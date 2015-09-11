人民币旋风“刮倒”美元 聚焦晚间两大重磅数据

周四金融市场上刮起一阵“人民币旋风”，离岸人民币兑美元创纪录最大单日涨幅，同时与中国经济密切相关的澳元大幅上扬，并带动其它一些非美货币走强；此外，周四出炉的美国通胀相关数据——进出口物价指数表现差劲，令美联储9月加息预期再度降温，这也导致美元承压。周五金融市场在继续关注人民币汇率的同时，将焦点美国两大重磅数据——生产者物价指数和密歇根大学消费者信心指数。

隔夜时段吸引众多交易员目光的是，离岸人民币兑美元周四(9月10日)飙升1.15%、创下2010年推出以来最大涨幅，并触及8月11日贬值以来最高点，纽约交易时段汇价则稳定在6.39附近。

此前有交易员认为，中国在周四亚洲时段尾盘进行了规模或达几十亿元的干预，目的可能是缩窄高企的价差，打击套汇盘并阻止资金外流。

周四在岸现汇交易量较上个交易日飙升30%达到282亿美元；伦敦时段早盘离岸交易量也大幅增加，但在纽约开盘后萎缩，尽管流动性仍出现明显加大。

有英国交易员表示，周四欧洲时段早盘美元/离岸人民币交易量达到日均水平的数倍，在银行间市场明显超过欧元/美元交易量。

因澳元常被当做中国题材的流动性替代选择，离岸人民币兑美元飙升反过来也提振澳元。澳元/美元一度触及0.71，为约两周内首见，之后小幅跌至0.7079。

受此影响，美元兑其他货币全线下跌。欧元/美元试探1.1300，远离近期低点1.1087。该汇价一度触及一周多以来的最高水平1.1296，在周五亚市早盘一直在该位附近徘徊。

DailyFX周四撰文称，人民币出现飙升，离岸人民币欧洲时段飙升超过1000基点，创下有记录以来最大单日涨幅，也带动亚太货币普遍上涨，而作为与中国经济息息相关的澳元，也在同时上涨近百点。美元回落的态势大概也在欧洲时段得以建立，在随后的时段内，非美货币的涨势不断扩大。

有分析师指出，在8月11日中国央行(PBOC)意外让人民币兑美元贬值后，市场受到“惊吓”，并引发了对全球货币战的讨论。但隔夜人民币走势逆转(尽管幅度不大)，则对市场人气产生积极影响。

花旗外汇(CitiFX)的分析师在一份报告中写道：“离岸人民币突然反弹，在欧洲盘初吸引了市场兴趣。尽管中国政府并未正式宣布实施了干预，但人民币反弹支撑了风险偏好情绪，一直持续到纽约交易时段。”

中国国务院总理李克强周四在大连的达沃斯论坛上表示，要完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,继续保持汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。

聚焦两大重磅数据

周四美国方面公布的数据表现略显疲软，令美联储(FED)9月加息预期再度降温，这也导致美元承压。美元指数周四纽约尾盘跌0.60%。

美国8月进出口物价指数均出现暴跌，进口物价指数年率骤降11.4%，出口年率骤降7%，其中进口物价指数降幅创下7个月最大值，为美国通胀前景蒙上了一层阴影。

彭博经济学家撰文称，美国8月份进口价格继续下跌，强势美元和能源价格下跌的影响加剧了来自海外的通缩压力。尽管整体价格和扣除石油的价格趋势已经处于五年最低，但它们可能仍有进一步下行空间。

周四公布的7月批发销售月率以及商业库存数据也均低于市场预期，其中影响较大的商业库存月率下降0.1%，而市场预期为增长0.3%。

美国8月生产者物价指数(PPI)定于北京时间周五20:30公布，分析师预计年率下降0.9%，降幅达于上月的0.8%；月率料下降0.1%，上月为增长0.2%。油价大幅下挫可能是数据表现不佳的主要原因之一。

9月份密歇根大学消费信心指数初值定于北京时间周五22:00出炉。彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright周四撰文称，这可能是本周最重要的经济数据，因为它是最直接反映美国国内经济是否遭受负反馈的信号，尤其是未来几个季度经济增长的主要引擎——家庭消费是否遭受负面影响。

文章指出，8月份终值较初值下降1个点；不过，在8月24日股市大幅下挫后收集的调查回复显示该指数出现更大幅度、接近9个点的下滑。这预示着该指数的降幅可能远大于彭博调查所得的0.7点(预估为91.2，前次为91.9)。彭博经济学家预计实际数值可能远低于预估。

美联储将在9月16-17日召开货币政策会议。数十年来一直是交易员风向标的联邦基金利率期货所显示的下周加息几率只有28%，表明少有货币市场投资者认同加息就在几天之后。

自从2008年以来，美联储一直将利率维持在接近零的水平，以支持经济。

根据Stone & McCarthy Research Associates在8月31日至9月4日期间所作的调查，受访者中约35%预计美联储下周采取行动，近23%预计是在10月份，还有约30%认为是12月，剩余部分相信美联储会将加息时机推迟到2016年。

Silicon Valley Bank高级外汇交易员Minh Trang认为，因市场对于美联储加息的信心减弱，美元周四承压。