摩根士丹利：美联储决议来袭 汇市下周策略

投资者下周对于美元应该采取何种策略进行分析。内容如下：

基本观点：12月才升息

美联储已经进入了决议前的静默期。也就是说，在9月17日的会议之前，没有美联储的官员会发表讲话，从而对市场的首次升息预期构成影响。此前，美联储所释出的信息是，美联储希望尽量将首次升息作为标杆，而且要避免令市场感到意外。既然目前市场对美联储9月升息的概率定价仅为30%，那么美联储就不可能在本月升息。事实上，本行的经济学家预计，美联储要等到12月才会升息。

如果升息

从我们的观点来看，美联储下周四真的升息的话，则将加速新兴市场货币的下跌。那些经常帐盈余良好且有净外资支撑的货币，比如欧元和日元，就可能因为美联储升息而走高。而那些风险资产的表现就和这些货币截然相反。

如果维持现有利率

美联储维持利率不变，则将和市场预期的一致。这种情况下，美元可能略有承压。美联储可能仍在声明和耶伦讲话中保持基于经济数据来制定货币政策的观点。但是，美元的承压是个不错的买入机会，因为资金回流美国仍对美元构成重要的支撑。

北京时间9月11日11:36，美元指数报95.53，欧元/美元报1.1281/83，美元/日元报120.84/86，澳元/美元报0.7067/70。