央行姿态令亚太股市盘中走高 A股反弹已见分化

亚太地区股市周二(9月22日)盘中走高，因隔夜美国股市反弹且欧洲央行(ECB)表示准备进一步放松货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%，澳股S&P/ASX 200指数涨0.6%，韩国股市综合股价指数涨0.3%，日本市场休市至本周三。

美国股市隔夜上涨，因圣路易斯联储主席布拉德和亚特兰大联储主席洛克哈特分别表示，美国今年有可能加息，提振金融股上扬。包括主席耶伦(Janet Louise Yellen)在内，本周将有多名美联储官员讲话，投资者将从中寻找更多有关美联储决策的线索。

另一方面，欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特接受采访时重申，一旦经济动荡致使需采取行动时，欧洲央行将“迅速且果断”修正其万亿欧元购债计划。

澳洲联邦银行(CBA)首席汇率和利率策略师Richard Grace在报告中写道，市场还从周一中国股市1.9%的涨势中获得鼓励。

受汽车生产商类股上涨提振，韩国股市周二微涨，而机构及外资的超卖令大盘承压。韩国综合股价指数小涨0.3%，至1,970.16点。权重股现代汽车涨3.8%，其子公司起亚汽车涨3.5%。

分析人士指出，市场参与者看到汽车类股的股价表现在3季度改善，因预计韩元相对走软会改善车企的获利。

Rhoo还指出，大众汽车(Volkswagen)股价隔夜暴跌近20%，这也令韩国汽车类股受益。大众汽车承认，公司被控为柴油汽车设计软件，用于欺骗衡量有害气体的排放，可能在美国面临最高180亿美元的罚款。

中国市场方面，沪深两市微幅高开后大幅震荡，盘中在券商股带领下冲击3200点，遇阻后回落，临近午间大盘发力维持涨势。创业板震荡走低，盘中最大跌幅达1.77%。上证指数早收盘报3172.30点，上涨15.76点，涨幅0.50%。

个股方面，云维股份、天津磁卡、四川金顶、银轮股份、长江投资等共37只个股涨停；大橡塑、金杯汽车、鼎汉技术、大立科技、海欣食品等共20只个股跌停。有104只个股涨幅超过5%，跌幅超过5%共25只个股。

早盘早盘两市走势出现分化：主板震荡向上，创业板冲高回落。大盘在3200点遭遇压力。盘中两次冲高未果后出现回落，创业板盘中跌幅超1%。天津自贸区、证券、基因测序、两桶油改革、福建自贸区、保险领涨大盘。连续大涨的旅游板块回调，跌幅居前。经过连续反弹，市场人气并未有明显回暖。如果午后不能站上3200点，市场或将再次陷入短线调整。