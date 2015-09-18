美联储决定暂不加息 纽约股市上演涨跌"过山车"

美联储决定暂不加息，维持关键利率在0-0.25%不变。

美联储在17号结束的货币政策例会后发表声明说，美国经济温和扩张，就业稳步增长，失业率继续下降，然后近期全球经济和金融局势可能在一定程度上限制了经济活动，给短期通胀带来下行压力。美联储表示，将来在美国就业市场继续改善并对通降在中期内迈向2%的目标水平更有信心时，启动加息才是合适的。美国经济和就业市场的风险仍然接近平很状态。但是美联储会密切跟踪海外经济局势的演变，声明重申，即使启动了首次加息，货币政策还将在一段时间内保持高度宽松。美联储主席耶伦在17号举行的记者会上说，多数美联储官员仍然将预计在2015年启动加息，实际政策将取决于经济形势如何发展，美联储希望有更多时间评估经济状况。他强调，利率上行的整体预期路径，远比首次加息的具体时间更重要。

美联储的按兵不动，给全球市场带来影响。纽约股市三大股指上演过山车，先扬后抑，最终以涨跌互现报收。截至收盘，道琼斯指数跌幅为0.39%，纳斯达克指数涨幅为0.1%，纽约金价收于每盎司1117美元，跌幅为0.18%；纽约油价小幅回落，收于每桶46.9美元。在欧洲市场，由于17日股市收盘时投资者还在等待美联储的利率决策，不少人保持谨慎，当天欧洲股市下跌。美联储公布利率决议之后，欧元上涨，全日涨幅达到1%。

目前，欧洲央行的量化宽松计划仍在推行，每月购买600亿欧元债券，预计还将持续至少一年。而在中国，继A股昨天尾盘跳水后，今天大盘小幅高开，沪指打响3100点的争夺战：沪指开报3100.28点，涨幅是0.46%；现在的实时行情是沪指3098点，上涨0.4%。其实，今年上半年起，有关美联储9月可能加息的预期一直存在。但此后全球市场波动，外界对加息的预期又有所降温。中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军认为，美联储内部对加息一直存在争议，这次决定暂不加息，实属意料之中。

赵锡军：应该说尽管美联储在去年年底的时候，就说有过货币政策恢复正常这个考虑。但是，它并没有在明确说在什么时间政策会恢复正常，也就是说开始要加息，所以从这几次的开会的过程来看的话，基本上都有分歧。意味着这个预期都不是一致，也不是说意见很统一，反映了大家对美国经济的看法现在其是有分歧的，从这一些来判断的话，我觉得这次没有恢复正常加息，应该说也是在预料之中的。

随着美国经济进入复苏阶段，退出量化宽松、恢复正常的货币政策就一直是一个重要话题，也是影响投资者判断的一个重要的风向标。赵锡军表示，金融危机以后，美国货币政策的作用方式发生了新的变化。从是否加息本身、放松或者收紧动作的本身，转变为强调政策"预期"的力量。这也使得虽然加息的政策并未落地，但从实际效果上却完成了加息的使命：大量资本正在从新兴市场回流到美国。

赵锡军：这个政策没有落实，但是这个消息本身就引起了变化。导致很多新兴市场国家资金开始外流，回流到美国。导致这些国家的经济的发展受到一定的影响。外汇市场也出现了比较大的变化。所以我觉得这个尽管没有实质性的政策，但是它起到了政策的作用，完成了它这个政策的使命。事实就是说从去年下半年以来的话，新兴市场国家流出的资金明显的加快了，比此前发生了根本性的变化，那么这种情况到现在来讲的话，到今年来讲的话，就更加地严重。

没有选择加息，却实际获得了资金。这当然利于美国经济的复苏和金融市场的稳定。赵锡军表示，美国承认其自身政策具有强大的溢出效应，但其他市场的利益绝不在美国的考虑范围之内。

赵锡军：美联储包括美国政府所有的政策，它不会考虑美国以外的利益。至于说目前这个政策考虑美国本身自己什么利益，我想实质不加息就不会增加美国经济运行的资金成本，维护一个信心。同时由于加息预期的存在，又吸引了资金的回流。它一举数得的考虑。但是这种没有考虑到别的国家，考虑到美国以外的国家的利益。