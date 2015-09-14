中国股市再成主角 欧日澳转看欧美股市

9月14日07:00至15:00

汇市概况：周一(9月14日)亚市盘中，风险厌恶情绪再度上升，因中国股市承压，汇市也随之而动。

中国上证综指上午收盘下跌3.2%，报3,097.71点。中国股市午盘也未能企稳反弹，跌幅仍保持在3%左右。

受中国股市拖累，其他亚股表现也偏弱。日股日经225指数收盘跌1.6%，至17,965.7点。

外汇市场对此的反应也十分直接。日元避险买盘的增加，令美元/日元持续下挫至120.20水平。澳元/美元也一度因此落至0.7060水平附近。欧元/美元融资交易的减仓，也令其升至1.1365高位。

日内剩余时段，重要经济数据有限。欧股和美股的表现将特别关键，因其将直接左右着剩余时段的市场风险倾向。

日内焦点、风向标：

欧美股市表现

17:00 欧元区 7月工业产出

主要货币走势分析：

欧元：周一亚市盘初，欧元/美元开于1.1343，汇价盘中显著走高。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱显现，KDJ指标向上。从日线图来看，欧元短线温和反弹，但速率太慢。

日元：周一亚市盘初，美元/日元开于120.62，汇价盘中持续承压。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，美元/日元短线仍有回落风险。

澳元：周一亚市盘初，澳元/美元开于0.7083，汇价盘中冲高回落。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱放大，KDJ指标向上。从日线图来看，澳元短线有进一步反弹可能。