为，央行将在年底以前采取行动。

德国9月失业人数意外上升，显示欧洲最大的经济体也未能免受新兴市场经济增速放缓的风险。

德国联邦劳工局周三(9月30日)公布的数据显示，9月经季节调整的失业人数增加2000人，至279.5万人。经济学家此前预计为下降5000人。

数据显示，德国9月失业率维持在6.4%不变，为两德统一以来的最低水平。

上月，中国令人民币贬值以提振不断走低的经济增速，令金融市场动荡。中国以及其他新兴经济体增速的放缓，对德国贸易导向型经济模式构成挑战，该模式使得德国经济增速创下2011年以来的最高水平。

加拿大7月GDP出炉 经济衰退暂时性可能大大提高 加元回暖

在今年前五个月萎缩之后，加拿大经济连续第二个月增长，这个数据巩固了衰退是短暂的这个看法，并在10月19日大选之前给执政的保守党提供支持。

加拿大统计局周三公布的数据显示，加拿大7月国内生产总值(GDP)月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值修正为增长0.4%。

加拿大统计局在今天的报告称，7月好于预期的经济增长受矿业、制造业、金融、石油和天然气等行业拉动。6月的增长数据下修至0.4%，这主要是因为5月数据上修所致。

今年头两季度加拿大经济衰退，对联邦大选具有很大影响。

分项指标，加拿大7月商业行业产出月率增长0.8%； 服务业产出月率增长0.2%。

数据公布之后，路透社点评称，受益于矿业、制造业、金融及石油天然气行业增长，加拿大7月GDP年率和月率表现均好于预期，并在2015年前五个月的萎缩之后连续两个月录得增幅，增强了加拿大经济的衰退仅为暂时现象的观点，与此同时，这也将在10月19日大选中为执政党保守党加分。