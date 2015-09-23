糟糕财新PMI引爆金融市场：离岸人民币重挫 亚股遭殃

周三出炉中国9月财新制造业PMI创下六年半最低位，该数据加剧亚太股市的下行压力，而离岸人民币兑美元则一度暴跌逾200点，澳元等其它亚洲货币也纷纷走低。

中国财新传媒周三(9月22日)公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值数据降至47，预估为47.5，为2009年3月以来最低位，当时为44.8。该指数已连续七个月处于荣枯线下方。上月终值为47.3。

各大分项数据同样表现差劲。Markit/财新提供的新闻稿显示，9月制造业新订单分项指数初值降至46，为46个月来最低且连续三个月在50下方，上月终值为46.6。

市场对如此糟糕的数据迅速做出反应，离岸人民币兑美元一度暴跌0.4%，至6.4326元。在岸市场表现则相对稳定，在岸人民币兑美元跌0.12%，报6.3835元。

澳元/美元大跌0.7%，最新报0.7030，数据公布前报0.7077。汇率靠近21日移动均线0.7086。韩元跌0.7%，马来西亚林吉特跌0.9%，印尼盾跌1%。

事实上，在PMI数据出炉前，离岸人民币便已经呈现跌势，此前央行调降人民币兑美元中间价至本月以来最弱。

据中国外汇交易中心周三的数据，人民币兑美元中间价调降52基点或0.08%，报6.3773元，为8月31日以来最弱。上个交易日中间价调降45基点或0.07%，报6.3721元。

中国央行(PBOC)8月11日大幅调降人民币兑美元中间价，宣布进一步完善中间价报价，人民币创出1994年汇率并轨以来最大单日跌幅。

Zerohedge撰文称，在中国财新PMI数据出炉前离岸人民币兑美元已下挫0.25%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数在中国发布PMI数据后下跌逾2%，中国股市上证综指则维持1%左右的跌幅。

美股期货同样也重挫：道指期货暴跌140点，E-迷你标普500指数期货则下跌1%。

中国国家主席习近平在西雅图表示，人民币汇率不存在持续贬值的基础，中国不会压低人民币汇率以刺激出口；中国不搞货币战争。

谈及股市问题时，习近平称，中国政府采取稳定市场措施，遏制股市恐慌情绪；中国的股市处在自我调节和修复阶段。

德国商业银行(Commerzbank AG)称，中国9月份制造业PMI初值显示增长势头可能已经恶化，加大了全年经济增长率可能低于7%的风险。

驻新加坡的高级经济学家周浩接受采访说，该数据将加大离岸人民币面临的下行压力；在黄金周假期即将到来之际，对外币的需求也可能会增加；他认为第三季度国内生产总值(GDP)增长6.7%。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮表示，在中美首脑会谈之际，预计中国央行会力保汇率稳定。离岸汇率的大幅变化可能会引发央行新一轮的干预。

刘东亮补充道，人民币贬值预期的改善终究有赖于宏观经济的改善，而中国经济年内企稳基本无望。如果央行放松汇率调控，料至年底离岸人民币兑美元贬至6.5。

广发银行金融市场部外汇与商品交易主管黄毅表示，财新中国9月PMI初值体现经济数据仍不好看，离岸人民币明显走贬反映了市场的看法。人民币汇率后续走向要看最近出台的经济支撑措施，能否让经济活动企稳。

黄毅指出，对于中国的经济数据，外盘反映更为明显；近期对于套利活动的限制措施，已经使得在岸市场供求关系更加真实，在岸人民币兑美元可能仍会维持相对稳定。