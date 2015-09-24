高层两周五谈股市力撑大盘 但有个词叫“久盘必跌”

中国股市周三(9月23日)暂止反弹步伐。沪指收报3,115.88点，跌2.19%。

分析师指出，受隔夜欧美股市大跌以及今日发布的中国财新制造业PMI初值再创六年半新低拖累，沪综指低开后震荡下跌。由于当前仍处存量资金博弈格局，获利回吐加上量能无法有效放大抑制大盘走势，预计后市继续震荡整理。

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半低点，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方。

技术面看，虽然8月25日低开形成的200点缺口已近补上，且沪指周二已收盘站上20日均线，但所谓无量反弹不可靠，同时隔夜外围市场和商品市场市场又给空头回场打压创造了机会。

罕见：高层两周五次谈到股市

9月9日至22日，短短14天时间，中央高层罕见14天5次对股市发表谈话。

——习近平主席22日傍晚在美国华盛顿州西雅图市出席华盛顿州当地政府和美国友好团体联合举行的欢迎宴会并发表演讲时再次强调，发展资本市场、完善人民币汇率市场定价机制是中国的改革方向，不会因为前段时间股市、汇市波动而改变。

——9月22日，习主席接受美国媒体书面采访时指出……为避免发生系统性风险，中国政府采取了一些措施，遏制了股市的恐慌情绪，避免了一次系统性风险。

——“前一段时间，中国股市出现异常波动，中国政府有关方面及时采取稳定市场的措施，防范住了可能发生的系统性风险。”国务院总理李克强9月21日会见英国首席大臣兼财政大臣奥斯本时如是说。

——李克强总理9月10日在2015年夏季达沃斯论坛开幕式上致辞时指出，金融领域的改革总的是按市场化、法治化的方向继续推进，积极培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场，同时继续加强和完善风险管理，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

——9月9日，李克强总理在会见出席2015年夏季达沃斯论坛的企业家代表时说，中国资本市场，特别是股市在6、7月份也发生异常波动，有关方面采取措施稳定市场，是为了防止风险的蔓延。

《证券时报》撰文评论称，中央高层密集对股市发表谈话以正视听，不仅把为什么要采取干预措施，向国际社会阐述得清楚明白，而且为今后一个时期资本市场的改革发展指明了方向，给国内外都吃了一颗定心丸，极大的提振了市场信心，是市场长期利好。值得注意的是，高层对“市场已经进入自我修复和自我调节阶段”的判断，并不意味着监管层撒手不管，而是要继续通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制，力促市场理性健康发展。

可以预见，随着各项改革深化，稳定性更强、监管措施更到位的资本市场将迎来新一轮难得的发展机遇。

危险：有种定式叫“久盘必跌”

政策面利好是一方面，但决定市场走向的“另一碗面”，技术面却不容投资者乐观。

国内知名股评人刘晓博最新撰文称，9月份的财新制造业PMI初值为47，创2009年3月以来最低值，连续第7个月低于50。换句话说，中国经济在6月前后短暂“回暖”之后，再次陷入低迷。此前海关总署公布的出口数据，也可以佐证这一点： 8月份我国进出口总值2.04万亿元，下降9.7%。其中，出口1.2万亿元，下降6.1%；进口8361亿元，下降14.3%；

由于人民币贬值是在8月中上旬，国际贸易订单带有滞后性，所以贬值的效果还看不清楚。如果接下来两个月出口和PMI都继续低迷，需要考虑让人民币再次做出一定幅度的贬值……

在这种背景下，奢望A股出现较高反弹，显然不切实际。但由于管理层收缴了空方的重武器，并监护着市场，所以向下突破也有一定难度。因此，A股就进入了一个在2850点到3200点之间的振荡期。事实上，上证指数已经在这个区间震荡了3周。

……而目前市场成交量，也只有峰值时候的大约六分之一，可见人气的散淡。所以，大盘已经进入了半休眠期，行情带有鸡肋性质：食之无味、弃之可惜。

但目前大盘的“横盘”状态似乎也很难持久，有个词叫“久盘必跌”。百度词条是这样解释的：指的是大盘在上升到某个点位后，长期在一个区间盘整着，无力拓展新的空间，这样极大的消耗了多头的力量，一旦利空出台或市场环境变化，就会使大盘出现下跌。